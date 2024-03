Ce urmează după Oscar: Cele mai așteptate noi proiecte ale artiștilor premiați în 2024 de Academia de Arte și Științe Cinematografice din SUA

Ne-au uimit cu performanțele lor nominalizate la Oscar, dar unde îi vom putea vedea pe Emma Stone, Lily Gladstone și Robert Downey Jr. în viitorul apropiat? BBC oferă răspunsul pentru majoritatea actorilor câștigători din acest an.

Emma Stone

Emma Stone și regizorul Yorgos Lanthimos au o chimie specială. Dintre cele cinci nominalizări ale ei la Oscar (până acum), două au fost pentru filme regizate de Lanthimos. Ea a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță anul acesta pentru că a interpretat-o pe Bella Baxter, în pelicula sa „Poor Things” și a primit o nominalizare pentru rolul de actriță în rol secundar în rolul vicleanului striver din secolul al XVII-lea din „The Favourite” (2018). Următoarea lor colaborare mult așteptată, „Kinds of Kindness” (Tipuri de bunătate”, va sosi în doar câteva luni. Filmul, tachinat de distribuitorul său ca fiind „o fabulă în la triplu”, urmărește trei povești contemporane. Nu există încă detalii despre cine interacționează cu cine, dar Stone joacă în el, alături de un ansamblu de profil înalt care îi include pe colegii ei de distribuție de la „Poor Things”, Willem Dafoe și Margaret Qualley, alături de Jesse Plemons și Hong Chau. Între timp, puteți să vă puneți la curent cu serialul ei ciudat „The Curse”, o comedie întunecată care care a aterizat pe lista celor mai bune emisiuni TV din 2023, întocmită de BBC Culture.

Kinds of Kindness se lansează pe 21 iunie în SUA.

Robert Downey Jr.

Personajele lui Downey sunt o gamă cameleonică, de la Ironman la Charlie Chaplin și la rolul de actor secundar premiat cu Oscarul din acest an, cel al lui Lewis Strauss, sinistrul dușman politic al lui Oppenheimer. În continuare, Downey are ocazia să fie un cameleon într-un singur serial. El joacă patru roluri diferite în „The Sympathizer” (fără a pune la socoteală rolul său din afara ecranului ca producător executiv), exact ceea ce trebuie pentru un actor care își schimbă forma. Serialul se bazează pe romanul lui Viet Thanh Nguyen, câștigător al premiului Pulitzer, plasat în timpul anilor războiului din Vietnam, despre un spion nord-vietnamez care operează în Vietnamul de Sud și, mai târziu, în SUA. Multiplele roluri ale lui Downey, inclusiv unul în care are un păr roșcat încrețit ca un clovn, reprezintă diferite aspecte ale puterii instituționale americane. Marele cineast coreean Park Chan-wook se numără printre regizorii seriei, adăugându-se astfel la lista de colaboratori de primă mână ai lui Downey.

„The Sympathizer” va avea premiera pe HBO și Max pe 14 aprilie în SUA și în cursul acestui an pe Sky în Marea Britanie.

Lily Gladstone

Chiar înainte de rolul său sfâșietor, nominalizat la Oscar în „Killers of the Flower Moon”, Lily Gladstone a început să se alinieze la proiecte care atrag atenția, iar următorul este aproape gata. Ea joacă alături de Riley Keough în „Under the Bridge”, o poveste bazată pe fapte reale despre uciderea unei adolescente în Columbia Britanică, în care Gladstone joacă rolul ofițerului de poliție care investighează crima. Iar filmul ei „Fancy Dance”, o dramă centrată pe femeile indigene care a fost apreciată la Festivalul de Film de la Sundance 2023, are în sfârșit un distribuitor, poate datorită succesului înregistrat la festivaluri. Gladstone joacă rolul lui Jax, care pleacă într-o excursie cu nepoata ei pentru a o căuta pe mama dispărută a fetei. Harper’s Bazaar a declarat că filmul este „condus de întotdeauna minunata Lily Gladstone în cea mai bună formă carierei sale”. Nominalizarea la Oscar a fost un prevestitor al altor lucruri bune. Ea a obținut un rol principal în „The Memory Police”, un film științifico-fantastic bazat pe romanul lui Yōko Ogawa, scris de Charlie Kaufman și regizat de Reed Morano, care a regizat și „The Handmaid’s Tale”.

