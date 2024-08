Cele mai relevante știri din industria modei: Cum se luptă Turcia cu brandul Shein / Chinezii angajează un fost funcționar UE pentru a consolida activitatea de lobby / Fabricile din Sri Lanka se așteaptă să beneficieze de pe urma tulburărilor din Bangladesh

În această săptămână, știrile despre afacerile din domeniul modei de pe piețele globale prezintă afacerea cu diamante din Botswana, gigantul afacerilor cu ață din Thailanda și măsurile luate de Turcia împotriva brandului chinezesc Shein.

Sri Lanka: Un raport al agenției indiene de rating CareEdge a caracterizat întreruperile de producție cauzate de recenta instabilitate politică și socială din Bangladesh drept o „șansă de aur pentru sectorul indian al confecțiilor de a se extinde atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu”, estimând că comenzi de export în valoare de 200-250 de milioane de dolari ar putea ajunge în India, conform BoF.

Între timp, președintele Camerei exportatorilor de îmbrăcăminte din Sri Lanka a prognozat că „pe termen scurt… 5-10% din comenzile din Bangladesh vor ajunge în Sri Lanka”.

Botswana: Botswana dorește o participație mai mare la distribuitorul de diamante HB Antwerp. Națiunea africană, una dintre cele mai mari țări producătoare de diamante din lume în funcție de valoare, încearcă să renegocieze propunerea sa de achiziționare a unei participații la firma belgiană din cauza declinului pieței diamantelor. „Nu vom injecta mai mult capital, dar vom obține mai multe acțiuni pentru aceeași sumă propusă în 2023”, a declarat Lefoko Moagi, ministrul minelor din Botswana. Un acord ar însemna ca Okavango Diamond Company, companie de stat din Botswana, să aprovizioneze HB Antwerp, ajutând-o pe prima să se impună în lanțurile de aprovizionare din aval.

Thailanda: Indorama Ventures din Thailanda raportează venituri de 4 miliarde de dolari în al doilea trimestru. Gigantul producător de ață, fibre și produse chimice cu sediul în Bangkok, care operează în 35 de țări de pe șase continente, a înregistrat cifrele de top pentru al doilea trimestru al anului fiscal 2024, reprezentând o creștere stabilă de la an la an, dar o creștere de 5 % față de trimestrul precedent. EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) ajustat în această perioadă a fost de 370 de milioane de dolari, în scădere cu 11 % față de anul precedent, dar în creștere cu 1 % față de trimestrul anterior.

Turcia: Turcia vizează companiile deținute de China Shein și Temu. Urmând planuri sau măsuri similare luate de SUA, Uniunea Europeană și Africa de Sud, Turcia va crește ratele taxelor vamale și va reduce pragul de minimis ( valoarea minimă a mărfurilor sub care vama nu percepe taxe și impozite) în încercarea de a proteja comercianții online locali de concurența din partea comercianților online din străinătate.

Vestea vine după ce Shein a anunțat că intenționează să achiziționeze o parte din hainele sale pentru piața europeană din Turcia, în încercarea de a risipi îngrijorările legate de presupusa utilizare a muncii forțate în China.

India: Retailerul indian de frumusețe și modă Nykaa observă o creștere rapidă și mare a profiturilor trimestriale. FSNE-Commerce Ventures, compania listată din Mumbai care operează retailerul multibrand Nykaa, a raportat un profit net consolidat de 13,64 crore rupii pentru trimestrul încheiat în iunie, reflectând o creștere anuală de 152%. Valoarea brută de comercializare (GMV) în cursul perioadei a fost de 3 321 rupii crore (396 de milioane de dolari), în creștere cu 25 % față de anul precedent. Compania digitală, fondată de Falguni Nayar în 2012, a menționat, de asemenea, că a atins o piatră de hotar, ajungând la 200 de magazine fizice în cursul trimestrului.

Arabia Saudită: Retailerul de parfumuri din Arabia Saudită Al Majed for Oud se pregătește pentru IPO (initial public offering) . Afacerea de familie fondată de șeicul Ali bin Othman Al Majed în 1956, care oferă peste 130 de mărci în rețeaua sa de 285 de magazine din regiunea Golfului, intenționează să vândă o participație de 30 % printr-o ofertă publică inițială pe bursa Tadawul din Riad. Directorul general Waleed Al Majed a declarat că listarea urmărește „să ne diversificăm baza de investitori și să ne consolidăm operațiunile de afaceri pentru a ne accelera creșterea… atât la nivel local, cât și internațional”.

