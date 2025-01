Ce lebede negre ar putea să apară în 2025: Politico analizează „scenariile incredibile” care ne-ar putea bulversa viața în anul care tocmai a început

Politico a discutat cu o serie de gânditori – futuriști, oameni de știință, analiști de politică externă – care ar putea fi evenimentele de tip „lebădă neagră” care ar putea să apară în anul 2025: Care sunt episoadele imprevizibile, improbabile, care nu sunt încă pe radar, dar care ar bulversa complet viața așa cum o știm?

Experții au evocat tot felul de catastrofe, de la amenințarea inteligenței artificiale la epidemii mortale, dar au evocat și noțiunea de progres, inclusiv în unele puncte fierbinți globale surprinzătoare.

Următoarele scenarii ar putea sau nu să aibă loc în 2025, dar nu ar trebui să fie respinse în totalitate.

„Cel mai mare atac cibernetic din istorie”

În 2025 ar putea avea loc cu ușurință cel mai mare atac cibernetic din istorie, care ar pune la pământ, cel puțin pentru o perioadă, o parte importantă a infrastructurii mondiale. Criminalitatea informatică este deja o problemă uriașă, de mai multe trilioane de dolari, despre care majoritatea victimelor nu vor să vorbească. Se spune că este mai mare decât întregul comerț mondial cu droguri. Patru lucruri ar putea agrava situația în 2025.

În primul rând, inteligența artificială generativă, care crește în popularitate și scade în preț, este un instrument perfect pentru atacatorii cibernetici. Deși nu este fiabilă și este predispusă la erori, este grozavă la crearea de texte plauzibile (de exemplu, atacuri de phishing pentru a-i păcăli pe oameni să dezvăluie datele de identificare) și de videoclipuri „deepfaked” la costuri practic zero. Deja, o echipă cibernetică a înșelat o bancă din Hong Kong cu 25 de milioane de dolari.

În al doilea rând, modelele lingvistice de mari dimensiuni sunt în mod notoriu sensibile la atacuri de tipul „prompt-injection attacks”, pentru care nu există nicio soluție cunoscută.

În al treilea rând, instrumentele generative de inteligență artificială sunt folosite din ce în ce mai des pentru a crea cod; în unele cazuri, acești programatori nu înțeleg pe deplin codul scris, iar codul autogenerat s-a dovedit deja, în unele cazuri, că introduce noi breșe de securitate.

„Un acord secret pentru a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare”

La fel ca Statele Unite, nici Rusia nu dorește un Iran înarmat nuclear. Rusia a încercat să îl ajute pe Joe Biden să relanseze acordul nuclear internațional, discutând cu Teheranul un acord interimar care prevedea o reducere limitată a sancțiunilor în schimbul unor restricții asupra programului său nuclear. Iranul l-a respins și, o lună mai târziu, trupele ruse au invadat Ucraina.

Rusia este acum tot mai apropiată de Iran, depinzând de acesta pentru drone în războiul său din Ucraina. Odată cu căderea dinastiei Assad, Vladimir Putin este criticat acasă pentru declinul influenței Rusiei în Orientul Mijlociu. Un atac asupra Iranului sprijinit de SUA ar arăta cât de puțină putere are Rusia.

Donald Trump este, de asemenea, într-o situație dificilă. Aliații săi republicani vor sânge și îl îndeamnă să ajute la un atac israelian pentru a împiedica Teheranul să devină putere nucleară. Cu toate acestea, Trump a fost avertizat împotriva unei astfel de acțiuni de către bunul său prieten, prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, care nu dorește un Iran nuclear, dar se teme de represaliile iraniene împotriva instalațiilor petroliere saudite în cazul unui atac israelian. Pentru Trump, aceasta ar însemna creșterea prețurilor la energie.

Într-un scenariu închipuit de acești experți, într-o seară, târziu, Putin îl sună pe Trump pe o linie privată, securizată, spunându-i că are o înțelegere secretă pentru a opri Iranul să dezvolte arme nucleare. Putin a convins Iranul să accepte o pauză de 5 ani în ceea ce privește dezvoltarea armelor nucleare, atât timp cât Trump descurajează Israelul să atace. Noul președinte american reușește să îl convingă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmițându-i promisiunea lui MBS de a normaliza relațiile cu Israelul cu condiția ca acesta să renunțe la un atac iranian. Ceea ce Trump nu știe este că Putin a trebuit să accepte să trimită Teheranului arme avansate de apărare aeriană într-un an, în cazul unui atac israelian.

„Secesioniștii în marș”

La jumătatea primului său an de mandat, președintele Donald Trump accesează cererea conducerii mișcării Greater Idaho de a sprijini obiectivul de a muta 15 comitate din Oregon în Idaho. Aprobarea prezidențială – anunțată întâmplător la sfârșitul unei conferințe de presă – entuziasmează locuitorii din Oregon din partea estică, rurală a statului, care sunt nerăbdători să scape de sub autoritatea legislativă a valorilor urbane progresiste care domină în orașele din vestul statului.

Pe măsură ce comentariul neoficial al lui Trump își croiește drum de la liderii Greater Idaho către rețelele de socializare de dreapta și, de acolo, către fluxul național de știri, acesta devine un strigăt de adunare pentru legiuitorii naționali simpatizanți și un semnal de alarmă pentru mulți americani care nu au auzit niciodată de mișcări secesioniste sau, cel puțin, nu au luat niciodată în serios această posibilitate. Cu această nouă legitimitate în mână, liderii altor viitoare mișcări secesioniste văd în adunările publice următoarea mișcare logică. În câteva săptămâni, în capitalele statelor apar proteste „New State or No State!”, sponsorizate de grupuri vechi și de grupuri noi care speră să se despartă de statul lor sau, în cazul Texasului și al Californiei, de întreaga țară.

Noul Illinois speră la un Illinois fără Chicago, iar oamenii din Colorado tânjesc să devină Weld County, Wyoming. Nu trece mult timp până când contramanifestanții, purtând pancarte și insigne multicolore All States, Every State, apar, de asemenea, în jurul perimetrului adunărilor din ce în ce mai frecvente. În toamnă, grupuri de suprematiști albi încurajați – și înarmați – și vigilenți autodeclarați americani suverani își fac loc în luptă. Nimeni nu este surprins când un secesionist înarmat și un contramanifestant al All States sunt uciși de poliția care încerca să rețină cu gloanțe de cauciuc un miting supraaglomerat în nordul statului New York.

Cât despre președinte, acesta a trecut la alte probleme. Între timp, însă, parametrii de secesiune și disoluție a frontierelor au făcut un pas spre o mai mare legitimitate atât la nivel de stat, cât și la nivel național, cu noi referendumuri și grupuri de lucru planificate pentru noul an.

„Epidemia”

Un focar de boală infecțioasă apare într-o comunitate rurală mică, slab vaccinată. Simptomele inițiale sunt „asemănătoare gripei”, cu febră, dureri de cap, dureri musculare și dureri în gât. Oficialii locali cred inițial că este vorba de o epidemie de gripă sezonieră, dar rezultatele testelor inițiale pentru bolile virale tipice, cum ar fi gripa, Covid și RSV, sunt toate negative.

Oficialii din domeniul sănătății identifică în cele din urmă pacientul zero ca fiind o persoană care tocmai s-a întors din străinătate, unde o epidemie a unei boli nediagnosticate a îmbolnăvit și ucis peste o sută de persoane. Departamentul de stat pentru sănătate este chemat să investigheze și, după câteva zile, la fel și Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Oficialii locali sunt reticenți în a impune măsuri tradiționale de sănătate publică, cum ar fi urmărirea contactelor, purtatul măștilor, distanțarea socială și carantina persoanelor expuse, din cauza temerilor legate de ostilitatea comunității; de fapt, comunitatea afectată a adoptat recent o lege care limitează competențele departamentului de sănătate de a controla focarele de infecție.

În consecință, funcționarii din domeniul sănătății publice nu pot face mare lucru. Între timp, rețelele de socializare sunt pline de dezinformări și cel puțin o postare care spune că boala se răspândește prin poștă a fost identificată ca fiind amplificată de un actor străin ostil. Epidemia continuă să se răspândească și în prezent au fost raportate mai multe decese. În următoarele câteva săptămâni, epidemia se extinde în comunitățile din jur, inclusiv într-un oraș mare și în alte două state, iar numărul deceselor crește. În ciuda reticenței de a închide școlile și întreprinderile, numărul persoanelor bolnave face ca multe dintre acestea să fie nevoite să închidă oricum, din cauza lipsei de lucrători.

Se constată că boala este una pentru care există un vaccin experimental, dar utilizarea acestuia ar necesita o autorizație de urgență. Conducerea Ministerului Sănătății și Serviciilor Umane este acum plină de sceptici cu privire la vaccin, astfel încât conducerea administrației din domeniul sănătății este paralizată de o dezbatere internă intensă cu privire la utilizarea sau nu a vaccinului experimental. Alte opțiuni terapeutice sunt disponibile, dar companiile farmaceutice sunt nervoase în acest nou climat și reticente în a produce medicamente fără o garanție de protecție juridică și sprijin financiar.

Administrația pentru Alimente și Medicamente se luptă cu decizia, deoarece comitetele consultative care analizează în mod normal vaccinurile și produsele terapeutice au fost dizolvate.

Din această cauză, boala atinge în curând proporții epidemice în Statele Unite. Alte națiuni răspund prin impunerea de interdicții de călătorie pentru rezidenții americani. Economia este afectată în mod negativ, deoarece bunurile și serviciile devin rare, iar mărfurile se acumulează în porturile de intrare. O epidemie pe care aveam instrumentele necesare pentru a o controla ajunge să ucidă mii de oameni și să trimită economia înapoi într-o spirală descendentă de tip Covid.

„Alianța Trump – Xi”

Primul mandat al lui Trump a fost caracterizat de un război comercial între China și SUA. În perioada premergătoare celui de-al doilea mandat, Trump a susținut că va impune un tarif de 60 % asupra importurilor chinezești atunci când va fi în funcție. Mulți se tem că un joc dur împotriva lui Xi Jinping, care a spus clar că va lupta pentru ceea ce el consideră a fi drepturile Chinei, poate escalada o relație geopolitică deja tensionată. Dar, la o analiză mai atentă, este la fel de probabil să se întâmple contrariul: să apară o alianță Trump și Xi.

Spre deosebire de prima rundă Trump vs Xi, runda a doua are mai puține diviziuni fundamentale și mai multe oportunități de angajament. 2016-2020 a fost perioada de vârf a competiției dintre China și SUA. China a susținut că va depăși SUA ca cea mai mare economie a lumii. Ea a afirmat că sistemul său politic și ideologia sa sunt superioare celor americane. Planul economic pe termen lung al Chinei „Made in China 2025” a fost considerat o amenințare directă de către America și multe alte țări. De atunci, China și-a moderat pretențiile de superioritate și s-a confruntat cu provocări economice cauzate de blocajele prelungite și intense ale Covid-19, criza imobiliară, datoriile administrațiilor locale, șomajul în rândul tinerilor și îmbătrânirea rapidă a populației.

Prioritățile americane s-au schimbat și ele. În campania din 2024, Trump a promis să pună capăt războiului Rusia-Ucraina, care a început după primul său mandat. Trump și Xi, care și-au arătat admirația personală pentru rusul Vladimir Putin, ar putea colabora cu acesta din urmă pentru a contura un acord de pace care să fie acceptabil pentru cei trei oameni puternici. Trump le-a promis, de asemenea, americanilor că va reduce imigrația. Acest lucru va reduce probabil oferta de forță de muncă și va crește prețurile de consum americane. Își poate permite Trump, de asemenea, să impună tarife ridicate pentru produsele chinezești, care pot avea efecte similare asupra prețurilor? Dacă va trebui să aleagă, Trump va acorda prioritate imigrației, care a fost principala problemă electorală, în fața tarifelor. Acest lucru deschide o altă ușă pentru ca Trump și Xi să negocieze și să ajungă la un compromis.