„Under the Bridge” are premiera pe Hulu pe 17 aprilie în SUA, în vreme ce „Fancy Dance” va fi lansat în cinematografe și pe Apple TV+ la nivel internațional în cursul acestui an

Ryan Gosling și Emily Blunt

Barbenheimer a fost doar începutul. Poate că Ryan Gosling a pierdut cursa pentru actor secundar în acest an, dar există un consens general că a furat scena de la Oscar cu interpretarea sa a melodiei „I’m Just Ken”. Emily Blunt nu a câștigat premiul de actriță în rol secundar, dar ea și Gosling au fost amuzanți ca prezentatori. Iar colaborarea lor ca prezentatori ai galei este doar un aperitiv. Felul principal este „The Fall Guy”, o comedie romantică de acțiune cu Gosling în rolul unui fost cascador chemat să salveze un film regizat de fosta sa soție, interpretată de Blunt. Filmul a avut parte de reacții entuziaste atunci când a avut premiera recent la South by Southwest Festival. Într-un rol mai mic, Blunt este una dintre numeroasele voci din filmul de familie al soțului ei, John Krasinski, „IF”, despre o fetiță cu prieteni imaginari. Când pierzi un Oscar, să ai un nou film de succes este cea mai bună răzbunare.

„The Fall Guy” se lansează pe 2 mai în Marea Britanie și pe 3 mai în SUA. „IF” se lansează pe 17 mai.

Robert De Niro

De Niro muncește mult, atât în roluri principale și secundare. Este ușor de uitat că prima sa victorie la Oscar, în rolul tânărului Vito Corleone din „The Godfather Part II”, a fost pentru un rol secundar. Iar rolul secundar nominalizat anul acesta în „Killers of the Flower Moon” s-a numărat printre cele mai bune interpretări ale sale din ultimii ani. Nu este încă cert dacă următorul lui rol va fi demn de Oscar, dar cine știe? În „Ezra”, Bobby Cannavale este tatăl unui băiat cu autism care pleacă într-o excursie cu fiul său. De Niro interpretează rolul tatălui lui Cannavale, într-un filmuleț care a obținut recenzii de la ușor pozitive la sub așteptări la Festivalul de Film de la Toronto (TIFF). Celălalt film pe care De Niro l-a terminat, „Alto Knights”, de Barry Levinson, este un film cu gangsteri în care joacă chiar două roluri, atât cel al lui Vito Genovese, cât și pe cel al lui Frank Costello.Dar De Niro continuă să facă mișcări și pe micul ecran, cu un rol important în serialul conspiraționist-thriller al Netflix, „Zero Day”, aflat în producție în prezent.

Ezra se lansează pe 31 mai în SUA.

Cillian Murphy

Oscarul pentru cel mai bun actor obținut de Cillian Murphy a fost pentru un film cât se poate de mare, dar următoare sa peliculă are dimensiunea sa chiar în titlu. „Small Things Like These” (Lucruri mărunte ca acestea) a avut parte de recenzii extraordinare atunci când a deschis Festivalul de Film de la Berlin în februarie, Murphy fiind lăudat pentru interpretarea sa nuanțată în rolul unui tată din Irlanda anilor 80 care se luptă cu cunoștințele sale despre faimoasele Magdalene Laundries (spălătorii Magdalene), unde mamele necăsătorite erau folosite ca servitoare sub contract. The Guardian a declarat că ochii lui Murphy dezvăluie personajul său ca fiind „martorul a ceva teribil nu doar în lumea reală, ci și în el însuși”. Murphy, unul dintre producătorii filmului, alături de Matt Damon, coprotagonistul lui Oppenheimer, a declarat pentru Sight and Sound: „Încercam deja să punem pe picioare Small Things când a apărut Oppenheimer. Scara oricărui proiect este secundară”. În mod surprinzător, filmul nu are încă un distribuitor în SUA sau în Marea Britanie, dar, după victoria lui Murphy la Oscar, acest lucru se va schimba cu siguranță. Mai departe, Steven Knight, creatorul serialului „Peaky Blinders”, a declarat recent că Murphy se va întoarce cu siguranță pentru spinoff-ul ale cărui filmări vor începe în această toamnă.

