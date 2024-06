Cătălin Drulă: Îi felicit pe cei care au votat pentru câștigarea bătăliei în București. Am câștigat și în Timișoara / Președintele USR a anunțat victoria și în Sectoarele 1 și 2 / Despre exit-poll: Arată ca și cum ar fi făcut din pix

Cătălin Drulă, președintele USR, a declarat că Alianța Dreapta Unită (ADU) a câștigat alegerile pentru primari la București și Timișoara, dar și la Sectoarele 1 și 2.

„Vreau să încep prin a mulțumi românilor care și-au pus speranța și votul astăzi în singura forță de dreapta autentică. Vreau să îi felicit pe Nicușor Dan, pe oamenii care au votat pentru câștigarea Bucureștiului. Am câștigat și în Timișoara. Urmărim toate orașele mari din România, unde colegii noștri sunt atenți. (…) Am câștigat și în Sectorul 1 și Sectorul 2. Am văzut mai devreme aceste exit-poll-uri cu care opinia publică a fost intoxicată astăzi și aș vrea să întreb unde au dispărut anumite partide care făceau pragul și care acum nu îl mai fac, gen PUSL. Arată ca și cum ar fi făcute din pix și credem că sunt în susținerea unei operațiuni care a început de mult, de fraudare a votului din România. (…) Nu îmi amintesc să fi fost alegeri cu mai multe nereguli. Mii de nereguli sesizate, bani plătiți pentru voturi, oameni aduși cu forța la vot. Toată organizarea acestei runde de alegeri a fost în neregulă”, a declarat Drulă.

El a adăugat că vom vedea că rezultatele vor arăta că Clotilde Armand a câștigat Sectorul 1 și că ADU a câștigat Bucureștiul cu voturi mai multe decât PSD și PNL la un loc. „Aceste alegeri din 9 iunie sunt doar o bătălie din acest război pe care l-au declanșat împotriva României cei de la putere”, a mai spus Drulă.

Președintele USR a mai spus că va răspunde la întrebările legate de scor după ce vor fi numărate voturile. „Haideți să numărăm voturile și vedem dacă există aceste rezultate”, a mai spus el.

Drulă a adăugat că nu a fost deranjat de faptul că Nicușor Dan, candidatul susținut de ADU, a ținut un discurs separat, dintr-un alt loc. „Așa au stabilit echipele de comunicare”, a explicat reprezentantul USR.