De aceea, 2025 ar putea fi anul în care Trump și Xi descoperă că au mult mai multe în comun decât pare.

„Soluția celor două state”

Totul este acum atât de strâns interconectat încât potențialul de surpriză depășește orice am văzut în ultimii ani. Așa că pregătiți-vă pentru o mulțime de mini-lebede negre – care s-ar traduce printr-un nou termen, unul care nu sună absolut deloc atrăgător: Black Cygnets.

Războiul din Ucraina este pivotul acestei conexiuni a amenințărilor. Dacă Vladimir Putin nu ar fi invadat țara, el nu ar fi acum atât de legat de Coreea de Nord; Iranul nu ar plănui acum să construiască drone în Rusia; iar parteneriatul Chinei cu Rusia s-ar putea să nu se fi adâncit atât de consecvent. Și fără toate acestea, nu am avea de-a face cu așa-numita Axă a Autocrației. Dar dacă, cumva, în 2025 se va ajunge la o soluționare negociată a războiului din Ucraina – prea probabil pentru a fi o lebădă neagră – vom asista la efecte în lanț greu de prevăzut în Coreea de Nord, Iran și China. Coreea de Nord, de exemplu, și-ar retrage, probabil, miile de soldați în peninsulă – proaspăt încurajați de experiența de luptă pentru un fel de conflict cu Coreea de Sud.

Acestea fiind spuse, cea mai surprinzătoare mare Lebădă Neagră ar fi în Orientul Mijlociu, și ar fi mișcarea către o soluție cu două state pentru conflictul de decenii dintre israelieni și palestinieni.

Apelul la o soluție cu două state este opțiunea implicită pentru liderii occidentali care deplâng conflictul, dar șansele împotriva acestei soluții, cel puțin în următorul an, sunt copleșitoare. În mod logic, ar fi nevoie de un nou guvern israelian care să îndepărteze politicienii de dreapta dură. Israelul ar trebui, de asemenea, să dezmembreze un număr considerabil din coloniile sale din Cisiordania, așa cum s-a oferit să facă fostul prim-ministru Ehud Barak în cadrul negocierilor de la Camp David din 2000, când președintele Bill Clinton aproape a ajuns la o înțelegere și când procesul era mai puțin avansat.

Palestinienii ar trebui să renunțe la conducerea actuală și să găsească o modalitate de a se reuni sub o nouă conducere care să îi poată reprezenta în negocieri. Și ar trebui să existe un acord privind reconstrucția și guvernanța pentru Gaza. În cele din urmă, ar fi nevoie de un impuls puternic din partea marilor guverne arabe, în special Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. O concatenare de evenimente foarte improbabilă.

„Prăbușirea burselor declanșează o panică globală”

În plin proces de dereglementare și de reducere a dimensiunii guvernului, experții în tehnologie ai președintelui Donald Trump nu acordă prioritate planificării scenariilor. Botnet-urile au demonstrat deja cât de ușor și eficient pot fi utilizați algoritmi AI sofisticați pentru a răspândi dezinformarea. Odată cu încheierea alegerilor, actorii rău intenționați se concentrează pe o nouă țintă în 2025: piețele financiare.

Inteligența artificială asimilează cantități masive de date de piață în timp real (prețurile acțiunilor, volatilitatea), rapoarte financiare (câștiguri, niveluri de îndatorare) și indicatori economici, analizând în același timp platformele de social media precum X și Reddit pentru a evalua sentimentul public. Printre alți factori, inteligența artificială evaluează vulnerabilitatea: vizează companiile cu fundamente financiare slabe sau cele cu percepții publice negative, care ar putea fi susceptibile la șocurile pieței. Apoi, este doar o chestiune de răspândire a dezinformării: generarea de zvonuri cu privire la conducerea companiei, fabricarea de știri cu privire la retragerea de pe piață a produselor sau la riscuri de siguranță sau crearea de dovezi false de fraudă financiară.

