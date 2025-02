Cântăreaţa Roberta Flack, interpreta cântecului ”Killing Me Softly With His Song”, a murit la vârsta de 88 de ani / Cântăreaţa a fost recompensată cu patru trofee Grammy şi cu un premiu pentru întreaga carieră în 2020

Cântăreaţa americană Roberta Flack, recompensată cu mai multe premii Grammy şi ale cărei balade senzuale, precum ”The First Time Ever I Saw Your Face” şi ”Killing Me Softly With His Song”, au ajuns în fruntea clasamentelor muzicale în anii 1970, a murit luni, la vârsta de 88 de ani, a anunţat agentul ei de presă, potrivit Reuters.

„Suntem îndureraţi că minunata Roberta Flack a murit în această dimineaţă, 24 februarie 2025. A murit împăcată, înconjurată de familie. Roberta a depăşit graniţe şi recorduri. A fost totodată o mândră educatoare”, a precizat într-un comunicat agentul de presă Elaine Schock.

Cu o pregătire de pianistă clasică, artista americană a sfidat genurile muzicale şi a combinat elemente de jazz, soul, pop şi R&B pentru a crea un stil distinctiv, cu care a devenit una dintre cele mai influente cântăreţe din Statele Unite.

Roberta Flack a dezvăluit, în noiembrie 2022, că a fost diagnosticată cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), sau boala Lou Gehrig, şi că nu mai putea cânta. SLA este o afecţiune progresivă, care afectează celulele nervoase şi duce la paralizie şi deces.

Cântăreaţa a fost recompensată cu patru trofee Grammy şi cu un premiu pentru întreaga carieră în 2020. A fost prima artistă care a câştigat două trofee consecutive la categoria „înregistrarea anului” graţie pieselor ”First Time I Ever Saw Your Face” (1973) şi ”Killing Me Softly with His Song” (1974). Cântecul „Killing Me Softly with His Song” s-a bucurat din nou de un mare succes de public în anii 1990, după ce a fost reinterpretat de grupul Fugees şi solista acestuia, Lauryn Hill, reaminteşte AFP, transmite Agerpres.

În peste o jumătate de secol de muzică, s-a impus ca una dintre cele mai speciale stiliste muzicale din arena pop”, a declarat reprezentanţii National Public Radio despre Roberta Flack în anul 2020.

Cântăreaţa a avut mai multe piese care au ajuns pe primul loc în topurile muzicale din anii 1970 şi a produs 20 de albume de studio. Deşi a compus chiar ea multe dintre melodiile pe care le interpreta şi a colaborat la compoziţia altora, se considera o interpretă de muzică.

Atunci când Flack cântă o melodie, ea mângăie fiecare cadenţă, analizându-le şi intensificându-le, pentru a înţelege mai bine întreaga semnificaţie a versurilor”, a scris publicaţia britanică The Guardian în 2020.

Roberta Cleopatra Flack s-a născut pe 10 februarie 1937 în localitatea Black Mountain din statul Carolina de Nord. Era unul dintre cei patru copii ai unei familii de muzicanţi.

A început să cânte la pian când avea nouă ani, încurajată de mama ei, care era organistă la o biserică. A scris o carte autobiografică pentru copii, cu ilustraţii – ”The Green Piano” – despre primul ei pian, pe care tatăl ei îl salvase dintr-o curte cu vechituri şi îl revopsise. Cartea a fost publicată în 2023.

Legendara cântăreaţă a finalizat şcoala secundară la 15 ani şi a primit o bursă completă la Universitatea Howard, unde şi-a luat licenţa în muzică. Iniţial, Roberta Flack a vrut să fie pianistă de concert, dar apoi a studiat canto şi aspira să devină cântăreaţă de operă.

A trebuit să renunţe la visul de a urma studii postuniversitare după moartea tatălui ei şi a devenit profesoară în Washington, D.C.

Roberta Flack ţinea cursuri în timpul zilei, iar seara cânta în cluburile locale. Muzicianul de jazz Les McCann a auzit-o cântând în clubul Mr. Henry din Washington şi a ajutat-o să semneze un contract cu casa de discuri Atlantic Records.

Albumul său de debut – ”First Take” (1969) – a inclus hitul ”The First Time Ever I Saw Your Face”. Balada a ajuns însă pe locul întâi în topuri abia după ce actorul şi regizorul Clint Eastwood a ascultat-o la radio şi i-a cerut cântăreţei permisiunea de a o include pe coloana sonoră a filmului său ”Play Misty for Me”.

Roberta Flack a ajuns din nou pe primul loc în topuri în 1973 cu ”Killing Me Softly with His Song”, iar apoi, pentru a treia oară, în anul următor, graţie melodiei ”Feel Like Making Love”.

A colaborat, de asemenea, cu alţi artişti, printre aceştia numărându-se Peabo Bryson, scriitoarea Maya Angelou şi Donny Hathaway. Single-ul ”Where is the Love” a avut succes în top 10 şi a câştigat un Grammy pentru cea mai bună interpretare pop în duet – Roberta Flack şi Donny Hathaway. Cei doi artişti au înregistrat şi alte melodii împreună, precum ”The Closer I Get to You”.

Cântăreaţa a mers în turneu cu trompetisul Miles Davis în anii 1980 şi a cântat pentru preşedintele sud-african Nelson Mandela în 1999. În acelaşi an a primit o stea pe bulevardul Walk of Fame din Hollywood.

În 2006, a înfiinţat Şcoala de muzică Roberta Flack în New York, care oferă educaţie muzicală pentru copii. Fundaţia Roberta Flack, fondată în 2019, susţşine muzica şi bunăstarea animalelor.

S-a căsătorit cu basistul jazz Steve Novosel în 1966. Au divorţat în 1972.

În 2016, artista a suferit un accident vascular cerebral, iar doi ani mai târziu a renunţat să mai plece în turnee. Un documentar PBS despre viaţa cântăreţei americane – ”American Masters: Roberta Flack” – a fost lansat în ianuarie 2023.

”Mereu am încercat să mă exprim muzical cu o sinceritate completă în speranţa că fiecare persoană îşi poate găsi propria poveste atunci când ascultă într-un fel care îi ajută să-şi simtă propriul adevăr” a declarat cântăreaţa Robert Flack pentru revista Forbes.