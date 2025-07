„Cel mai bun moment pentru a spune la revedere” – Fabio Fognini a anunțat că se retrage din tenis

Fabio Fognini și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist la doar câteva zile după ce a reușit un meci spectaculos contra lui Carlos Alcaraz la Wimbledon (ibericul s-a impus în cinci seturi). În vârstă de 37 de ani, italianul spune că „este cel mai bun moment pentru a spune la revedere.”

Pentru Fognini, Wimbledon 2025 a fost scena ultimului său capitol din tenis, italianul luând decizia de a pune capăt carierei de jucător profesionist.

Într-un cadru simbolic, sala de conferințe de la All England Club, Fabio le-a transmis jurnaliștilor că prezența pe iarba londoneză a fost ultima a carierei.

„Am fost aici acum câteva zile, am aerisit-o. Acum decizia este luată și vă spun că acesta este cel mai bun loc și cel mai bun moment pentru a spune la revedere”, și-a început Fabio discursul.

Fost jucător de TOP 10 ATP și campion la Monte Carlo, Fogini și-a luat adio de la tenis.

„După meciul cu Alcaraz, mi-am dat seama că nu mai vreau să joc în locuri în care nu-mi doresc să fiu. Niciun Challenger doar ca să recuperez puncte.

Nu am vrut să-mi spun stopul într-un moment în care corpul nu mai putea. Înfrângerea cu Carlos, aici pe Centre Court, a fost cea mai intensă victorie-înfrângere din viața mea.

Felul în care am ieșit de pe teren, în fața familiei, a însemnat mai mult decât orice rezultat”, a transmis, cu emoție în glas, Fognini.

„Dacă aș putea să mă întorc în timp, aș schimba ceva din relația mea cu presa. Am ridicat un zid ca să-mi protejez sensibilitatea, dar poate că nu m-a ajutat”, a completat Fabio.

Fognini a fost un personaj interesant în circuitul ATP: spirit rebel, talent sclipitor, dar și un jucător care de multe ori în carieră a lăsat nervii să-i controleze acțiunile pe terenul de joc.

„Sper să fiu amintit pentru omul care a pus suflet în tot ce a făcut. Nu doar pentru câteva rachete rupte, care fac parte din joc”, a încheiat Fabio Fognini.

BREAKING: Fabio Fognini announces his retirement from tennis

His final match was played on Centre Court at Wimbledon, where he pushed the 2-time defending champion to 5 sets.

What a great career, spanning twenty-one years.

Wishing Fabio the best in his next chapter.

🇮🇹❤ pic.twitter.com/iiLaV30xgW

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 9, 2025