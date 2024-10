Carlo Ancelotti, după eşecul usturător din El Clasico: ”Ultima dată când am pierdut cu 0-4 cu Barcelona, am câştigat La Liga şi Liga Campionilor”

Tehnicianul Carlo Ancelotti vede un semn în înfrângerea suferită de echipa sa Real Madrid în faţa Barcelonei (4-0) în Clasico de pe Bernabeu, de sâmbătă. Antrenorul italian aminteşte de un precedent din 2022, transmite News.ro.

„Vom lupta, vom lupta tot sezonul, aşa cum am făcut şi sezonul trecut. Ultima dată când am pierdut cu 4-0 la Barcelona, am câştigat La Liga şi Liga Campionilor”, a declarat antrenorul Realului.

El se referea la 20 martie 2022, când Barça a câştigat Clasico cu 4-0 pe stadionul Santiago Bernabeu. Pierre-Emerick Aubameyang a marcat de două ori, iar Ronald Araujo şi Ferran Torres au punctat de asemenea.

Xavi a fost pe banca catalanilor după ce l-a înlocuit pe Ronald Koeman în timpul sezonului.