Worldwide: Global Fashion Group, mare companie de comerț electronic, înregistrează o scădere cu 12,3% a VNM în al doilea trimestru. Firma înregistrată în Luxemburg, cu sediul central între Singapore și Londra, a înregistrat o valoare netă a mărfurilor de 285 de milioane de euro (313 milioane de dolari) din valoarea netă a mărfurilor pentru al doilea trimestru al anului fiscal, determinată de o scădere cu 16,9% a comenzilor. Firma este compania mamă a trei platforme regionale de e-tail: Dafiti axată pe America Latină, Zalora axată pe Asia de Sud-Est și platforma axată pe regiunea Australia și Noua Zeelandă

The Iconic.

Singapore: Retailerul electronic Sea Leader din Singapore respinge TikTok în Asia de Sud-Est. Compania a îmbunătățit perspectivele pentru principala sa divizie de vânzare cu amănuntul online, Shopee, semnalând că liderul regional al comerțului electronic se confruntă efectiv cu o concurență intensă din partea unor companii precum TikTok și Lazada. Sea a declarat că valoarea bunurilor vândute de divizia Shopee va crește în intervalul „mijlocul-20%” în acest an, mai degrabă decât ritmul „ridicat de adolescenți” prezis în martie. De asemenea, firma a înregistrat un profit și vânzări pentru al doilea trimestru care au depășit estimările analiștilor.

China: Shein angajează un fost funcționar UE pentru a consolida activitatea de lobby pe măsură ce IPO se apropie. Fostul comisar european pentru buget Günther Oettinger, fondat în China și cu sediul în Singapore, a fost angajat în calitate de consultant pentru a o ajuta să navigheze în mediul politic al blocului comunitar, adoptând o poziție mai activă față de potențialul control de reglementare în timp ce planifică debutul pe piața bursieră din Londra. Compania se confruntă cu o serie de probleme, inclusiv o dezbatere privind impunerea sau nu a taxelor vamale pentru coletele ieftine și acuzații de contrafacere și muncă forțată în lanțul său de aprovizionare.

India: Bijutierul indian Senco Gold înregistrează o creștere a profitului de 85% în trimestrul I. Compania cu sediul în Kolkata a înregistrat un profit net consolidat de 51,27 crore rupees (6,1 milioane de dolari) pentru trimestrul încheiat în iunie, în creștere de la 27,66 crore rupees în aceeași perioadă a anului trecut. Compania cu o amprentă la nivel național a deschis șase noi magazine în cursul perioadei, ajungând la un total de 165 de magazine. Referindu-se la reducerea de către guvernul indian a taxelor vamale pentru aur și argint, directorul general Suvankar Sen a declarat că „este de așteptat să stimuleze cererea viitoare”.

Worldwide: Walmart creditează India, China și Mexic pentru creșterea vânzărilor internaționale din al doilea trimestru. Retailul american care deține Flipkart, marele e-commerce indian, Walmart China și afacerea sa mexicană Walmex, a menționat cele trei piețe pentru creșterea din al doilea trimestru, fără a dezvălui contribuțiile exacte. Directorul financiar al Walmart, David Rainey, a declarat: „Flipkart a oferit o creștere de două cifre a liniei de top și a mai mult decât dublat numărul de unități care au livrat în aceeași zi”.

India: Lanțul indian de bijuterii fine PC Jeweller se îndreaptă spre profit în trimestrul I.

Compania din New Delhi, cu aproximativ 57 de magazine la nivel național, a înregistrat un profit net consolidat de 156,06 crore rupii (18,5 milioane de dolari) pentru trimestrul încheiat în iunie 2024, comparativ cu o pierdere netă de 171,62 crore rupii în perioada corespunzătoare a anului precedent. Firma a fost afectată de probleme juridice cu mai multe bănci în legătură cu datoriile restante.

China: Firma chineză de îmbrăcăminte pentru bărbați China Lilang înregistrează o creștere a vânzărilor de 7,3% în S1. Compania care operează brandul Lilanz a înregistrat venituri din vânzări de 1.600 de milioane de yuani (aproximativ 220 de dolari milioane de dolari) în prima jumătate a anului fiscal 2024 și un profit net de 280,1 milioane de yuani în această perioadă, reflectând o creștere de 3,6% de la an la an.

India: Producătorul indian de îmbrăcăminte Cantabil Retail înregistrează o scădere a profitului trimestrial. Compania din New Delhi care produce și comercializează cu amănuntul brandul său de modă omonim a raportat un profit net de 11,4 crore rupii (1,3 milioane de dolari) în trimestrul încheiat în iunie 2024, în scădere față de 12,3 crore rupii în trimestrul corespunzător al anului precedent. Veniturile au atins 127,9 crore rupees în perioada respectivă, în creștere de la 111,8 crore rupees.