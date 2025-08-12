Cercetări pentru încălcarea Codului Aerian, în cazul avionului prăbuşit în Arad / Pilotul de 48 de ani şi un băiat de 18 ani care îl însoţea în zbor au decedat pe loc în urma accidentului

La Arad, se fac cercetări pentru încălcarea Codului Aerian, în cazul avionului ultrauşor prăbuşit în curtea unei fabrici din Arad. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara au întocmit un dosar pentru infracţiuni legate de Codul Aerian, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Procurorii au în vedere „încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu” şi transmit că pentru moment, cercetările au loc „in rem”, respectiv cu privire la faptă, nu la persoane.

Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile a anunţat, de asemenea, că “evenimentul face obiectul unei investigaţii privind siguranţa”, iar în accident a fost implicată o aeronavă de tip Zodiac, înmatriculată YR-5078.

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea fabricii de vagoane marfă din Arad. Pilotul de 48 de ani şi un băiat de 18 ani care îl însoţea în zbor au decedat pe loc. Pilotul era din Bucureşti, iar în trecut a lucrat la cel puţin trei companii aeriene de linie.

Zborul era unul de agrement, iar avionul a decolat de pe Aerodromul Şiria şi urma să aterizeze pe pista Aeroportului Arad.

Aparatul s-a prăbuşit lângă o hală din curtea fabricii, care însă a fost închisă definitiv de proprietarii americani în luna iunie, astfel că la sol nu au existat victime.