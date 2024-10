Care sunt cele mai înfricoșătoare cinci lacuri din lume și care este povestea din spatele lor

„Lacurile păstrează lucruri pe care râurile și alte corpuri de apă nu le păstrează”. „Sunt un fel de recipiente ale istoriei, așa că găsim epave și chiar cadavre care se păstrează pentru o perioadă foarte lungă de timp”, spune Geo Rutherford, creatorul de conținut de pe TikTok, citat de National Geographic.

Seria anuală din octombrie a creatorului TikTok: „Luna lacurilor înspăimântătoare”, a adunat peste 70 de milioane de aprecieri pe contul ei și i-a adus 1,7 milioane de urmăritori pe platformă, plus o carte numită ”Spooky Lakes” lansată recent.

Mai degrabă decât să vâneze fantome și monștri lacustri, Rutherford explorează lacuri care sunt bântuite de substanțe chimice toxice, lucruri geologice sau cadavre bine conservate.

„Este vorba despre lumea naturală care este înfricoșătoare prin ea însăși”, spune ea.

Pentru a sărbători luna în care știința ia o turnură supranaturală, National Geographic i-a cerut lui Rutherford să împărtășească cele cinci lacuri înfricoșătoare preferate ale sale.

Lacul Baikal, Rusia siberiană

Lacul preferat din toate timpurile al creatorului de conținut este Lacul Baikal, care este cu adevărat cel mai ciudat lac de pe planetă. Este cel mai vechi lac din lume și cel mai adânc lac de apă dulce din lume – vorbesc despre un lac care are o adâncime de peste un kilometru în punctul său cel mai jos. Este mult, mult mai adânc decât orice alt lac și este impresionant că a fost atât de adânc pentru atât de mult timp.

Există peste 300 de râuri care se varsă în Lacul Baikal și, cu toate acestea, nu a fost scufundat sub sedimentele produse de el însuși. Acest lucru se datorează faptului că se află pe o vale de falii care se destramă, iar toate sedimentele se infiltrează în pământ. Fundul actual al văii care conține acest lac poate fi unul dintre cele mai adânci din lume.

Lacul Vostok, Antarctica

Este sub trei kilometri de gheață. Este acest loc fascinant pe care nu ni-l putem imagina. Apa dulce provine dintr-o combinație de presiune a gheții și, posibil, a unor hidrați de gaz sau a activității geotermale de la fund.

Timp de mai bine de 20 de ani, oamenii de știință ruși au încercat să foreze o gaură până la acest lac. Rușii abia au reușit să ajungă la el în mod corespunzător, deoarece atunci când găuresc gheața până la lac, apa se întoarce în gaură și îngheață. Mi se pare foarte ciudat și foarte straniu.

Lacul Natron, Tanzania

Compoziția chimică a lacului este cu adevărat fascinantă: Acesta mumifică creaturile care cad în el prin uscarea lor în același mod în care egiptenii antici uscau cadavrele.

Egiptenii antici foloseau pentru mumificare natron, iar acest lac este, în esență, un bazin de sare natron. Este bazică, deci este opusul acidului. Din cauza vulcanului de lângă Lacul Natron, un tip foarte special de lavă ajunge în lac și contribuie la această chimie ciudată. Totuși, lacul nu este lipsit de viață. Milioane de flamingo mici se duc în acest lac pentru a se reproduce și a mânca alge.

Lacul Karachay, Rusia

Acesta este unul dintre cele mai poluate locuri de pe Pământ. Acesta a fost creat de o uzină de prelucrare a uraniului care avea prostul obicei de a-și arunca toate materialele radioactive în acest lac. Istoria fabricii și a zonei este fascinantă, deoarece totul a devenit extrem de radioactiv. A fost considerat unul dintre cele mai radioactive locuri din lume. Dar s-a uscat încet, iar toate sedimentele din lac au început să zboare și să contamineze satele și oamenii din zonă. Lacul nu mai există, pentru că au fost nevoiți să îl umple cu blocuri de beton și să îl închidă din cauză că era foarte periculos.

Lacul Superior, Statele Unite ale Americii

Lacul Superior este diferit de celelalte Mari Lacuri din cauza furtunilor de la sfârșitul sezonului. În noiembrie, vedem aceste vijelii și furtuni de zăpadă care fac navele să dispară sub suprafață. Cea mai faimoasă este Edmund Fitzgerald, cea mai emblematică dintre epavele de pe Marele Lac. Chiar dacă se află la doar 500 de metri sub suprafață, nu ai voie să o vizitezi, deoarece poate fi considerată un cimitir din cauza celor care au murit acolo.

Există și alte epave pe care le puteți vizita, cum ar fi epava SS Kamloops, care a dispărut de pe coasta Isle Royale. A lovit țărmul stâncos și s-a scufundat, iar mult mai târziu am descoperit echipajul de-a lungul țărmului insulei. Toți au murit înghețați. În 1977, am găsit epava și am început să o explorăm, iar acolo l-am descoperit pe „Old Whitey”, acest cadavru bătrân care plutește în camera cazanelor din Kamloops.