China finalizează construcţia celui mai lung tunel de autostradă din lume în Xinjiang

China a finalizat săptămâna aceasta construcţia celui mai lung tunel de autostradă din lume în regiunea Xinjiang, menit să îmbunătăţească legătura dintre părţile de sud şi de nord ale acestei provincii din nord-vestul ţării, informează marţi agenția EFE, citată de Agerpres.

Odată ce va intra în funcţiune anul viitor, tunelul lung de 22,13 kilometri va reduce timpul necesar traversării secţiunii centrale a munţilor Tianshan de la câteva ore la aproximativ 20 de minute, relatează agenţia de stat Xinhua.

The Tianshan Shengli Tunnel construction in China’s Xinjiang overcame multiple challenges like extreme cold, low oxygen, geological faults, and high ground stress, highlighting engineers’ resilience. #GLOBALink pic.twitter.com/76sUBqkz4q

— China Xinhua News (@XHNews) December 31, 2024