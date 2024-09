Chitaristul Brian May de la Queen dezvăluie că a suferit un accident vascular cerebral uşor

Chitaristul de la Queen Sir Brian May, în vârstă de 77 de ani, dezvăluie că a suferit în urmă cu o săptămână un uşor accident vascular cerebral (AVC) şi că nu şi-a mai putut folosi braţul stâng din această cauză, relatează BBC News, transmite News.ro.

Însă legenda rockului spune că este ”OK” în prezent şi că s-a refăcut suficient cât să cânte din nou.

”Vestea bună este că pot cânta la chitară după evenimentele din ultimele zile”, anunţă el într-o înregistrare video postată miercuri pe site-ul său.

Well, I will leave it there for now. There are plenty of bombshells in the documentary and plenty of great new insights which, when the dust settles, will give farmers new ammunition in their personal fight against bovine TB. Bri#tbfree pic.twitter.com/ptC8HDbgD8

— Brian May (@Sirbrianmay) September 4, 2024

”Spun asta pentru că exista o oarecare îndoială, din cauza acestei mici probleme de sănătate despre care vorbesc a avut loc cam acum o săptămână, pe care au numit-o un accident vascular cerebral minor”, declară el.

”Brusc, din senin, nu-mi mai puteam controla acest braţ. Aşa că a fost puţin înfricoşător, trebuie să spun”, declară starul.

El îi elogiază pe medicii de la Spitalul Frimley din Surrey, unde a fost codus ”cu luminile albastre aprinse, totul foarte incitant”.



Queen guitarist Brian May has revealed he has suffered a stroke that left him unable to use his arm.

However, he said he can still play guitar despite, what he called, the ‘little health hiccup’.@CharlotteHawkns has the latest. pic.twitter.com/V8Jbh6lD2o

— Good Morning Britain (@GMB) September 4, 2024

”Aşadar, vestea bună este că sunt OK, fac ceea ce mi se spune, adică practic nimic”, declară el.

El spune că a fost ”pedepsit” şi că nu are voie să iasă ”afară”. ”Ei, bine, nu am voie să conduc, să iau avionul, să-mi cresc pulsul prea mult”.

Sir Brian May a filmat clipul afară, iar un avion se aude deasupra sa. ”N-am voie să zboare avioane peste mine, care mă stresează. Dar sunt bine”, glumeşte el.

Starul declară că nu a spus nimic epublic la momentul AVC-ului, pentru că nu vrea să fie compătimit.

”Vă rog să nu facţi asta, pentru că-mi va aglomera căsuţa de e-mail şi urăsc asta”, cere el.

El face aceste dezvăluiri la aproape două săptămâni după ce BBC One a difuzat un documentar pe care artistul l-a realizat într-o campanie împotriva sacrificării bursucilor.

El spune în înregistrarea video de miercuri că a primit nişte ”reacţii grozave mai ales de la fermieri, dar şi de la oameni sălbatici, desigur”.

Bursucii sunt sacrificaţi în masă în vederea prevenirii răspândirii tuberculozei la bovine.

”Am fost atacaţi foarte violent din unele părţi şi trebuie să fim atenţi, pentru că oamenii care strigă cel mai tare sunt, bineînţeles, oamenii care se simt cel mai ameninţaţi”, avertizează el.

Documentarul a fost criticat de organisme precum Consiliul Dezvoltării Agriculturii şi Horticulturii, care denunţă ”neprezentarea unor probe-cheie care ar fi putut ajuta la informarea telespectatorilor cu privire la fapte referitoare la tuberculoza bovină”.

Potrivit NHS, un AVC este o boală gravă, care poate pune viaţa în pericol, care apare atunci când este întreruptă alimentarea cu sânge a unei părţi a creierului.

Un semn frecvent este apariţia unei slăbiciuni sau amorţeli la un braţ sau ”căderea” unei părţi a feţei ori o vorbire neclară sau confuză.

Există de asemenea o afecţiune conexă, denumită accident ischemic tranzitoriu (AIT), în care alimentarea cu sânge a creierului este întreruptă temporar şi cauzează un ”mini-AVC”.