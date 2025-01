Lewis Hamilton a adus-o la Ferrari pe Angela Cullen – Antrenoarea personală l-a ajutat să câștige patru titluri alături de Mercedes

Pe lângă Lewis Hamilton, Ferrari a mai reușit un transfer de marcă pentru sezonul 2025 al Formulei 1, Scuderia aducând-o la echipă pe Angela Cullen, antrenoarea personală a pilotului britanic.

În vârstă de 50 de ani, Angela a putut fi văzută în echipamentul roșu al celor de la Ferrari pe durata primului antrenament al lui Hamilton alături de monopostul Scuderiei.

Cullen este antrenoarea personală a lui Lewis, britanicul reușind să cucerească patru titluri mondiale alături de fizioterapeuta neozeelandeză.

Colaborarea dintre Hamilton și Cullen a debutat în 2016 și s-a încheiat la începutul sezonului 2023.

După un an de pauză, Angela revine în Formula 1, de această dată însă în poddock-ul celor de la Ferrari.

„Angela m-a împins să fiu cea mai bună variantă a mea. Sunt un sportiv mai puternic datorită ei”, spunea în urmă cu ceva timp Hamilton despre Cullen.

Seven-time World Champion Lewis Hamilton will reunite with his former trainer Angela Cullen as he begins his next chapter in Formula 1 with Ferrari. pic.twitter.com/i5WsMQGAvj

— 🇱🇻 Eddie 🇺🇦 🇮🇱 🇬🇪 (@eshlapins) January 23, 2025