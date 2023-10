Cele mai bune 20 de filme ale anului vizionate pana acum de criticii de film ai BBC: de la celebrele Barbie și Oppenheimer până la pelicule europene mai puțin cunoscute

Criticii de film ai BBC, Nicholas Barber și Caryn James au publicat alegerile lor pentru lista celor mai bune 10 filme ale acestui an, până acum, incluzând Barbie, Oppenheimer, Creatorul și Suzume.

Saint Omer

Această dramă dură și sfâșietoare despre rasă, clasă și maternitate a fost intrarea Franței la cursa de anul trecut la Oscar și criticii de film BCC spun că sunt nedumeriți de ce nu a fost nominalizată. „Alice Diop își folosește experiența în realizarea de documentare, deoarece își bazează povestea pe cazul real al unei tinere senegaleze din Franța acuzată că și-a abandonat copilul pe o plajă pentru a-l lăsa să moară”.

Close

„Lucas Dhont urmează debutul său premiat, Girl, cu o altă dramă delicată, dar zguduitoare din punct de vedere emoțional, care este atât de naturalist încât ați putea să o confundați cu un documentar „fly-on-the-wall”. Eroii săi sunt Léo (Eden Dambrine) și Rémi (Gustav de Waele), doi băieți de 13 ani care se bucură de o prietenie intimă în Belgia bucolica. Dar când se înscriu la o nouă școală, presiunea colegilor le întinde relația până la punctul de rupere.”

John Wick: Capitolul 4

„Cea mai recentă tranșă a francizei pline de acțiune, cu Keanu Reeves drept asasin, nu are concurență pentru cel mai bun film comercial de masă al anului de până acum. Cu o recompensă de mai multe milioane de dolari pe capul său, Wick își descoperă „James Bond-ul interior”, mergând în jurul globului prin Paris, Berlin și Osaka, încercând să evite să fie ucis. Această premieră este mai amplă și mai impresionantă decât cele anterioare Wick, iar regizorul Chad Stahelski o face la fel de uimitoare și distractivă din punct de vedere vizual, cu acțiune plină de arte marțiale, arme și săbii.”

Holy Spider

„Se bazează pe povestea reală a unui constructor (Mehdi Bajestani) care a ucis 16 lucrătoare sexuale în orașul sfânt Mashhad din Iran în 2000 și 2001. Cu Zar Amir Ebrahimi (câștigătoare a premiului pentru cea mai bună actriță la Cannes) în rolul principal al jurnalistului hotărât care investighează crimele, pare a fi o peliculă în linia de atmosferă din Silence of the Lambs și alte drame cu ucigași în serie de pe marele ecran.”

The Worst Ones

„Uneori, actorii neprofesioniști pot părea extrem de nefirești pe ecran, dar în această ficțiune este valabil opusul: o reprezentație serioasă, dar uşoară, despre copii și adolescenţi dintr-un cartier degradat din nordul Franţei. Ideea metadramei este că studenții adevărați sunt recrutați pentru a juca pe ecran variații fictive ale propriilor povești. Exact acesta este procesul pe care regizorii Lise Akoka și Romane Gueret, foști directori de casting, l-au angajat în realizarea The Worst Ones, al căror titlu se referă la proasta reputație a copiilor care sunt protagoniști.”

EO

„Când un circ polonez este închis, unul dintre protagoniști, un măgar, este trimis să locuiască într-un centru de echitație. Dar nu stă acolo mult timp. În schimb, eroul nostru cu urechi lungi străbate Europa, printr-o serie de episoade diferite în genuri diferite, de parcă ar fi jucat invitat într-o varietate de alte filme. Ceea ce unește aventurile, care au fost inspirate de Au Hasard Balthazar a lui Robert Bresson, este angoasa față de inumanitatea omului față de om (și inumanitatea omului față de măgar) precum și detalii de regie precum modul de filmare, montajul și muzica ceea ce face filmul uimitor de psihedelic.”

Return to Seoul

Filmul la scară mică al lui Davy Chou este dezamăgitor de obișnuit în ceea ce privește premisele poveștii. Freddie, o femeie coreeană în vârstă de 20 de ani, care a fost adoptată de copil și a crescut în Franța, călătorește la Seul și își caută fără tragere de inimă părinții naturali. Dar, pe măsură ce continuă, povestea trece înainte doi ani, apoi cinci, și înfățișează transformarea sentimentului de identitate al lui Freddie în turnuri neașteptate, complet convingătoare. Este franceză sau coreeană; aspectul ei este cel al unei studente grunge sau al unei femei de afaceri glam; vrea sau nu să-și găsească mama?

Infinity Pool

Cea mai recentă intrare în sub-genul în plină dezvoltare „oamenii bogați se distrează prost pe o insulă”, Infinity Pool strălucește cu reflexii de la Triangle of Sadness, Menu and Glass Onion, deși este mai tulbure și mai toxică decât oricare dintre ele. Alexander Skarsgård joacă rolul unui autor care se luptă, care vizitează o stațiune exclusivistă pe plajă împreună cu soția sa bogată. El descoperă prea târziu că țara are o politică de execuție imediată pentru anumite crime, iar vacanța lui din iad devine mai sângeroasă și mai uluitor de ciudată, de atunci încolo.

Alte pelicule pe listă: