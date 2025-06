Castelul şi muzeul calului secuiesc din județul Covasna vor fi inaugurate în vara anului viitor / ”Covasna are cele mai multe conace şi castele din România pe kilometru pătrat”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lucrările de restaurare şi reabilitare a castelului Miko din localitatea Olteni, construit în anul 1827, se vor finaliza în vara anului viitor, când va avea loc şi inaugurarea muzeului ecvestru aflat în curs de amenajare în incinta acestuia, a declarat primarul comunei Bodoc, Fodor Istvan, relatează Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Cam 25% dintre camere sunt făcute, dar la anul, în iunie 2026, trebuie să fie gata castelul, dar în aşa fel ca oamenii care vin să poată să intre şi să vadă castelul. Şi o să pregătim şi un grajd care a fost al contelui Miko, acum facem proiectul şi avem promisiune şi din Ungaria că ne ajută, şi vrem ca şi grajdul vechi să fie gata anul viitor, iar caii să fie puşi înapoi aşa cum a fost în timpul contelui (…) Anul viitor va fi gata şi Muzeul calului secuiesc. Este o rasă veche, calul secuiesc, iar în muzeu se vor putea vedea fotografii cu caii noştri, dar şi diferite atelaje, hamuri vechi, chiar şi din 1827 pe care le mai avem”, a declarat primarul Fodor Istvan.

Acesta a mai spus că, în urmă cu câţiva ani, a reuşit să aducă din Ungaria un cal extrem de valoros şi anume unul dintre ultimii armăsari de montă pe linia genealogică Kisber, rasă ce îşi are originea din Olteni.

„În urmă cu mulţi ani, în 1942 a fost dus armăsarul în Ungaria pentru o montă sau pentru reproducţie şi a rămas acolo. După ce ne-am ocupat foarte mult, am găsit pedigree-ul armăsarului. Aproape 900 de mânji sunt în Ungaria care sunt din linia genealogică de la Olteni (…) Şi suntem pregătiţi ca la anul să prezentăm o pereche de cai care provine din acest armăsar pe care l-am adus înapoi din Ungaria şi care îşi are originea din herghelia de la castelul Olteni. De asemenea, sunt mândru că, după şapte ani, avem două iepe de trei ani jumate, tatăl lor a fost un armăsar reproducător din Herghelia Beclean, iar ele s-au născut aici, la castelul Olteni, au culoarea roib, care nu prea există, sunt foarte puţine”, a mai spus primarul Fodor Istvan.

Castelul din Olteni, construit în stil empire, este unic în Transilvania datorită picturilor existente pe pereţii interiori, care surprind scene din viaţa socială a epocii, dar şi scene din războiul napoleonian. Imobilul a fost retrocedat urmaşilor contelui Miko Miklos în 2007, dar şapte ani mai târziu aceştia l-au vândut Consiliului Judeţean Covasna şi Consiliului local Bodoc, care au obţinut fonduri pentru restaurarea clădirii prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Judeţul Covasna are cele mai multe conace şi castele din România pe kilometru pătrat, pentru că aici avem 165 de conace şi castele luate în evidenţă, o parte în proprietate publică, dar majoritatea în proprietate privată, iar o parte sunt deja deschise pentru turism. Din acest spectru face parte şi castelul de la Olteni, construit în anul 1827 de contele Miko Miklos (…) E un monument istoric categoria A, iar când s-a scos tencuiala s-au descoperit nişte picturi despre care nu ştiam că sunt acolo (…) Pictura murală descoperită aici reprezintă un unicat în Bazinul carpatin, atât ca volum de pictură, cât şi ca pictură interesantă din perioada napoleoniană. Desigur, intenţia noastră este să îl repunem în circuitul public, să redăm acest castel oamenilor, vizitatorilor, turiştilor, dar, totodată, să aibă şi un rol social şi economic, asta însemnând că acolo va fi nu numai un muzeu al calului secuiesc sau al călăriei, care este tradiţională acestei zone, ci şi în plus. Aşa cum se ştie, la Olteni am construit de câţiva ani o pistă unde organizăm concursuri naţionale şi internaţionale de atelaje şi, desigur, vrem să dezvoltăm acest spectru”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamas Sandor.

De altfel, pista hipică aflată în vecinătatea castelului a găzduit, chiar la finele săptămânii trecute, cea de-a şaptea ediţie a Campionatului internaţional de atelaje cu doi cai, la care au participat 19 echipe din România şi Ungaria. Concursul, desfăşurat sub egida Federaţiei Ecvestre Internaţionale, a constat în trei probe – dresaj, maraton şi obstacole, fiind câştigat de covăsneanul Bartha Eduard, care a reprezentat Clubul Ecvestru Lipiţani din Chichiş.