Ce a rămas după întâlnirea liderilor europeni cu Trump, la Casa Albă: ”Fără armistițiu” / SUA vor ”colabora la conţinutul garanţiilor de securitate pentru Ucraina” / Moment de pauză pentru ca Trump să vorbească la telefon cu Putin

Există încă o divergenţă reală de opinii între Europa şi Rusia cu privire la necesitatea unui armistiţiu, relatează CNN după întâlnirea de luni seară între liderii occidentali, alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și Donald Trump, de la Casa Albă.

În timpul întâlnirii sale cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, Trump a subiliniat că „nu a încheiat niciun armistiţiu” în alte conflicte pe care susţine că le-a rezolvat, în ciuda insistențelor cu care Emanuel Macron, Friedrich Merz și Keir Starmer au vorbit despre acest subiect.

În urma discuţiilor de la Casa Albă, liderii europeni continuă să insiste că trebuie să se ajungă la un armistiţiu înainte ca negocierile semnificative între Rusia şi Ucraina să poată avea loc.

„O negociere reală poate avea loc numai în cadrul unui summit la care să participe şi Ucraina. Un astfel de summit este posibil numai dacă armele tac. Am reiterat această cerere încă o dată astăzi”, a scris cancelarul german Friedrich Merz pe X.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a susţinut și el acest punct de vedere în comentariile sale după întâlniri.

Schimbarea de poziţie a preşedintelui american Donald Trump cu privire la necesitatea unui armistiţiu imediat în Ucraina, după summitul din Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, a şocat liderii europeni.

Citatul lui Trump a fost repostat ulterior pe X de Kirill Dmitriev, unul dintre principalii consilieri ai lui Putin, care a însoţit liderul rus în Alaska. Dmitriev a adăugat într-un mesaj ulterior că întâlnirile de astăzi de la Casa Albă au fost „o zi importantă pentru diplomaţie… cu accentul pus pe pacea durabilă, nu pe un armistiţiu temporar”.

Într-o postare anterioară, Dmitriev l-a acuzat pe germanul Merz că „îl ignoră” pe Trump, continuând să insiste pentru un armistiţiu.

Ce au spus liderii europeni după întâlnirea de la Casa Albă

Premierul britanic Keir Starmer a salutat „progresele reale” realizate în cadrul unui summit de la Casa Albă cu liderii europeni menit să pună capăt războiului din Ucraina, relatează PA Media şi dpa, preluate de Agerpres.

Vorbind după eveniment, Starmer a descris discuţiile ca fiind „bune şi constructive”.

„A existat un adevărat sentiment de unitate între liderii europeni care erau acolo şi preşedintele Trump şi preşedintele Zelenski”, a adăugat el.

Prim-ministrul britanic a subliniat „două rezultate concrete” din discuţii, în primul rând colaborarea ‘Coaliţiei celor dornici’ cu SUA în privinţa garanţiilor de securitate.

„Asta este cu adevărat important pentru securitatea Ucrainei, pentru securitatea în Europa şi pentru securitatea în Regatul Unit”, a spus Starmer.

„Celălalt rezultat concret a fost acordul că acum va exista o înţelegere bilaterală între preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski, care s-a stabilit după un apel telefonic între preşedintele Trump şi preşedintele Putin în cursul după-amiezii, urmată de o trilaterală la care se va adăuga şi Trump”, a afirmat el.

„Asta este o recunoaştere a principiului că, în ceea ce priveşte unele dintre aceste probleme, fie că este vorba de teritoriu sau de schimbul de prizonieri sau de problema foarte serioasă a returnării copiilor, Ucraina trebuie să fie la masă”, a adăugat premierul britanic.

„Acestea au fost cele mai importante rezultate obţinute astăzi. Sunt rezultate pozitive, a fost un adevărat sentiment de unitate. Am făcut progrese reale astăzi”, a mai declarat el.

Italia susţine eforturile SUA în direcţia păcii, rămâne de partea Ucrainei şi pledează pentru acordarea de garanţii de securitate Ucrainei, după modelul principiului articolului 5 din Tratatul NATO, a declarat prim-ministrul italian Giorgia Meloni în timpul discuţiilor de la Casa Albă, potrivit Ukrinform, transmite News.ro.

”Este o zi importantă, o nouă faţă după trei ani şi jumătate în care nu am văzut niciun semn din partea Rusiei că ar exista o dorinţă de dialog. Deci, ceva se schimbă, ceva s-a schimbat datorită vouă, datorită şi impasului de pe câmpul de luptă, care a fost obţinut cu curajul ucrainienilor şi cu unitatea pe care noi toţi am oferit-o Ucrainei”, a spus ea.

