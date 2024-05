Cine e Dan Tocaci, intermediarul misterios din dosarul Coldea-Dumbravă / Acționarul minoritar al Romprest controlat de Maricel Păcuraru cere revocarea lui Tocaci din CA-ul companiei / Păcuraru încearcă preluarea controlului Romprest

Dan Victor Tocaci este intermediarul plasat sub control judiciar pe cauțiune de 150.000 de lei (30.000 de euro) din dosarul generalilor SRI (r) Florian Coldea – Dumitru Dumbravă. Potrivit ordonanței de inculpare, el i-ar fi propus omului de afaceri Cătălin Hideg să îl pună în legătură cu generalii SRI în rezervă Florian Coldea și Dumitru Dumbravă pe care i-a prezentat drept << fondatorii „statului paralel”, persoane puternice, cu influență asupra magistraților >>, potrivit ordonanței de inculpare a generalilor SRI, consultată de G4Media.ro.

”Cunoscând problemele judiciare cu care se confrunta numitul Hideg Robertino – Cătălin, dar și potențialul financiar al acestuia și al firmelor pe care le controlează, la începutul anului 2023, numitul Tocaci Dan -Victor i-a propus acestuia să îl pună în legătură cu numiții Coldea Florian și Dumitru Dumbravă, sens în care i-a pretins suma de 2.000 de euro pentru o deplasare la Monaco în scopul unor discuții cu Bogdan Neidoni, persoană ce le putea intermedia o astfel de întrevedere.

Numitul Tocaci Dan – Victor i-a prezentat pe numiții Coldea Florian și Dumbravă Dumitru ca fiind fondatorii „statului paralel”, persoane puternice, cu influență asupra magistraților, creându-i martorului denunțător convingerea că sunt singurii care te pot salva atunci când „intri în malaxor”.

Așa cum a afirmat în cadrul întâlnirilor cu martorul denunțător, numitul Tocaci Dan – Victor în calitate de apropiat al lui Walter Florian, cunoștea modul cum pot fi rezolvate astfel de probleme, precum și persoanele de contact ale decidenților. Declarația martorului denunțător în sensul că numitul Coldea Florian și persoanele din echipa acestuia i-au fost prezentați ca fiind singurii în măsură să îl ajute să își păstreze libertatea și să își desfășoare în continuare activitatea comercială se coroborează cu discuțiile înregistrate în mediul ambiental”, se arată în documentul DNA.

Potrivit unor surse din interiorul companiei de salubritate, Dan Tocaci a fost șoferul fostului patron Florian Walter, decedat între timp.

Potrivit unui document postat pe site-ul Romprest prin care a fost convocată AGA pe data de 7 iunie 2024, Tocaci este membru provizoriu în CA al Romprest, ”numit temporar de către Consiliul de Administrație într-unul din cele două locuri de administratori definitivi pentru care acționarul DETACO LTD este îndreptățit să facă propuneri”.

Compania Detaco Lld din Canada este acționar al Romprest cu 42,62 % și a fost preluată în 2020 de fiul lui Maricel Păcuraru, patronul de facto al Realitatea Plus. Vezi aici cum Paul Păcuraru a preluat compania Detaco cu doar 100 de dolari canadieni de la fiul lui Florian Walter.

Potrivit unui document al companiei publicat în Monitorul oficial, pe 1 februarie 2024, CA al Romprest l-a numit pe Dan Tocaci în poziția de administrator provizoriu. Decizia a fost luată în unanimitate în cadrul unei ședinte CA din care au făcut parte Bogdan Adimi, vicepreședinte CA și director general adjunct al Romprest, și membrii CA Elena-Valentina Hărăbor, Olando Valache și Răzvan Duca Ghenoiu.

”La punctul 1 de pe Ordinea de zi a Şedinţei Consiliul de administraţie a aprobat, în unanimitate, numirea dlui TOCACI DAN VICTOR, născut la data de 26.06.1970, în judeţul Giurgiu, mun. Giurgiu, având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Bucureşti (…), în prezent angajat al companiei pe poziţia de consultant securitate, având Contract Individual de muncă nr. (…) din data de 17.05.2005, în poziţia de Administrator provizoriu, începând cu data adoptării prezentei decizii şi până la întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor care va alege administratorul definitiv”, se arată în documentul citat.