Înainte de a lansa atacul, inteligența artificială generează automat milioane de scenarii, testând diferite variabile pentru a optimiza cele mai bune canale și momente pentru lansarea campaniei de dezinformare. Cu o strategie pusă la punct, se provoacă o panică artificială pe piață, în timp ce AI-ul execută tranzacții de înaltă frecvență cu o precizie supraomenească și determină fondurile speculative și alte entități să îi urmeze exemplul. Complexitatea pură și viteza atacului – combinate cu o supraveghere de reglementare laxă – orbește administrația Trump, ai cărei guru ai eficienței minimalizează acest lucru ca fiind „o mică prostie”. Este imposibil să se detecteze și să se atribuie atacul, ceea ce înseamnă că contramăsurile nu pot fi implementate cu ușurință.

Prăbușirea pieței declanșează o panică globală, cu incertitudini care afectează investitorii de pretutindeni și atacuri la indigo asupra burselor din Londra și Tokyo. Se zvonește că o miliție tehnologică de extremă stânga se află în spatele tuturor acestor evenimente, cu intenția de a-l distruge pe Trump folosind cel mai mare punct slab al acestuia: averea sa personală.

„Acțiunea pentru climă devine norma”

În ciuda revenirii lui Donald Trump la Casa Albă, în întreaga țară se intensifică acțiunile de combatere a crizei climatice.

Iată contextul: În anii 1980, SUA înregistrau în medie, anual, dezastre meteorologice extreme cu un cost de peste trei miliarde de dolari. Ajungem în prezent, iar situația nu putea fi mai diferită. În 2023 au avut loc 28 de dezastre de peste un miliard de dolari, în timp ce în 2024, în doar două săptămâni, două uragane masive au lovit sud-estul Statelor Unite. Supradimensionate de apele oceanice cu o căldură record, Helene și Milton au distrus autostrăzi și case și au izolat orașe întregi de restul lumii. În total, în 2024 au avut loc 24 de dezastre cu un cost de peste un miliard de dolari. Nouă din zece americani declară acum că au fost afectați personal de fenomene meteorologice extreme, iar efectele de propagare sunt peste tot.

Pe măsură ce riscurile schimbărilor climatice devin mai clare, sprijinul bipartizan pentru acțiune este în creștere. Legea privind reducerea inflației a catalizat investiții fără precedent în energia curată, 85 % dintre acestea fiind realizate în zonele care l-au votat pe Trump. Acest impuls bipartizan este greu de inversat, după cum demonstrează o scrisoare recentă din partea a 18 republicani din Camera Reprezentanților care apără dispozițiile cheie ale IRA. Alegerile recente evidențiază, de asemenea, o schimbare: Alegătorii au aprobat 13 inițiative de stat și locale privind clima și conservarea.

Societatea se apropie cu pași repezi de un punct de cotitură în opinia publică, în care acțiunile climatice vor deveni mai degrabă o normă decât o excepție. În mod surprinzător pentru mulți, 2025 ar putea fi anul acestei schimbări.

„Programul secret de arme nucleare al Coreei de Sud”

Un test surpriză cu arme nucleare în Peninsula Coreeană zguduie lumea – și nu este în Coreea de Nord. Președintele sud-coreean Lee Jae-myung face o declarație care a uimit lumea: Republica Coreea este acum o putere nucleară și invocă articolul X din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare pentru a se retrage din tratat.

Programul secret de arme nucleare al Coreei de Sud a început în timpul fostului președinte căzut în dizgrație Yoon Suk-yeol, care a fost pus sub acuzare, demis și încarcerat. Dar când Lee a preluat funcția și a descoperit programul, le-a ordonat oamenilor de știință să continue.

În trecut, Statele Unite ar fi detectat și oprit orice efort al Seulului de a dezvolta arme nucleare. Dar administrația Donald Trump, în urma epurării „statului profund” de la Departamentul de Stat și CIA, nu a avut capacitatea de a face acest lucru. Nu că Trump s-ar fi supărat oricum: El laudă mișcarea, spunând că „bomba mare și frumoasă” a Coreei de Sud este un semn că țara este serioasă în ceea ce privește apărarea împotriva Coreei de Nord.

