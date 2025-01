Hamilton, mai rapid decât Leclerc în primul antrenament alături de Ferrari, transmite presa italiană

Lewis Hamilton a debutat miercuri într-un monopost Ferrari, iar interesul fanilor italieni a fost unul mare, cu toate că vremea a fost una potrivnică. Conform presei din Peninsulă, timpul de referință al britanicului a fost mai bun decât al coechipierului Charles Leclerc, dar condițiile de rulare au diferit pentru cei doi piloți ai Scuderiei.

Ploaia a însoțit debutul lui Hamilton la Ferrari pe circuitul de la Fiorano, condițiile de cursă nefiind cele mai bune.

Au fost puține grade afară, iar pneurile au intrat mai greu în temperatura optimă.

Toți ochii au fost ațintiți asupra tururilor făcut de Hamilton, vorbim despre un total de 30. Cel mai bun timp al britanicului a fost de un minut pe tur, în condițiile în care Lewis a avut parte la un moment dat și de un circuit aproape uscat.

De cealaltă parte, Charles Leclerc a intrat pe circuit după noul său coechipier și a beneficiat de un asfalt umed. Pilotul monegasc a rulat doar 14 tururi, iar timpul de referință a fost undeva la un minut și șase secunde.

Hamilton și Leclerc au rulat pe un monopost Ferrari SF-23, cel din 2023.

Nu este surprinzător faptul că Leclerc a fost cu șase secunde mai lent decât Hamilton, având în vedere condițiile diferite în care au rulat.

Conform presei din Peninsulă, Hamilton a parcurs puțin peste 90 de kilometri, ceea ce înseamnă că îi vor mai rămâne aproximativ 910 pentru sesiunea de antrenamente de la Barcelona, de la finalul acestei luni (limita este, conform regulamentului, de 1000 de km).