Potrivit unor surse din interiorul companiei, din poziția de consultant securitate, Dan Tocaci se ocupa de firma Romprest Security din cadrul holdingului Romprest.

Potrivit convocatorului AGA din 7 iunie 2024, Păcuraru solicită în instanță revocarea lui Tocaci din poziția de membru provizoriu în CA al Romprest din partea Detaco Ltd.

AGA din 7 iunie 2024 a fost convocată de Bogdan Adimi, vicepreședintele companiei și directorul general adjunct, cel care conduce operatorul de salubritate. Potrivit documentului, Adimi a pus pe ordinea de zi solicitările acționarului Detaco controlat de familia Păcuraru din cadrul unui proces deschis la Tribunalul București. Primul termen al procesului este 7 iunie 2024, ziua în care este convocată AGA.

Pe lângă revocarea lui Tocaci, acționarul Detaco solicită distribuirea de dividende către asociați și numirea lui Paul-Cătălin Ionescu-Păcuraru (fiul lui Maricel Păcuraru) în funcțiile de președinte al CA al Romprest și director general. Solicită și revocarea lui Bogdan Adimi și a lui Răzvan Duca Ghenoiu.

Procuroarea din dosarul Coldea-Dumbravă a fost anchetată pentru favorizarea fostului patron Romprest

Interesant în context este și faptul că procuroarea din dosarul Coldea-Dumbravă este Mihaiela Iorga Moraru, actuala șefă a Secției a I-a a DNA de combatere a corupției. În trecut, ea a fost procuror la Secția Specială și, anterior, procuror de execuție la DNA.

Potrivit unor surse judiciare, în 2016-2017, Iorga Moraru a instrumentat și dosarul lui Florian Walter, fostul patron al Romprest. Florian Coldea, pe atunci șeful operativ al SRI, ar fi avut un cuvânt de spus în preluarea dosarului lui Walter de către Iorga Moraru de la DNA Ploiești.

În cele din urmă Iorga Moraru a ajuns să fie revocată din DNA și anchetată ea însăși de DNA Ploiești pentru că l-ar fi favorizat pe Walter. Potrivit unui comunicat aflat încă pe portalul DNA, în februarie 2018, procuroarea Iorga Moraru a fost trimisă în judecată de DNA Ploiești pentru favorizarea făptuitorului și fals intelectual. Peste câteva luni de la trimiterea în judecată, dosarul a fost restituit la DNA de către Instanța Supremă, după ce judecătorii au exclus probele și au anulat rechizitoriul.

După revocarea din DNA, Iorga Moraru a dat-o în judecată pe șefa de atunci a DNA, Laura Codruța Kovesi, și a solicitat despăgubiri de 10.000 de euro, susţinând că asupra ei au fost făcute presiuni de ordin moral şi emoţional. Procesul dintre cele două s-a încheiat cu anularea ordinului de revocare, fără plata unor despăgubiri.

Cine deține compania Romprest

Potrivit documentelor companiei Romprest publicate în Monitorul Oficial, operatorul de salubritate este deținut de:

* Detaco Ltd din Canada – 42,6916%

* Europrest Invest SRL – 30 %

* Premium Management Team SRL- 13,7641 %

* Compania Națională Aeroporturi București – 10 %

* First Com Llc din SUA – 3,5443%

Detaco este controlată către familia lui Maricel Păcuraru, patronul de Realitatea Tv în urma unei tranzacții de 100 de dolari canadieni din aprilie 2020 prin care fiul lui Păcuraru a preluat firma de la fiul lui Florian Walter.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, Europrest Invest este deținută de Mihai Andrei Dracea, un medic născut la Moscova în 1966, cu afaceri cu statul în domeniul echipamentelor medicale. Mihai Dracea (99.9%) și Ioana Tolbaru (0.1%) dețin și firma Premium Management Team, după ce, în iulie 2020, au preluat-o de la Radu Budeanu (patronul care controlează ziarul Gândul, fondator al tabloidului Cancan).

