Călugăriţele şi preoţii ortodocşi şi catolici vor să rămână în oraşul Gaza,…

Sursa foto: Wikimedia Commons / Dan Palraz

Călugăriţele şi preoţii ortodocşi şi catolici vor să rămână în oraşul Gaza, în contextul iminentei ofensive israeliene

26 Aug

Preoţii şi călugăriţele de rit ortodox şi de rit catolic au decis să rămână în oraşul Gaza, unde armata israeliană şi-a intensificat în ultimele zile presiunea în vederea unei ofensive anunţate, au transmis marţi Patriarhia greacă ortodoxă a Ierusalimului şi Patriarhia latină de la Ierusalim, potrivit agenției de știri AFP, citată de Agerpres.

‘Nu ştim ce se va întâmpla exact la faţa locului, nu doar pentru comunitatea noastră, dar pentru întreaga populaţie’, au indicat Patriarhia greacă ortodoxă a Ierusalimului şi Patriarhia latină de la Ierusalim, într-o declaraţie comună.

Însă ‘a părăsi oraşul Gaza şi a încerca să fugă spre sud ar echivala cu o condamnare la moarte’ şi, ‘de aceea, preoţii şi călugăriţele au decis să rămână şi să continue să aibă grijă de toţi cei care vor rămâne în complexurile parohiale’, au afirmat cele două patriarhii.

Ministrul apărării Israel Katz ‘a aprobat’ săptămâna trecută ofensiva împotriva oraşului Gaza, autorizată ulterior de premierul Benjamin Netanyahu.

‘În momentul în care publicăm această declaraţie, au fost date deja ordine de evacuare pentru mai multe cartiere ale oraşului Gaza’, au subliniat cele două patriarhii.

De la începutul războiului, lăcaşurile parohiei greco-ortodoxe a Sfântului Porfirie şi cele ale parohiei latine a Sfintei Familii ‘servesc ca refugiu pentru sute de civili’, mulţi dintre ei slăbiţi şi suferind de malnutriţie.

„La fel ca toţi ceilalţi locuitori ai oraşului Gaza, refugiaţii care trăiesc în aceste complexuri parohiale vor trebui să decidă în inima şi conştiinţa lor ce vor să facă”, au mai indicat patriarhiile.

În prezent, în Fâşia Gaza se află în jur de 635 de creştini, precum şi zece preoţi şi călugăriţe, potrivit datelor transmise marţi AFP de un purtător de cuvânt al Patriarhiei latine.