Fără sprijinul SUA, piesele de domino cad în Asia de Est. Aproape simultan, Japonia și Taiwanul își anunță propriul program – la urma urmei, tehnologia nu a fost niciodată problema pentru aceste țări. Odată cu abandonarea Tratatului de neproliferare de către principalele țări asiatice, sistemul devine nesustenabil. Pur și simplu, un pilon important al ordinii mondiale de după al Doilea Război Mondial este distrus. Era distrugerii reciproce asigurate a revenit.

„Armata americană intră în era nevaccinării”

Este 22 ianuarie, la două zile după învestire. Secretarul Apărării dă ordinul: Niciun vaccin nu va fi obligatoriu pentru întreaga armată. Nici pentru Covid, nici pentru gripă sau pentru orice altceva. Militarii care doresc să le primească le pot primi, dar guvernul nu va rambursa vaccinurile pe care Robert F. Kennedy Jr. – cu sprijinul aliaților săi de la CDC, FDA și NIH – le-a declarat periculoase și ineficiente, permițând astfel companiilor de asigurări să refuze să le ramburseze. Armata americană intră în era nevaccinării.

Între timp, la o fermă de produse lactate din Texas, o tulpină virulentă de gripă aviară H1N1 trece de la vaci la lucrătorii agricoli. Unele dintre familiile lucrătorilor agricoli lucrează la baza militară Fort Cavazos. Și acolo există un focar. Este o tulpină virulentă care provoacă insuficiență respiratorie acută. Zeci de muncitori agricoli și soldați mor. Guvernul nu face nicio declarație. În contradicție cu medicii militari care recomandă vaccinarea rapidă a soldaților și civililor, CDC nu confirmă că decesele sunt, de fapt, cauzate de H1N1, iar secretarul Apărării refuză să ia măsuri. Gripa se răspândește în întreaga țară și pe glob, din ce în ce mai mulți militari îmbolnăvindu-se.

Lumea începe să reacționeze. Din Mexic până în China, Asia de Est, Europa și Rusia, armatele și guvernele încep campanii de vaccinare. Oficialii germani, japonezi și coreeni se plâng guvernului american că bazele lor militare au devenit focare de gripă. Guvernele străine solicită în zadar măsuri de protecție și vaccinuri la baze. Cooperarea militară se clatină. Publicul european începe în cele din urmă să ceară cheltuieli pentru apărare.

Pe măsură ce gripa aviară se răspândește în cursul lunii următoare, generalii încep să avertizeze că puterea de luptă a americanilor este diminuată de boală. Un general sugerează că gripa reprezintă o amenințare la adresa securității americane mai mare decât China și remarcă faptul că generalul George Washington a ordonat vaccinarea obligatorie împotriva variolei pentru toți soldații care nu au avut încă boala. Comentariile generalului îl înfurie pe președintele Donald Trump, care solicită trimiterea generalului în fața curții marțiale.

În timp ce China, India și Rusia avansează cu campanii de vaccinare de succes, armata americană este din ce în ce mai incapabilă. Țările est-asiatice și europene solicită un summit cu China. O Europă vaccinată și recent militarizată cere expulzarea trupelor americane. Marea mașinărie militară americană este bolnavă. O nouă ordine de securitate prinde contur pe teritoriile celor vaccinați, iar piețele de capital încep să fugă către paradisuri mai sănătoase.

„Oamenii din Belarus ar putea vedea libertatea”

Președinta aleasă în exil, Sviatlana Tsikhanouskaya, detectând slăbiciunea guvernului rus în lumina înfrângerii lui Assad în Siria și a presiunilor economice și de forță de muncă care apasă asupra războiului lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei, a îndemnat recent poporul din Belarus să fie pregătit pentru momentul în care ar putea ieși în stradă și ar înlătura regimul.

Un rezultat negativ pentru Kremlin în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei ar putea provoca o provocare la adresa puterii lui Putin. Oamenii din Belarus ar putea vedea libertatea profitând de poziția slăbită a lui Putin și de incapacitatea acestuia de a interveni pentru a-l salva pe Lukașenko.