Prin urmare, Mihai Dracea controlează 43,76% din participațiile Romprest. Pachetul de acțiuni de 43,76 % la Romprest, deținut acum de Dracea, a fost preluat în 2014 de la fondul de investiții 3i Group Plc de către oamenii de afaceri Dragoș Dobrescu, zis milionarul fără chip, și Radu Budeanu, ambii membri ai grupului de la Monaco. Dobrescu a preluat 30 la sută din acțiunile Romprest prin firma Europrest Invest SRL, iar Budeanu, 13,76%, prin Premium Management Team.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, în octombrie 2010, Dragoș Dobrescu a vândut 99,9% din Europrest Invest către Energymixx Europe – S.A. În februarie 2017, Energymixx Europe – S.A. (redenumită Europrest S.A.) i-a cedat firma Europrest Invest lui Andrei-Mihai Dracea.

Și în fine, acționarul minoritar Firstcom din SUA este deținut de familia lui Marian Măgureanu, fiul fostului director post-decembrist al SRI, Virgil Măgureanu. Marian Măgureanu a decedat în martie 2021 de COVID.

Așadar, niciunul dintre acționarii Romprest nu deține 50 plus 1 din părțile sociale ale operatorului de salubritate. Controlul companiei este arbitrat de Compania Națională Aeroporturi București SA, firmă controlată de Ministerul Transporturilor cu 80%. În acest moment, conducerea executivă a Romprest este asigurată de directorul adjunct Bogdan Adimi, fost jurnalist la Cancan, amic cu Radu Budeanu și fost administrator la Europrest, firma lui Dracea. Cu alte cuvinte, executivul companiei Romprest este controlat de acționarul Mihai Dracea, cel care care a preluat afacerea de la Radu Budeanu și Dragoș Dobrescu.

Războiul dintre Păcuraru și Dracea-Adimi pentru controlul Romprest

După tranzacția de 100 de dolari canadieni și preluarea a 42,69% din compania Romprest, prin intermediul Detaco Ltd, familia lui Maricel Păcuraru a început un război de uzură pentru preluarea executivului operatorului de salubritate.

Totul a culminat cu Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) Romprest din 28 iulie 2020 prin care conducerea companiei a fost preluată de familia Păcuraru, prin acţionarul Detaco Ltd, în detrimentul celorlalți acționari în frunte cu Mihai Dracea. Atunci a fost aprobată numirea „în funcţia de administrator Romprest, respectiv preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General a dlui Beniamin Cioantă-Păcuraru” din partea acţionarului Detaco Ltd. Propunerea a fost făcută de preşedintele de şedinţă Maricel Păcuraru, socrul lui Beniamin Cioantă-Păcuraru, potrivit documentelor companiei Romprest publicate în Monitorul oficial. Directorul Bogdan Adimi și ceilalți executivi din companie sau reprezentanți ai acționarului Mihai Dracea au fost revocați din funcții și chiar concediați.

Deciziile AGA din iulie 2020 au fost invalidate însă rând pe rând în justiție, prin urmare conducerea executivă a Romprest este asigurată acum tot de către directorul Bogdan Adimi, reprezentantul acționarului Mihai Dracea. G4Media.ro a scris aici, aici și aici despre războiul din justiție pentru controlul Romprest.

Anul trecut, jurnalistul G4Media.ro Dan Tăpălagă a arătat că miza campaniei de presă declanșate de Realitatea Plus împotriva ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu este încercarea de a-l determina pe liderul PSD să accepte vânzarea celor 10 procente deținute de CNAB la Romprest astfel încât patronul de la Realitatea să le cumpere, să devină acționar majoritar și să preia controlul asupra companiei.

Ulterior, o primă confirmare a dezvăluirilor lui Dan Tăpălagă a venit după apariția în presă a ordonanței DNA din dosarul duty-free-urilor de pe aeroportul Otopeni în care se arată că fostul director al CNAB, George Dorobanțu, a formulat o plângere penală pentru șantaj împotriva lui Maricel Păcuraru. Dorobanțu a susținut în denunț că Dorin Iacob, un apropiat al lui Păcuraru, i-ar fi cerut fie ca CNAB să îi vândă cele 10% din acțiunile Romprest, fie să voteze în concordanță cu Detaco Ltd astfel încât patronul Realității să controleze compania de salubritate.

