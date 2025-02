Cenzură la Casa Albă: Trump a interzis accesul ziariștilor Associated Press din cauza folosirii expresiei ”Golful Mexic”, deși Trump susține că luptă împotriva oricărui fel de cenzură

Casa Albă a anunțat vineri că Associated Press are interdicție pe termen nelimitat în Biroul Oval și Air Force One, potrivit CNN. Prezența reporterilor AP, una dintre cele mai mari instituții de presă din lume, a fost interzisă de Casa Albă pentru că a decis să păstreze denumirea ”Golful Mexic” în loc de ”Golful Americii”.

Schimbarea dictată de Trump e obligatorie pentru instituțiile guvernamentale din SUA. Însă alte țări nu recunosc noua denumire, iar AP are clienți în întreaga lume, așa că se referă în continuare la Golful Mexic, recunoscând totodată decretul lui Trump.

Alte instituții de presă globale au luat decizii similare.

Dar săptămâna aceasta, Casa Albă a interzis accesul reporterilor săi la evenimentele prezidențiale. Fotografilor de la AP li s-a permis totuși să participe.

Cu puțin timp înainte ca Trump să plece vineri de la Casa Albă spre Mar-a-Lago, administrația a confirmat că AP nu va putea urca la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One pentru această călătorie.

„În timp ce dreptul lor la reportaje iresponsabile și mincinoase este protejat de Primul Amendament (al Constituției SUA – n.red.), acesta nu le asigură privilegiul accesului neîngrădit la spații limitate, precum Biroul Oval și Air Force One”, a scris un oficial al Casei Albe.

Agenția de presă a semnalat în repetate rânduri că pregătește o contestație în justiție. După cum a remarcat un membru al personalului AP sub rezerva anonimatului, „este greu să găsești un caz mai clar de discriminare”.

O organizație a presei americani a susținut că acțiunea împotriva AP „este o încălcare nu numai a Primului Amendament, ci și a ordinului executiv al președintelui privind libertatea de exprimare și încetarea cenzurii federale”.