Ciolacu, la întâlnirea cu reprezentanții comunității de români din Italia: Dacă nimeni nu și-a cerut scuze pentru că ați fost nevoiți la un moment dat să plecați din țară, nu am nicio problemă să îmi cer eu scuze

Premierul Marcel Ciolacu se află în vizită de lucru la Roma, unde a participat la cea de-a treia ședință comună a guvernelor României și Italiei, organizată la 13 ani după precedentul summit interguvernamental. Ciolacu a avut și o întâlnire cu reprezentanții comunității de români din Italia cărora le-a spus că nu are o problemă să le ceară scuze „pentru că o dată au fost nevoiți să plece din țară”.

„Dacă nimeni niciodată nu și-a cerut scuze pentru că ați fost nevoiți la un moment dat să plecați din țară, eu nu am nicio problemă să-mi cer eu scuze”, a spus Ciolacu

Acesta le-a remintit românilor din Italia că i-a întâlnit și în urmă cu un an, când era președinte al Camerei Deputaților:

„Acum un an de zile ne-am întâlnit prima oară (…) Am constatat că este inacceptabil ca de atâția ani să nu mai fi fost o şedinţă comună a celor două guverne şi, mai ales, de atâția ani n-a mai fost un forum economic. Între timp, Italia este cel de-al doilea mare partener al României din Uniunea Europeană. Am avut relații comerciale de peste 20 de miliarde de euro anul trecut. Și dumneavoastră, reprezentanții diasporei române în Italia, sunteți pe locul doi la numărul de companii pe care le-ați înființat în Italia”, a spus Marcel Ciolacu.

El a remarcat că în Italia este o diasporă de peste un milion de români și că nici nu știe dacă să se bucure pentru acest lucru, sau nu, având în vedere criza de forță de muncă din România.

„Știu că media de vârstă este una de 34-35 de ani. De fapt şi de drept, întreaga plusvaloare a României, o treime din aceasta, care a părăsit România, se află acum în Italia. Chiar dacă în România avem cel mai mare număr de angajați activi, peste 5,7 milioane de români, avem, cu certitudine, o criză a forței de muncă. Vorbim acum, după 30 de ani, și încercăm, ca și politicieni – şi vă spun, cu toată sinceritatea, nu fac parte din politicienii care caută vinovați de ce s-a ajuns aici. Cred că datoria noastră este de a nu găsi vinovați. Cel mai simplu, categoric că politicienii sunt vinovații. Cred că va trebui să găsim soluții. Fiecare dintre dumneavoastră își dorește să se reîntoarcă, la un moment dat, în țara din care a plecat. Iubiţi, sunt ferm convins, poate mai mult decât mine, România, obiceiurile și tradițiile din România și doar printr-un parteneriat comun, un parteneriat între Guvern, un parteneriat între administrațiile locale, prin forumuri economice, măcar experiența pe care ați dobândit-o în Italia, de atâția zeci de ani și atât de necesară în România și pentru dezvoltarea României, mai ales în acest moment, poate încet-încet vă convingem, măcar pentru o perioadă de timp să veniți în România și să contribuiți la dezvoltarea României”, a spus Ciolacu.

Acesta a amintit și de beneficiile Planului Național de Redresare și Reziliență, de fondurile europene, de reformele demarate de Guvernul său, de investiții demarate pentru modernizarea infrastructurii, de modul în care se schimbă lucrurile în România:

„Sunt ferm convins că știți foarte multe dintre lucrurile rele care se întâmplă în România și poate întotdeauna nu dăm importanță și lucrurilor bune. Este ultimul tren al României în acest moment, care se numește Uniunea Europeană, Planul Național de Redresare și Reziliență și fondurile europene. Fără aceste instrumente – și aici nu vorbesc numai de bani – România va pierde ultimul tren. Toată reformele trecute în Planul Național de Redresare și Reziliență vor aduce felul nostru de a funcționa administrativ la fel ca și în celelalte state europene.

România nu mai are voie să piardă nicio clipă și sub nicio formă acest ultim tren. Este pentru prima oară când vorbim și văzând că se va termina Autostrada Moldovei, știm cu toții că cel mai mare exod de migrație în ultimii 25 de ani a fost din zona Moldovei. Este prima oară când încercăm să dezvoltăm regiunile României istorice în același echilibru. Sunt ferm convins că în anumite domenii, dacă vă întoarceți în România, veți câștiga la fel sau poate mai mult decât câștigați în Italia. Dar sunt, de asemenea, conștient de faptul că suntem încă restanți în ceea ce privește serviciile publice ale României, în ceea ce privește sănătatea, în ceea ce privește sistemul de învățământ.

Foarte rar în România, tinerii întâi își întemeiază o familie și pe urmă încearcă să concentreze pe carieră. Lucrurile s-au inversat, nu din cauza lor, dintr-un spirit de conservare normal al fiecăruia dintre noi. Tinerii din România întâi doresc să aibă carieră și pe urmă să aibă o familie, să crească copii, deoarece încă nu am reușit să avem sistemul de creșe, grădinițe, after school-uri, astfel încât părinții să meargă liniștiți la serviciu, că nu este tocmai necesar ca cei mici să stea cu bunicii sau cu părinții. E primul buget de 4,1% al României la învățământ și aici vorbim atât de salariile profesorilor, dar și de miliarde de euro, aproximativ 3 miliarde de euro investiții în infrastructură. Este prima oară când încercăm să mergem concomitent şi cu formarea profesorilor mai bine plătiți, dar dezvoltând și infrastructura.

Este pentru prima oară când încercăm o nouă abordare a sistemului de sănătate, plecând de la digitalizare, dar la fel, de a găsi un echilibru între sistemul public, între sistemul privat, între salarii, dar mai ales în investiții, care atât pe exercițiul financiar actual, dar și prin PNRR, vor fi de peste 5 miliarde de euro.

”Cenușăreasa României”, Ministerul Transporturilor, are cele mai multe investiții și ieri ne spunea domnul ministru că a semnat ultimul contract pe PNRR în infrastructura mare în ceea ce privește drumurile expres, autostrăzile, dar și sistemul feroviar. Suntem o țară sigură, una dintre cele mai sigure țări.

Suntem o țară creștină, cu multă credință în Dumnezeu, suntem o țară superbă.

Dacă nimeni niciodată nu și-a cerut scuze pentru că ați fost nevoiți la un moment dat să plecați din țară, eu nu am nicio problemă să-mi cer eu scuze, dar sunt ferm convins că vom putea, printr-o legătură mai bună, prin Ambasada României, prin Ministerul de Externe, prin autoritățile locale și nu în ultimul rând, prin domnul primar, să avem o relație mai strânsă și să nu mai ratăm oportunitățile pe care viitorul ni le arată”, a spus Ciolacu în discursul său.