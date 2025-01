Celebrul Jeremy Clarkson nu crede în succesul lui Hamilton la Ferrari: „E prea bătrân”

Lewis Hamilton a părăsit-o pe Mercedes după 12 ani în care a cucerit șase titluri mondiale, iar acum fanii Scuderiei speră ca britanicul să o facă din nou pe Ferrari campioană. Jeremy Clarkson, fost prezentator al Top Gear, nu crede în varianta unei colaborări de succes între cele două părți, celebrul jurnalist specializat pe domeniul auto spunând că Lewis „e prea bătrân”.

Hamilton (40 de ani) a făcut trecerea la Ferrari, iar în această săptămână a susținut pe circuitul de la Fiorano primul test alături de un monopost al Scuderiei.

În vârstă de 64 de ani, Jeremy Clarkson (jurnalist cu o importantă experiență în domeniul auto) nu crede într-o variantă de succes a mariajului dintre Ferrari și Hamilton.

Dacă mulți dintre analiștii din Formula 1 au fost de părere că Lewis va face o figură frumoasă în monopostul roșu, Jeremy Clarkson crede opusul.

Fan declarat al Formulei 1, celebrul jurnalist britanic crede că aventura lui Lewis la Ferrari va fi aproape de un fiasco.

În rubrica sa din The Sun, Jeremy Clarkson a scris următoarele:

„Am învățat două lucruri importante în timpul Marelui Premiu din Brazilia de weekendul trecut.

În primul rând, Max Verstappen este unul dintre cei mai mari din toate timpurile, poate chiar cel mai mare pilot pe care l-am văzut vreodată, iar în al doilea rând, Lewis Hamilton a trecut de prima tinerețe.

El (n.r. Lewis) a dat vina pe mașina sa pentru sesiunea de calificări la coada clasamentului, dar coechipierul său, George Russell, a fost pe prima linie.

Desigur, este posibil ca, deoarece Lewis se muta la Ferrari anul viitor, echipa să îi umple rezervorul de combustibil cu apă de orz cu lămâie în loc de benzină.

Dar asta pare puțin probabil, este mult mai probabil ca el să fie acum prea bătrân” – Jeremy Clarkson.

Jeremy Clarkson raised several huge points as he dropped his bombshell predictions… 👀 pic.twitter.com/982wmopuKJ

— SPORTbible (@sportbible) January 24, 2025