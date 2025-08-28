Calificare în faza principală a Conference League pentru Universitatea Craiova, care a dispus cu 3-1 de Istanbul Başakşehir

Echipa Universitatea Craiova a întrecut joi seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia turcă Istanbul Başakşehir, în manşa secundă a play-off-ului din Conference League. Oltenii s-au calificat în premieră în grupa Conference League, notează News.ro.

Prima ocazie a meciului a fost la poarta Craiovei, iar din cornerul rezultat Selke a deschis scorul pe stadionul Ion Oblemenco, turcii preluând conducerea. Cu un public incredibil care a împăiuns efectiv echipa, egalarea a venit repede, după numai două minute, când a marcat Alex Cicâldău, din careu, după un assist al lui Bancu.

Gazdele au presat căutând să înscrie şi, după uriaşa şansă a lui Baiaram, din minutul 13, acelaşi jucător a adus-o pe Craiova la conducere, marcând din pasa lui Bancu, în minutul 27. Craiova conducea cu 2-1 şi 4-2 la general, iar Tudor Băluţă a trimis puţin pe lângă bara din stânga, în minutul 32.

Turcii au terminat prima repriză în atac, iar în minutul 61 Kemen a reluat peste poarta lui Isenko. Opoku l-a imitat şase minute mai târziu, pentru ca turcii să rămână în zece în minutul 80 după eliminarea lui Christopher Operi, cu două galbene într-un minut. La faza imediat următoare Mekvabishvili l-a găsit cu o pasă în careu pe Steven Nsimba şi acesta a făcut 3-1.

Spiritele s-au încins şi între jucătorii şi oficialii de pe cele două bănci de rezerve a izbucnit un conflict oprit de arbitrul Schlager.

Până la final nu s-a mai înscris şi Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1 şi, cu 5-2 la general, echipa lui Mirel Rădoi se califică în premieră în grupele unei competiţii europene.