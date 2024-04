Cântecele pierdute ale lui Johnny Cash din 1993 vor fi lansate într-un album în iunie

Unsprezece cântece inedite ale lui Johnny Cash, pe care starul country le-a înregistrat ca demo-uri în 1993, dar pe care nu le-a finalizat niciodată, vor fi lansate pe un nou album intitulat Songwriter, pe 28 iunie, scrie The Guardian.

Un single, Well Alright, a fost lansat marți odată cu anunțul: un număr îndrăzneț, plin de pasiune, despre pofta din mijlocul rufelor, cu un cuplet de început clasic al lui Cash: „Am întâlnit-o la spălătorie, spăla foarte fierbinte / Am întrebat dacă nu ai nevoie de puțin ajutor cu încărcătura aia mare pe care o ai?”.

Având ca invitați pe cântărețul country Vince Gill și trupa rock Black Keys, demo-urile au fost prelucrate în versiuni finite și înregistrate de o echipă de muzicieni de excepție care au cântat anterior cu Cash, inclusiv chitaristul Marty Stuart, toboșarul Pete Abbott și – înainte de moartea sa în 2023 – basistul vertical Dave Roe. Performanțele vocale ale lui Cash din înregistrările demo au fost adăugate pe deasupra.

Fiul lui Cash, John Carter Cash, a coprodus proiectul, alături de David „Fergie” Ferguson, inginerul de studio care a lucrat alături de Rick Rubin pentru a înregistra suita impresionantă de cântece a lui Cash spre sfârșitul vieții sale, American Recordings.

„Nimeni nu-l interpretează pe Cash mai bine decât Marty Stuart, iar Dave Roe a cântat, desigur, cu tata timp de mulți ani”, a declarat John Carter Cash. „Îi cunoșteau energiile, mișcările și îl lăsau pe el să fie ghidul. A fost ca și cum ar fi trebuit să cânte cu Johnny încă o dată, și asta a fost. Asta a fost energia creației”.

Demo-urile au fost compuse din cântece pe care Cash le-a scris pe parcursul mai multor ani înainte de 1993, în timp ce se afla între două contracte de înregistrare. Înainte de a le putea prelucra într-un album finit, l-a întâlnit pe Rubin și s-a implicat în proiectul American Recordings, care a constat în numere ale lui Cash alături de cântece moderne standard ale lui Paul Simon și Leonard Cohen, precum și de cover-uri neașteptate ale unor artiști precum Nine Inch Nails, Danzig și Bonnie „Prince” Billy.

Cash a murit în 2003 din cauza unor complicații provocate de diabet, după lansarea unui al patrulea album American Recordings în anul precedent.

Piesa de deschidere a noului album, Hello Out There, îl găsește pe Cash neliniștit de starea planetei, cântând: „Hello out there, this is planet Earth calling calling calling calling calling calling calling calling / Hello out there, our net worth is falling falling falling falling falling”. El se concentrează și asupra propriilor sale necazuri, pe Drive On – care a fost scrisă pe fondul unor dureri cronice în urma unei fracturi de maxilar la începutul anilor 1990 – și Like a Soldier, care reflectă asupra dependenței sale de droguri. „Este ceva ce a scris după primul său stagiu într-un centru de recuperare – se simțea ca și cum ar fi fost ca un soldat care trece peste un război”, a spus John Carter Cash.

I Love You Tonite a fost scris ca un cântec de dragoste pentru soția June Carter Cash, în timp ce Poor Valley Girl – la care Gill a adăugat vocea – este despre June și colega ei de muzică country și mama Maybelle Carter. Cash face referiri la James Taylor în She Sang Sweet Baby James, la statul său natal Arkansas în Have You Been to Little Rock? și reface un cântec al lui Cash din 1962, Sing It Pretty, Sue. Dan Auerbach de la Black Keys cântă un solo de chitară pe piesa Spotlight.

Materialele promoționale ale albumului promit cântece despre „dragoste, familie, tristețe, frumusețe, mântuire spirituală, supraviețuire, răscumpărare și, bineînțeles, unele dintre piesele cu umor ușor pentru care Johnny era cunoscut”.