Cine e Maricel Păcuraru

Maricel Păcuraru, patronul a căruie familie care controlează Realitatea Plus și 42,69% din Romprest, a fost condamnat definitiv la 4 ani de detenție cu executare într-un dosar legat de prejudicierea Poștei Române cu aproape 3 milioane de euro, în noiembrie 2014. Vezi aici.

A făcut pușcărie la Poarta Albă, unde a fost bibliotecar și s-a împrietenit cu fostul ministru al Transporturilor Miron Mitrea, condamnat și el defintiv pentru corupție. Maricel Păcuraru mai este judecat pentru prejudicierea Poștei cu peste 5 milioane de euro și într-un alt dosar penal aflat pe rolul Tribunalului București.

Maricel Păcuraru este cunoscut și după ce într-o ședință a Romprest a declarat: ”Ce-a făcut Maricel Păcuraru? A fost șmecher, mă! A fost condamnat că a spălat niște bani! (…) Băi, respectă infractorii, mă! Cine nu e infractor în ziua de azi înseamnă că e prost! Nu are ce căuta în business! Cu infractorii ăștia, mă, plătesc avocați ca tine să vină să ne apere! Păi, dacă noi, infractorii, nu eram…!”, potrivit unui clip video publicat de libertatea.ro.

Istoricul Romprest. Potrivit documentelor firmei publicate în Monitorul oficial, Romprest a fost fondată în anii 2000 de către Elena și Alexandru Cristian Barabancea, Daniel şi Rodica Stoica Spirea și Octavian Borţoi, cu toții din București, locuind la bloc. Pe vremea fostului primar general PSD Gabriela Firea, o regăsim pe Elena Barabancea în poziția de director adjunct al Companiei Municipale Eco Igienizare, printre alți oameni proveniți de la Primăria Voluntari condusă de Florentin Pandele.

În august 2001, fondatorii Romprest au vândut acțiunile către mai multe firme printre care Viva România, deținută de Florian Walter (fost Bucșă, finul ministrului PSD de atunci al Transporturilor, Miron Mitrea). În octombrie 2001, în acționariatul Romprest a intrat cu 10 % Compania Națională Aeroporturi București SA, controlată de Ministerul Transporturilor, condus pe atunci de Miron Mitrea. În anii următori printre acționarii Romprest îi regăsim și pe Cristi Borcea de la Dinamo sau Stelică Barna, fostul consilier general PSD care și-a trădat partidul și a votat în favoarea primarului general Traian Băsescu pentru construcția pasajului Basarab.

În 2008, anul semnării contractului pe 25 de ani cu primăria Sectorului 1, condusă de liberalul Andrei Chiliman, Romprest era deținută de compania canadiană Detaco Ltd (controlată pe atunci de Florian Walter), care deținea 60 %, CNAB – 10 %, iar fondul de investiții 3i GROUP Plc – 30 %.

Războiul Romprest cu primarul Clotilde Armand

Clotilde Armand, primarul USR al Sectorului 1, a acuzat compania Romprest că practică tarife foarte mari. Aceste tarife piperate ar fi fost acceptate la plată de fostul primar PSD al Sectorului, Daniel Tudorache. Clotilde Armand a refuzat să achite facturi emise de Romprest după ce Curtea de Conturi a solicitat recuperarea banilor plătiți în plus. Așa s-a ajuns la criza gunoiului din Sectorul 1, după ce operatorul de salubritate a redus frecvența colectării deșeurilor, nemulţumit fiind de neplata integrală a facturilor.

În iulie 2022, fostul primar Daniel Tudorache și mai mulți directori Romprest au fost puși sub urmărire penală de DNA într-un dosar cu un prejudiciu de aproape 1 miliard de lei, legat de tarifele Romprest practicate în Sectorul 1.