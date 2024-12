Cele mai bune documentare din 2024, selectate de publicatia Vogue/ Portretele lui Ennio Moricone sau John Galliano, în top

Lista Vogue cu cele mai bune documentare din 2024 a devenit din ce în ce mai ambițioasă și extinsă de-a lungul lunii, inclusiv un omagiu produs de Martin Scorsese pentru regii cinematografiei britanice postbelice, un portret generativ al unui compozitor de muzică electronică, o poveste neobișnuită despre arhitectura unui centru comercial, o prezentare în profunzime a drepturilor civile ale americanilor cu dizabilități și multe altele. Fiecare dintre aceste noi lansări evidențiază extinderea domeniului de aplicare a documentarului și demonstrează că producția de film non-ficțiune poate fi la fel de inovatoare din punct de vedere formal și complex ca orice film narativ, scrie publicația Vogue.

Will & Harper (ianuarie)

Conceptul acestui documentar este simplu – doi cei mai buni prieteni pornesc într-o călătorie rutieră pentru a se reconecta – dar circumstanțele sunt orice altceva. Comedianții Will Ferrell și Harper Steele s-au împrietenit la Saturday Night Live, cu zeci de ani înainte ca Steele să apară ca femeie trans, iar acest film emoționant, dar cu ochii limpezi, o vede traversând America cu Ferrell (cum făcuse adesea Steele înainte de tranziția ei) în timp ce amândoi încearcă să-și dea seama cum să relaționeze unul cu celălalt și să-și dea seama cum arată acum prietenia lor. Onestitatea nevătămată a lui Steele, inteligența rapidă și simțul stilului evolutiv se potrivesc perfect cu dorința tipic clovnească, dar clar serioasă a lui Ferrell de a afla mai multe despre noua viață a prietenului său; Una peste alta, Will & Harper ar trebui să fie vizionate pentru oricine învață să accepte oamenii din jurul lor în toată complexitatea lor frumoasă și imprevizibilă (adică: oricine.)

Ennio (februarie)

Acest documentar îl urmărește pe celebrul compozitor italian Ennio Morricone, ale cărui coloane sonore pentru western-uri, drame politice, gialli și, mai târziu, melodramele și filme de acțiune americane au rivalizat sau au eclipsat adesea filmele în sine. Ennio conține interviuri detaliate cu compozitorul (Morricone a murit în 2020) pe unele dintre cele 400 de coloane sonore pe care le-a produs de-a lungul vieții. Filmul include și cine este cine dintre cineaști și muzicieni, inclusiv Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Quincy Jones și Clint Eastwood, care își împărtășesc gândurile sau amintirile despre Morricone.

Exergue – (februarie)

Acest documentar de 14 ore în stil vérité de Dimitris Athiridis se integrează cu planificatorii controversatei ediții din 2017 a Documenta, cea mai prestigioasă expoziție de artă din lume, organizată la fiecare cinci ani în orașul german Kassel. Acesta urmărește pe directorul artistic Adam Szymczyk și echipa sa de-a lungul a doi ani febrili, în timp ce își dau seama cum să realizeze o expoziție dublă ambițioasă, în Kassel și Atena, toate în timp ce se confruntă cu probleme de moștenire, colonialism și, în cele din urmă, finanțare – ca majoritatea artei.

Ridicat și scăzut: John Galliano (martie)

Acest portret al copilașului teribil și al vulturului culturii John Galliano — fost director de creație al Givenchy și Dior și actual șef al Maison Margiela — își amintește de îndepărtarea sa de pe culmile lumii modei, după ce o tiradă antisemită foarte publică din Paris a fost surprinsă pe video. Filmul lui Kevin Macdonald cercetează atât figura publică, cât și lumea privată a lui Galliano, examinând, de asemenea, decorul cu mize mari ale unei industrii care provoacă stingerea luminilor sale principale, adesea în spectacole autodistructive. Macdonald nu își cere scuze pentru gafele, contravențiile și dependențele lui Galliano, dar nici nu se ferește de titanii industriei care i-au încurajat.

Videoclipul lui Kim (aprilie)

Kim’s Video spune povestea adevărată ciudată a modului în care curățătoria New York Youngman Kim a fondat Kim’s Video, o instituție din centrul orașului care a inspirat o generație de cinefili, realizatori de film și hipsteri cu catalogul său de 55.000 de filme independente, obscure și contrafăcute. Când Kim decide să închidă lanțul său de magazine în 2008 și să ofere colecția sa de videoclipuri cumpărătorilor, un mic oraș sicilian cu aspirații artistice o achiziționează intactă doar pentru a-și îngropa locul. Regizorii David Redmon și Ashley Sabin călătoresc acolo pentru a afla ce a devenit colecția lui Kim și, sperăm, să o returneze la New York.

Uncropped (aprilie)

Uncropped este D.W. Cronica lui Young despre viața și opera fotografului James Hamilton, care a surprins figurile celebre, infame și unice ale orașului New York pentru The Village Voice, Harper’s Bazaar, Creem și The New York Observer. Hamilton transmite poveștile din spatele unora dintre cele mai faimoase subiecte fotogenice ale sale, de la Lou Reed la Alfred Hitchcock. Dar Young reușește, de asemenea, să adune colegi și prieteni din zilele lui Hamilton’s Voice, astfel încât filmul să acționeze și ca o elegie pentru o epocă în care fotojurnalismul și săptămânalul alternativ aveau încă o autoritate extraordinară de a documenta și sărbători cultura underground. Produs executiv de Wes Anderson, filmul include interviuri cu Thurston Moore, Sylvia Plachy și Anderson însuși, printre alții.

Catching Fire

Catching Fire este prezentat ca un portret nemaivăzut al muzei, actorului și plăcuței de modă Rolling Stones, spus din perspectiva copiilor, iubiților și prietenilor ei, inclusiv Keith Richards, Marianne Faithful și Marlon Richards. Filmul abordează reputația ei publică infamă, precum și viața ei privată printr-o arhivă de filme de acasă și fotografii de familie. Include, de asemenea, fragmente din memoriile nepublicate ale lui Pallenberg, exprimate de Scarlett Johansson.

Putere (mai)

Acest documentar politic provocator de Yance Ford (The Color of Care, Strong Island) argumentează rolul istoric și contemporan al poliției în menținerea unui status quo rasist și clasist. Ford se bazează pe un amestec intens de filmări de arhivă și intervievați din mediul academic, din presă și din domeniul justiției sociale (inclusiv un fost ofițer de poliție devenit avocat) pentru a explora modul în care ierarhiile complexe ale forțelor de ordine din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea continuă să se desfășoare în câmpurile de luptă actuale. precum Minneapolis, locul uciderii lui George Floyd în 2020 de către ofițeri de poliție. — E.M.