Cel mai ciudate 5 confuzii făcute de politicieni/ Joe Biden l-a confundat pe Zelenski cu Putin/ Politico: Nu-ți face griji, Joe, nu ești singurul

A fost o săptămână proastă pentru președintele american Joe Biden. A comis o gafă uriașă la summitul NATO de joi, când Biden l-a prezentat din greșeală pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski drept „președintele Putin”. Câteva ore mai târziu, el s-a referit la vicepreședinta SUA, Kamala Harris, drept „vicepreședintele Trump”.

Dar Biden, care se confruntă cu o opoziție internă în încercarea sa de a fi reales președinte al SUA în noiembrie, nu este singurul politician care confundă nume, locuri și fapte. Rivalul său prezidențial Donald Trump, de exemplu, a avut și el partea sa de gafe jenante. Publicația Politico a făcut o listă de gafe pe care politicienii implicați ar dori cu siguranță să le uite.

Trump a confundat doi dintre oamenii săi puternici preferați

Trump nu este străin de confundarea liderilor, după ce l-a confundat în mod inexplicabil pe cel mai bun prieten al său, premierul ungar Viktor Orbán, cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan în timpul unui discurs de campanie din octombrie anul trecut.

„Există un om, Viktor Orbán, a auzit cineva vreodată de el? Este, probabil, unul dintre cei mai puternici lideri din lume. Este liderul Turciei”, a spus Trump, ceea ce ar fi fost un compliment minunat dacă ar fi nimerit țara potrivită. Bănuim că lui Trump i s-au încurcat firele deoarece cuvintele „Turcia” și „Ungaria” au declanșat ambele partea din creierul său „lucruri care îmi amintesc de mâncare”, dar cine știe?

Obama a încurcat un compozitor R&B cu ministrul de finanțe al Marii Britanii

În 2013, într-un caz foarte puțin probabil de confuzie de identitate, fostul președinte american Barack Obama l-a confundat pe fostul ministru britanic de finanțe George Osborne cu… Jeffrey Osborne, compozitorul afro-american.

În timpul unei reuniunii G8 cu privire la planurile de reducere a evaziunii fiscale, Obama și-a întrerupt discursul de trei ori oferindu-și sprijinul pentru „Jeffrey”. Când știrea a devenit virală, Obama și-a cerut scuze: „Îmi pare rău, omule. Cred că te-am confundat cu cântărețul meu preferat de R&B”.

Gafa a dus la un schimb de replici amical pe Twitter, în care cântărețul i-a propus un duet ministrului britanic de finanțe, care i-a răspuns că probabil nu ar fi făcut această sugestie „dacă l-ar fi auzit cântând”.

Biden a confundat șefii de stat francezi

Trebuie să îl înțelegi Biden. Omul de stat în vârstă de 81 de ani a asistat la 12 președinții franceze diferite de-a lungul vieții sale – ceea ce poate fi motivul pentru care l-a confundat pe actualul președinte francez Emmanuel Macron cu fostul președinte François Mitterrand într-un discurs de campanie la începutul acestui an.

Vorbind la un miting în Las Vegas în februarie, Biden a spus o poveste despre summitul G7 care a avut loc în Anglia în 2021 și a povestit un schimb interesant cu Mitterrand. Era vorba, desigur, de Macron.

„Imediat după ce am fost ales, am mers la o întâlnire G7 în sudul Angliei. M-am așezat și am spus: „America s-a întors!”, iar Mitterand din Germania – adică Franța – s-a uitat la mine și m-a întrebat: „Pentru cât timp te-ai întors?””, a spus el

Mitterrand a deținut funcția din 1981 până în 1995 și rămâne cel mai longeviv președinte al Franței. El a murit în 1996, la vârsta de 79 de ani.

Netanyahu l-a confundat pe Boris Johnson cu Boris Elțîn

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a referit din greșeală la omologul său britanic Boris Johnson ca fiind Boris Elțîn, fostul (și foarte mult decedat) președinte rus, într-un discurs în timpul unei reuniuni a Cabinetului în 2019.

„M-am întors dintr-o vizită foarte plăcută la Londra, unde m-am întâlnit cu prim-ministrul Boris Elțîn și cu secretarul american al apărării”, a spus Netanyahu, înainte de a se corecta rapid că se referea la Johnson. Yeltsin a murit în 2007.

Echipa lui Netanyahu a încercat cu stângăcie să elimine gafa într-un videoclip al discursului său publicat pe rețelele sociale.

Iar Boris Johnson a lăudat un dictator pentru leadership-ul său internațional

Biden nu este primul lider politic care îi confundă pe Putin și Zelenski. În septembrie 2022, la aproximativ șase luni de la invazia la scară Rusiei în Ucraina, fostul prim-ministru britanic Boris Johnson i-a mulțumit din greșeală lui Vladimir Putin pentru leadership-ul său internațional, în loc de Zelenski. Din fericire pentru el, spre deosebire de gafa lui Biden, Zelenski nu se afla lângă Johnson la momentul respectiv.