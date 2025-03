Ce au căutat tinerii la târgul european de universități: Olanda, în continuare destinația preferată, țările nordice, pentru lipsa taxelor și diferite burse, și facilități, Marea Britanie și Elveția, dorite dar greu accesibile

Pe 15 și 16 martie a avut loc târgul de universități din Europa de Sud-Est: IUF (International University Fair). În fiecare an, IUF are peste 23.000 de vizitatori și oferă tinerilor o gamă variată de oferte de studii în străinătate (licență, master și doctorat) și o multitudine de programe de orientare în carieră, consiliere educațională, dar și informații despre surse de finanțare, potrivit organizatorilor.

“La ediția din acest an, am avut 40 de universități și instituții educaționale reprezentate, din peste 10 țări, printre care și Polonia, Marea Britanie, Olanda, Lituania, Grecia, dar și din România”, a declarat Ruxandra Zaharia, PR and marketing manager IUF, pentru G4Media.

Târgul de universități și-a găzduit a 34-a ediție la Sala Palatului, unde vizitatorii au putut afla informații despre peste 5000 de programe de licență, masterat, doctorat și MBA, pentru domenii precum business și management, IT, artă și design, drept, management în industria hotelieră și turism, matematică, fizică sau medicină.

Vizitatorii au putut interacționa cu delegați de la universități din 10 țări din Europa. Printre ele se numără Grecia, Spania, Olanda, Germania, Polonia, Franța, Belgia, Marea Britanie, Lituania și România. Tinerii au putut afla informații despre programe de studiu, condiții de admitere, taxe, burse sau oportunități de dezvoltare direct de la reprezentanții universităților.

“În continuare, majoritatea tinerilor de la noi din țară, atunci când se gândesc unde vor să studieze în străinătate, aleg Olanda, datorită diversificării programelor de studiu, și a taxelor de școlarizare accesibile. Aceștia se mai orientează și spre Țările Nordice pentru că taxele de școlarizare sunt zero, iar studenții beneficiază de burse și ajutor financiar pentru continuarea studiilor”.

Potrivit Ruxandrei Zaharia, Marea Britanie și Elveția sunt două dintre țările foarte căutate de tinerii din România, dar nu atât de accesibile. Înainte de Brexit, Marea Britanie era destinația favorită, însă, taxele au crescut semnificativ, devenind mai puțin accesibilă, dar rămânând la fel de valoroasă. Printre țările pe care ni le putem permite ușor sunt Țările Nordice, Franța, Spania, deoarece au taxe asemănătoare cu cele ale universităților din România și numeroase burse de studiu.

Domeniile cele mai căutate de participanții de anul acesta la IUF sunt Business, Management, Economie și Finanțe, la care peste 35% s-au înscris. 25% sunt interesați de științele sociale, 24% de IT și Computer Science, iar 19% tind spre drept.

Pe lângă standurile universităților, secțiunea IUF YouForum a inclus peste 30 de ateliere practice, sesiuni de discuții și prezentări pentru a-i ajuta pe elevii de liceu, dar și pe cei care sunt deja la facultate să afle ce carieră sau program de studiu li se potrivește cel mai bine. 40 de invitați au fost prezenți anul acesta pentru a discuta teme legate de antreprenoriat, consiliere de carieră, dezvoltare personală sau despre gestionarea costurilor la universitate. Câțiva dintre speakerii prezenți anul acesta au fost Miruna Rumina (Content Creator & Radio Host), Diana Coman (Profesor & Specialist Social Media), Katerina Todorovski (Head of Brand – BCR), Cornel Ilie (Fondator & Solist – VUNK), Liviu Teodorescu (Artist, songwriter & producer).