Cancelarul german Friedrich Merz: Putin foloseşte o strategie de întârziere pentru a evita o întâlnire cu Zelenski

Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat marţi Moscova de o „strategie de întârziere” în ceea ce priveşte obţinerea unui acord de pace cu Ucraina, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

La o întâlnire cu prim-ministrul canadian Mark Carney la Berlin, el a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin întârzie intenţionat o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia războiul.

„Putin consideră că o astfel de întâlnire trebuie legată de precondiţii care, din perspectiva Ucrainei, dar şi din perspectiva noastră şi din punctul meu de vedere personal, sunt complet inacceptabile”, a spus Merz.

După întâlnirea cu Putin din Alaska şi apoi după întrevederea de la Washington cu Zelenski şi partenerii europeni la începutul acestei luni, preşedintele american Donald Trump a lăsat impresia că este aproape de a media o soluţie de pace, a declarat Merz.

O întâlnire între Putin şi Zelenski urma să aibă loc în următoarele două săptămâni, dar termenul expiră în câteva zile fără semne că o soluţie este aproape.

Merz a spus că mingea este acum în terenul Moscovei. „Dacă partea rusă nu face acest pas, atunci va fi nevoie de şi mai multă presiune”, a precizat el, adăugând că Uniunea Europeană lucrează deja la noi sancţiuni.

„Dacă o întâlnire precum cea convenită între Trump şi Putin nu are loc, atunci mingea este din nou în terenul nostru”, a mai declarat Merz.

O întâlnire trilaterală între Merz, Trump şi Zelenski ar fi „următorul pas logic”, a spus cancelarul german.

Carney l-a acuzat de asemenea pe Putin că îi este frică de o întâlnire cu Zelenski. Potrivit acestuia, Canada doreşte să ajute la asigurarea păcii şi securităţii în Ucraina, ceea ce este posibil doar prin fermitate şi sancţiuni împotriva Rusiei.