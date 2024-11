Carlo Ancelotti și vinovatul pentru înfrângerea surprinzătoare cu AC Milan – Real Madrid, situație îngrijorătoare în clasamentul Champions League

Real Madrid a înregistrat a doua înfrângere din actuala ediție a Champions League, campioana Spaniei pierzând surprinzător, scor 1-3, meciul disputat pe Santiago Bernabeu contra celor de la AC Milan.

La finalul partidei cu milanezii, Carlo Ancelotti (tehnicianul Madridului) a identificat principalul motiv al înfrângerii: jocul slab din defensivă.

„Trebuie să fim îngrijorați pentru că echipa nu prezintă o versiune nouă. În ultimele două jocuri ne-a lipsit soliditatea (n.r. înfrângeri cu Barcelona și Milan chiar pe Bernabeu).

Nu ne apărăm bine, echipa nu este încă compactă. Am primit multe goluri. Echipa este nu este bine organizată pe teren” – Carlo Ancelotti, la finalul partidei cu AC Milan.

Situația din clasament este una îngrijorătoare pentru Real Madrid, trupa „blancos” aflându-se doar pe locul 17 în ierarhia la comun din Liga Campionilor.

Reamintim că formatul Champions League s-a modificat din acest sezon, iar clasamentul este unul la comun, cu toate cele 36 de participante.

Primele 8 obțin direct calificarea în optimi, în timp ce ocupantele locurilor 9-24 vor juca un play-off pentru a ajunge în optimi.

Formațiile clasate de la locul 25 în jos vor părăsi ediția 2024-2025 a cupelor europene.

⚪️🔓 Real Madrid have conceded 17 goals in 16 games this season in all competitions.

8 goals conceded in the last 3 games so far. pic.twitter.com/QasoLJ1sV3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2024