Capii de serie și-au aflat adversarele în faza ligii a Champions League 2025/2026: Barcelona vs. PSG și Real Madrid vs. Liverpool, printre meciurile tari

Capii de serie aflați în prima urnă valorică și-au aflat cele opt adversare din faza ligii a Champions League 2025/2026, iar printre meciurile tari se numără un duel mult dorit încă din sezonul trecut Barcelona – Paris Saint-Germain sau Real Madrid – Liverpool.

Zlatan Ibrahimovic a fost ales pentru trofeul President’s Awards, iar suedezul a făcut echipă cu brazilianul Kaka pentru tragerea la sorți.

Meciurile capilor de serie

PSG: Bayern Munchen (acasă), Barcelona (deplasare), Atalanta (acasă), Leverkusen (deplasare), Tottenham (acasă), Sporting Lisabona (deplasare), Newcastle (acasă), Bilbao (deplasare);

Bayern Munchen (acasă), Barcelona (deplasare), Atalanta (acasă), Leverkusen (deplasare), Tottenham (acasă), Sporting Lisabona (deplasare), Newcastle (acasă), Bilbao (deplasare); Real Madrid: Man City (acasă), Liverpool (deplasare), Juventus (acasă), Benfica (deplasare), Marseille (acasă), Olympiakos (deplasare), Monaco (acasă), Kairat Almaty (deplasare);

Man City (acasă), Liverpool (deplasare), Juventus (acasă), Benfica (deplasare), Marseille (acasă), Olympiakos (deplasare), Monaco (acasă), Kairat Almaty (deplasare); Man City: Borussia Dortmund (acasă), Real Madrid (deplasare), Leverkusen (acasă), Villareal (deplasare), Napoli (acasă), Bodo/Glimt (deplasare), Galatasaray (acasă), Monaco (deplasare);

Borussia Dortmund (acasă), Real Madrid (deplasare), Leverkusen (acasă), Villareal (deplasare), Napoli (acasă), Bodo/Glimt (deplasare), Galatasaray (acasă), Monaco (deplasare); Bayern Munchen: Chelsea (acasă), PSG (deplasare), Club Brugge (acasă), Arsenal (deplasare), Sporting Lisabona (acasă), PSV (deplasare), Union Saint-Gilloise (acasă), Pafos (deplasare);

Chelsea (acasă), PSG (deplasare), Club Brugge (acasă), Arsenal (deplasare), Sporting Lisabona (acasă), PSV (deplasare), Union Saint-Gilloise (acasă), Pafos (deplasare); Liverpool: Real Madrid (acasă), Inter (deplasare), Atletico Madrid (acasă), Frankfurt (deplasare), PSV (acasă), Marseille (deplasare), Qarabag (acasă), Galatasaray (deplasare);

Real Madrid (acasă), Inter (deplasare), Atletico Madrid (acasă), Frankfurt (deplasare), PSV (acasă), Marseille (deplasare), Qarabag (acasă), Galatasaray (deplasare); Inter: Liverpool (acasă), Dortmund (deplasare), Arsenal (acasă), Atletico (deplasare), Slavia Praha (acasă), Ajax (deplasare), Kairat Almaty (acasă), Union Saint-Gilloise (deplasare);

Liverpool (acasă), Dortmund (deplasare), Arsenal (acasă), Atletico (deplasare), Slavia Praha (acasă), Ajax (deplasare), Kairat Almaty (acasă), Union Saint-Gilloise (deplasare); Chelsea: Barcelona (acasă), Bayern Munchen (deplasare), Benfica (acasă), Atalanta (deplasare), Ajax (acasă), Napoli (deplasare), Pafos (acasă), Qarabag (deplasare);

Barcelona (acasă), Bayern Munchen (deplasare), Benfica (acasă), Atalanta (deplasare), Ajax (acasă), Napoli (deplasare), Pafos (acasă), Qarabag (deplasare); Borussia Dortmund: Inter (acasă), Man City (deplasare), Villareal (acasă), Juventus (deplasare), Bodo/Glimt (acasă), Tottenham (deplasare), Bilbao (acasă), Copenhaga (deplasare);

Inter (acasă), Man City (deplasare), Villareal (acasă), Juventus (deplasare), Bodo/Glimt (acasă), Tottenham (deplasare), Bilbao (acasă), Copenhaga (deplasare); Barcelona: PSG (acasă), Chelsea (deplasare), Frankfurt (acasă), Club Brugge (deplasare), Olympiakos (acasă), Slavia Praga (deplasare), Copenhaga (acasă), Newcastle (deplasare);

PSG (acasă), Chelsea (deplasare), Frankfurt (acasă), Club Brugge (deplasare), Olympiakos (acasă), Slavia Praga (deplasare), Copenhaga (acasă), Newcastle (deplasare); Arsenal: Bayern Munchen (acasă), Inter (deplasare), Atletico Madrid (acasă), Club Brugge (deplasare), Olympiakos (acasă), Slavia Praga (deplasare), Kairat Almaty (acasă), Bilbao (deplasare).

Echipa lui Radu Drăguşin, Tottenham, va înfrunta Borussia Dortmund (acasă), PSG (în deplasare), Villarreal (acasă), Frankfurt (în deplasare), Slavia Praga (acasă), Bodo/Glimt (în deplasare), Copenhaga (acasă) şi Monaco (în deplasare).

Echipa lui Dennis Man, PSV Eindhoven, va evolua cu Bayern Munchen (acasă), Liverpool (în deplasare), Atletico Madrid (acasă), Bayer Leverkusen (în deplasare), Napoli (acasă), Olympiacos (în deplasare), Union SG (acasă) şi Newcastle (în deplasare).

Echipa lui Vlad Dragomir, Pafos FC, va înfrunta Bayern Munchen (acasă), Chelsea (în deplasare), Villarreal (acasă), Juventus (în deplasare), Slavia Praga (acasă), Olympiacos (în deplasare), Monaco (acasă) şi Kairat Almaty (în deplasare).

În faza Ligii sunt implicate 36 de echipe.

Partidele vor avea loc la 16/17/18 septembrie 2025, 30 septembrie –1 octombrie2025, 21/22 octombrie 2025, 4/5 noiembrie 2025, 25/26 noiembrie 2025, 9/10 decembrie 2025, 20/21 ianuarie 2026, 28 ianuarie 2026.