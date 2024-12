Călin Georgescu ar fi refuzat paza SPP, după ce i-a fost validată candidatura, fiind însoțit de foști militari, angajați ai lui Horațiu Potra

Călin Georgescu ar fi refuzat paza SPP oferită în mod oficial după validarea candidaturii sale la președinție, relatează ProTv, acesta fiin însoțit de mercenari, angajați ai lui Horațiu Potra. Acesta deține o companie privată de pază și protecție, iar surse din anturajul lui au confirmat că bodyguarzii lui Georgescu au făcut parte până de curând din contingentul de contractori militari privați români care luptă în Congo.

Despre Potra s-a scris că are în Africa o armată de mercenari, consemnându-se că ar avea relații și cu lideri ruși. Și el a candidat la Parlament având susținerea lui Marian Vanghelie. Potra a fost la doar 200 de voturi distanță ca să obțină mandatul de primar al orașului Mediaș.

În afară de Potra, Călin Georgescu l-a avut marți seară alături de el pe Eugen Sechila. Fostul luptător al legiunii străine a strâns semnături pentru Georgescu în campania electorală. Iată cum se prezenta în urmă cu trei ani pe pagina de Facebook a unei tabere pentru tineri.

Eugen Sechila: „Bună ziua. Mă numesc Eugen Sechila, am 43 de ani și sunt de profesie militar, fost subofițer în regimentul de parașutiști al legiunii străine, unde am activat timp de 16 ani. Am adăugat experienței mele militare pe aceea de consultat militar în Africa subsahariană și de mai bine de 3 ani organizez în România tabere de supraviețuire. În tot ceea ce fac mă bazez pe o experiență acumulată pe viu”

După cum reiese din fotografiile pe care le postează pe pagina oficială a taberelor, cursanții sunt învățați inclusiv tehnici de luptă corp la corp. În zonele de instrucție sunt afișate mai multe poze cu foști lideri ai legionarilor.

Mișcarea Legionară a fost înființată în perioada interbelică, iar membrii ei au fost implicați în asasinate politice și uciderea evreilor. În România, organizațiile cu caracter legionar sunt interzise, la fel și promovarea ideologiei sau însemnelor acestei mișcări. Cei care se fac vinovați riscă închisoarea. Cu toate acestea, într-o fotografie în care apare alături de Călin Georgescu, Sechila poartă un însemn legionar, relatează ProTv.