„Securitatea energetică”

Securitatea energetică este cauza unui eveniment major de tip lebădă neagră în 2025. Pe măsură ce inteligența artificială continuă să prindă avânt, ca și industria crypto, consumul digital se accelerează și asistăm la o redresare economică completă post-Covid, nu există nicio îndoială că cererea de energie va crește vertiginos în 2025. Nu numai că emisiile vor crește vertiginos, dar securitatea energetică este expusă unui risc ridicat, exacerbat de condițiile meteorologice extreme.

Am văzut deja acest lucru cu uraganul Helene și multe altele, dar dacă ne uităm la o mică insulă numită Cuba, avem o idee despre un eveniment de tip lebădă neagră care poate avea loc, chiar și fără un dezastru natural. Rețeaua din Cuba s-a prăbușit din cauza infrastructurii învechite, iar o furtună și un cutremur au întârziat și mai mult repararea rețelei, lăsând cetățenii blocați timp de luni de zile. În Statele Unite, peste 70 % dintre liniile de transport și transformatoare au peste 25 de ani și au fost construite pentru o perioadă în care cererile de energie erau ușoare sau moderate. Pe de altă parte, există un risc de securitate cibernetică; hackerii vor continua să vizeze infrastructura critică, de la uzinele de apă la furnizorii de energie.

În centrul problemei se află un risc la adresa securității naționale. Fără energie electrică, orice comitat, oraș și țară sunt vulnerabile la atacuri cibernetice care vizează sistemele financiare și de sănătate. O pierdere de energie va bulversa fundamental viața americană și va conduce la reacții politice urgente și haotice. Securitatea energetică poate fi ultimul eveniment de tip lebădă neagră al anului 2025.

„Tentația de a recurge la arme nucleare”

Trecerea „liniei roșii” nucleare: Într-un articol înfricoșător publicat recent în New York Times Magazine, autorul William Langewiesche a analizat un joc de război vechi de 40 de ani pentru a explica faptul că dezvoltarea armelor nucleare tactice cu randament foarte scăzut a făcut mai probabilă decât în trecut utilizarea acestora pe câmpul de luptă. Am auzit deja comentarii frecvente din mass-media rusești conform cărora utilizarea lor potențială ar fi un răspuns perfect rezonabil la eșecurile din războiul cu Ucraina. În cazul în care state nucleare precum Rusia, China și Coreea de Nord lansează atacuri agresive asupra vecinilor lor cu scopul „victoriei finale” și în cazul în care aceste atacuri eșuează, tentația de a recurge la instrumentele nucleare ar putea fi prea greu de rezistat. (Acest scenariu de joc de război s-a soldat cu moartea a milioane de oameni).

„Descoperire decisivă în calculul cuantic”

Ficțiunea științifică oferă premoniții uimitor de precise, uneori. Gândiți-vă la romanul modern despre ciumă Station 11 al lui Emily St. John Mandel, publicat înainte de pandemia Covid. Sau în romanul The Private Eye al lui Brian K. Vaughan și Marcos Martin, în care o altă molimă se abate asupra Americii: securitatea informațiilor cedează și toate datele private devin publice.

Povestea lui Vaughan și a lui Martin este evocată de știrile recente referitoare la descoperirile în domeniul calculului cuantic, mai întâi în China și apoi de către Google în SUA. Realizarea unui computer cuantic ar putea face caduce multe dintre protecțiile criptografice utilizate în prezent pentru a proteja datele personale și ale întreprinderilor: Acele mici lacăte pe care le vedeți lângă URL-uri? Acestea ar deveni, peste noapte, o ficțiune.

Gândiți-vă atunci ce ar putea urma dacă descoperirea decisivă în domeniul calculului cuantic, cea care îl va transforma într-o realitate practică pentru state și firme mari, va fi realizată la Universitatea Tsinghua din China la sfârșitul anului 2025. Imaginați-vă că este folosită ca armă într-un război comercial în curs de desfășurare pentru a elimina multe dintre măsurile de protecție a confidențialității datelor personale ale americanilor. Povestea strălucită a lui Vaughan și Martin descrie o lume în care încrederea s-a evaporat și în care indivizii și națiunile deopotrivă urmăresc o izolare înfricoșătoare în absența acesteia.