Carey Mulligan

Rolurile în proiecte prestigioase precum „Maestro” sunt sortite de la început succesului. Un punct culminant al acelui film este interpretarea emoționantă a lui Carey Mulligan, nominalizată la Oscar, în rolul Felicia Montealegre, căsătorită cu genialul Leonard Bernstein. Apoi, există roluri obișnuite pe care o actriță uimitoare precum Mulligan le poate face mai bine decât se așteaptă oricine. O puteți surprinde într-unul dintre aceste roluri mai ușoare în noul film „Spaceman”, în rolul unei femei însărcinate gata să-și părăsească soțul (Adam Sandler), un astronaut aflat într-o misiune solo care are conversații lungi cu o creatură uriașă, asemănătoare unui păianjen sinistru. Criticii au fost în general de acord că filmul nu funcționează, dar nimeni nu o învinovățește pe Mullligan. Chiar și recenzia negativă a publicației Vulture a spus că ea „atinge nota potrivită de disperare senzuală”, iar rogerebert.com a spus că „cu Mulligan există o viață interioară tangibilă în ciuda materialului”. Vești cam proaste pentru film, dar bune pentru Mulligan.

„Spaceman” este difuzat pe Netflix la nivel internațional.

Colman Domingo

Performanța dinamică a lui Domingo s-a ridicat deasupra biografiei mai degrabă obișnuite a lui Rustin și a fost suficient de puternică pentru a-i aduce o nominalizare la categoria cel mai bun actor. Există deja zvonuri de Oscar pentru următorul său rol, în „Sing Sing”, numit după închisoarea din nordul statului New York. În acest film bazat pe realitate, Domingo îl interpretează pe John Whitfield, cunoscut sub numele de Divine G, care a inițiat un program de teatru în timp ce era încarcerat pe nedrept pentru crimă. Filmul combină câțiva actori profesioniști cu foști deținuți care joacă versiuni ale lor înșiși, într-un hibrid care a stârnit aplauzele publicului la TIFF și South by Southwest, unde a câștigat premiul publicului. Domingo a participat la acea premieră la festivalul SXSW, chiar dacă a avut loc cu doar două zile înainte de Oscaruri. „Filmele mai mari vor primi dragostea și amplificarea de care au nevoie”, a declarat el la vremea respectivă pentru Variety. „Un film ca acesta are nevoie de vedeta sa”.

„Sing Sing” se lansează în iulie în SUA

Annette Bening

Cu cinci nominalizări, inclusiv una pentru cea mai bună actriță în acest an pentru Nyad, Bening nu stă niciodată prea departe de premiile Oscar. Dar, la fel ca mulți alți actori, ea se mișcă cu fluiditate între film și televiziune și se află în centrul noului serial „Apples Never Fall”, bazat pe romanul de succes al lui Liane Moriarty despre o familie aflată într-o perioadă dificilă. Bening joacă rolul mamei a patru copii adulți, care dispare la începutul serialului, dar rămâne o prezență dominantă pe tot parcursul filmului în flashback-uri, iar Bening face ca personajul ei să fie fioros și viu. Bening are, de asemenea, un rol secundar în viitorul „Poolman”, regizat și interpretat de Chris Pine, o comedie noir care se dorește a fi o comedie neagră și care a primit un răspuns dezastruos la Festivalul de Film de la Toronto și are un groaznic scor groaznic de doar 23% pe Rotten Tomatoes. Dar Bening are întotdeauna în față o altă posibilitate de Oscar. Ea va juca în filmul „The Bride” al lui Maggie Gyllenhaal, o nouă versiune a filmului „The Bride of Frankenstein” transpus în Chicago-ul anilor 30 și care va avea premiera în 2025.

„Apples Never Fall” (Merele nu cad niciodată) este difuzat pe Peacock în Marea Britanie. Poolman se lansează pe 10 mai în SUA

Sterling K Brown

Nominalizarea lui Brown la Oscar ca actor în rol secundar pentru „American Fiction” l-ar putea catapulta pe o platformă mai înaltă din punct de vedere profesional, cu mai mulți bani și roluri mai mari în filme. A fost întotdeauna grozav din punct de vedere artistic. Dar nimeni nu a prevăzut această nominalizare, iar următorul său proiect îl are în rol de vioară a doua (sau poate a treia) în „Atlas”, filmul cu Jennifer-Lopez de pe Netflix. Brown a început să filmeze și un nou serial numit „Paradise City,” un thriller în care joacă rolul șefului securității unui fost președinte. Un element îl plasează pe Brown ferm în zona sa de confort: noul serial a fost creat de „Dan Fogelman”, care a creat și serialul de succes al lui Brown, „This is Us”.

Atlas avea premiera pe Netflix pe 24 mai la nivel internațional.