Ea a subliniat că Italia susţine eforturile preşedintelui SUA de a obţine pacea şi rămâne de partea Ucrainei.

Şefa guvernului italian şi-a exprimat sprijinul pentru aplicarea principiului apărării colective, potrivit căruia un atac asupra unui aliat este considerat un atac asupra tuturor — aşa cum este consacrat în articolul 5 din Tratatul NATO.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că cel mai important rezultat al discuţiilor de luni, de la Casa Albă, a fost disponibilitatea SUA de a lucra la conţinutul garanţiilor de securitate pentru Ucraina, relatează CNN. Orice discuţii între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să aibă loc mai întâi într-un format bilateral, înainte de o întâlnire trilaterală cu preşedintele american Donald Trump, a spus Macron.

”Am convenit asupra mai multor puncte importante care nu erau la fel de clare acum câteva zile sau săptămâni”, a spus Macron, adăugând că „primul şi cel mai important” a fost angajamentul SUA de a dezvolta în continuare planurile de securitate. „Astăzi s-a convenit că vom colabora cu Statele Unite ale Americii la conţinutul acestor garanţii de securitate şi la cooperarea pe care fiecare parte este pregătită să o ofere”, a spus Macron.

Macron a spus că „Coaliţia de Voinţă”, pe care liderii europeni o construiesc din februarie, a ajuns acum la 30 de ţări, indicând o extindere şi o consolidare a sprijinului pentru securitatea Ucrainei. Orice discuţii între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să aibă loc mai întâi într-un format bilateral, înainte de o întâlnire trilaterală cu preşedintele american Donald Trump, a spus Macron.

Preşedintele francez a adăugat că aceste discuţii pot avea loc numai în condiţii de încetare a focului, spunând: „Numiţi-o armistiţiu sau încetare a focului, dar nu putem purta discuţii sub bombardamente”.

Macron a declarat că salută convingerea lui Trump în „capacitatea sa de a ajunge la un acord” cu Putin şi că vrea să creadă că Putin doreşte un acord de pace, dar a avertizat că, dacă acest lucru nu se va întâmpla, Europa trebuie să fie pregătită să intervină.

Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, a descris discuţiile de luni de la Casa Albă drept „constructive”, dar este sceptic în ceea ce priveşte angajamentul liderului de la Kremlin faţă de pace.

„Întâlnirea pe care am avut-o la Casa Albă şi mai târziu în Biroul Oval a fost foarte constructivă. Pentru mine, principalul rezultat a fost garanţiile de securitate oferite de Europa şi Statele Unite, ale căror detalii vor fi stabilite în următoarea săptămână”, a declarat Stubb.

El a spus că s-a convenit asupra garanţiilor de securitate şi asupra paşilor de urmat. Coaliţia celor care vor să ajute Ucraina a lucrat deja la garanţiile de securitate. „Vom continua pe baza acestora”, a spus Stubb.

În ceea ce priveşte participarea SUA la garanţiile de securitate, deocamdată nu există detalii concrete. Preşedintele Trump urmează să ofere mai multe detalii despre rolul SUA în garantarea securităţii Ucrainei.

În ceea ce priveşte o potenţială întâlnire între Zelenski şi Putin, Stubb a declarat că este oarecum sceptic în ceea ce priveşte angajamentul lui Putin faţă de acest proces.

„Nu se poate avea încredere în el”, a spus Stubb. „Rămâne de văzut dacă va avea curajul să participe la o astfel de întâlnire (bilaterală, cu Zelenski) şi la cea trilaterală sau dacă doar trage de timp, încă o dată”, a afirmat liderul finlandez.

El a mai spus că Trump a considerat că este o idee bună să-l sune pe Putin şi să propună o întâlnire bilaterală între Zelenski şi Putin.

Discuție Trump – Putin într-o pauză

Casa Albă a postat o fotografie în această seară cu preşedintele Donald Trump pe difuzor cu preşedintele rus Vladimir Putin în interiorul Biroului Oval, relatează CNN. Trump a vorbit cu Putin la telefon în Biroul Oval, apoi a reluat întâlnirea cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderii europeni de acolo, conform unui alt oficial al Casei Albe.

Secretarul de Stat Marco Rubio şi vicepreşedintele JD Vance sunt, de asemenea, în cadru, stând în scaune în faţa biroului președintelui SUA.

Un translator, potrivit a doi oficiali ai Casei Albe, scrie de asemenea pe un bloc-notes în faţa lui Trump la birou.

