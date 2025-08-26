G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cancelarul german Friedrich Merz: Putin foloseşte o strategie de întârziere pentru a…

Vladimir Putin Volodimir Zelenski
Sursa foto: Mikhail Tereshchenko / AP / Profimedia (foto 1) / President of Ukraine (foto 2)

Cancelarul german Friedrich Merz: Putin foloseşte o strategie de întârziere pentru a evita o întâlnire cu Zelenski

Articole26 Aug • 119 vizualizări 0 comentarii

Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat marţi Moscova de o „strategie de întârziere” în ceea ce priveşte obţinerea unui acord de pace cu Ucraina, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

La o întâlnire cu prim-ministrul canadian Mark Carney la Berlin, el a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin întârzie intenţionat o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia războiul.

„Putin consideră că o astfel de întâlnire trebuie legată de precondiţii care, din perspectiva Ucrainei, dar şi din perspectiva noastră şi din punctul meu de vedere personal, sunt complet inacceptabile”, a spus Merz.

După întâlnirea cu Putin din Alaska şi apoi după întrevederea de la Washington cu Zelenski şi partenerii europeni la începutul acestei luni, preşedintele american Donald Trump a lăsat impresia că este aproape de a media o soluţie de pace, a declarat Merz.

O întâlnire între Putin şi Zelenski urma să aibă loc în următoarele două săptămâni, dar termenul expiră în câteva zile fără semne că o soluţie este aproape.

Merz a spus că mingea este acum în terenul Moscovei. „Dacă partea rusă nu face acest pas, atunci va fi nevoie de şi mai multă presiune”, a precizat el, adăugând că Uniunea Europeană lucrează deja la noi sancţiuni.

„Dacă o întâlnire precum cea convenită între Trump şi Putin nu are loc, atunci mingea este din nou în terenul nostru”, a mai declarat Merz.

O întâlnire trilaterală între Merz, Trump şi Zelenski ar fi „următorul pas logic”, a spus cancelarul german.

Carney l-a acuzat de asemenea pe Putin că îi este frică de o întâlnire cu Zelenski. Potrivit acestuia, Canada doreşte să ajute la asigurarea păcii şi securităţii în Ucraina, ceea ce este posibil doar prin fermitate şi sancţiuni împotriva Rusiei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cancelarul Friedrich Merz: Germania nu se va alătura iniţiativei aliaţilor de a recunoaşte statul palestinian

Articole26 Aug • 162 vizualizări
0 comentarii

Emmanuel Macron îl primește joi pe Friedrich Merz, la reședința sa de vară, în ajunul unui consiliu franco-german / Proiectul avionului european de luptă al viitorului, aflat în centrul unor divergențe, pe agenda reuniunii

Articole25 Aug • 342 vizualizări
0 comentarii

Donald Trump, scrisoare de susţinere către Ucraina cu ocazia Zilei Independenţei ţării: „Statele Unite respectă lupta dumneavoastră şi cred în viitorul dumneavoastră ca naţiune independentă” / Kievul „nu va pierde” războiul, spune Zelenski

Articole24 Aug • 288 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.