Caldenarul marilor concerte de anul viitor: Coldplay, Ed Sheeran, Megadeth, Alphaville vin în România/ Nikos Vertis va susţine două concerte la Bucureşti în februarie

2024 se anunţă a fi un an foarte „bogat” în concerte. Artişti consacraţi din toate genurile muzicale vor urca pe scenele bucureştene.

Anul va începe cu spectacolul susţinut pe 6 ianuarie de orchestra Lords of the Sound, la Sala Palatului, cu programul „Music of Hans Zimmer”, transmite Agerpres.

Nikos Vertis va susţine două concerte la Bucureşti, pe 8 şi 9 februarie. Artistul îşi aşteaptă fanii cu o serie de surprize memorabile, special create pentru admiratorii săi din România.

Tot în februarie, trupa Alphaville le-a dat întâlnire fanilor, pe data de 11, pentru un concert cu hit-uri precum „Big in Japan”, „Forever Young”, „Dance With Me” sau „Sounds Like a Melody”.

Rockerii de la Cargo vor face show pe 4 martie, la Sala Palatului. Trupa va concerta alături de orchestra şi corul Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploieşti, sub bagheta dirijorului Marius Hristescu.

Lara Fabian, o voce emblematică, revine în România cu un spectacol grandios, pe 21 aprilie. Concertul, care va avea loc la Sala Palatului, va cuprinde atât piese noi, cât şi hit-uri îndrăgite ca „Je t’aime” şi „Je suis malade”.

O săptămână mai târziu, Andra va concerta în acelaşi loc. Artista va prezenta publicului o producţie bazată pe muzică tradiţională românească, cu susţinerea orchestrei Fraţilor Advahov.

Finalul primăverii va aduce un show special al trupei Lord of the Dance. Spectacolul, care va avea loc pe 21 mai, se anunţă a fi o incursiune în fascinanta lume a costumelor sofisticate şi a unor coregrafii unicat, anunţă organizatorii.

Artistul italian Umberto Tozzi va concerta în premieră în România, pe 29 mai, la Sala Palatului. Evenimentul face parte din turneul „Gloria Forever Il Tour” şi este o reprogramare din 6 octombrie 2023.

Luna iunie 2024 va fi una rock. Va începe în forţă, pe 3 iunie, cu un concert Bruce Dickinson, vocalistul trupei Iron Maiden. Evenimentul va avea loc la Arenele Romane şi este parte a turneului „The Mandrake Project”, care marchează revenirea solo a lui Dickinson după aproape două decenii, cu un nou album.

Apoi, o săptămână mai târziu, Megadeth va concerta la Romexpo, în aer liber, în cadrul unui warm-up party Metalhead Meeting. Metalhead Meeting va avea loc între 17 şi 20 iulie, iar organizatorii promit 35 de trupe din care opt headlineri.

Unele dintre cele mai aşteptate evenimente ale anului 2024 sunt cele două concerte Coldplay care vor avea loc pe 12 şi 13 iunie, pe Arena Naţională. Trupa Coldplay va fi prezentă în premieră în România, spectacolele fiind parte a turneului „Music Of The Spheres World Tour”.

Un alt eveniment foarte aşteptat de fani, tot pe Arena Naţională, va fi susţinut de Ed Sheeran. Acesta va fi prezent, pe 24 august, pentru a doua oară în România, cu un concert care face parte din turneul „+ – = á x Tour”.

Cine a concertat în România în 2023

Deep Purple, Tom Jones, Bruce Dickinson, Eros Ramazotti şi artişti autohtoni precum Phoenix, Celelalte Cuvinte, A.S.I.A. sau Direcţia 5 au concertat anul acesta în Bucureşti.

2024 se anunţă şi el un an bogat în concerte, fiind programate show-uri ale unor nume mari din industria muzicală – Ed Sheeran, Coldplay, Umberto Tozzi, Lara Fabian, Megadeth.

Anul 2023 a început cu două concerte în care Christian Zacharias, directorul de onoare al Filarmonicii „George Enescu”, a fost în dubla ipostază de dirijor şi de solist. Spectacolele au fost prezentate pe 12 şi 13 ianuarie, la Ateneul Român. Din programul concertelor nu au lipsit Maurice Ravel – „Ma mere l’Oye”, Wolfgang Amadeus Mozart – „Concertul nr. 27, în si bemol major, pentru pian şi orchestră, KV 595” şi Franz Schubert – „Simfonia nr. 3, în re major, D 200”.

Tot în ianuarie, jazzman-ul Cătălin Milea a lansat albumul „Tetrismatic”. Pe 25 ianuarie, în cadrul unui concert susţinut cu această ocazie, alături de Cătălin Milea, pe scenă au fost şi Liviu Negru (chitară şi efecte), Iulian Nicolau (baterie şi alte instrumente de percuţie) şi Adrian Flautistu (contrabas, bas electric şi efecte). Invitată specială a fost Ana Maria Roşu (voce).

În aceeaşi zi, Lords of the Sound a susţinut la Sala Palatului spectacolul „Music of Hans Zimmer”. Din show nu au lipsit melodii din filme precum „Dune”, „Spider Man 2”, „The Dark Knight”, „Interstellar”, „Gravity”, „Sherlock Holmes”, „Angels and Demons”, „The Da Vinci Code”, „Pearl Harbor”, „Gladiator”, „Misiune imposibilă”, „Inception”, „Piraţii din Caraibe”, „Spirit”, „Wonder Woman” sau „Madagascar”.

Luna februarie a început pe ritmuri de rock, cu două concerte susţinute de Compact la 40 de ani de la lansarea primului album al trupei, „Fata din vis”. Spectacolele au avut loc la Bucureşti, pe 5 februarie, şi la Iaşi, pe 11 februarie.

Şi Cargo a sărbătorit, pe 24 februarie, la Sala Palatului, 20 de ani de la apariţia hit-ului „Dacă ploaia s-ar opri”, cu un playlist dedicat baladelor.

O zi mai târziu, fanii muzicii disco i-au putut vedea în concert pe Boney M feat Liz Mitchell, prezenţi la Bucureşti sub egida „Disco Icons”. Nu au lipsit hiturile „Sunny”, „Daddy Cool”, „Rasputin”, „Ma Baker”, „Rivers of Babylon”, „Brown Girl in the Ring”, „Belfast”, „Malaika”.

La începutul lunii martie, trupa A.S.I.A. a revenit pe scenă, la aproape 25 de ani de la lansarea ei pe piaţa muzicală românească, într-un concert la Sala Palatului. Trupa s-a întors în componenţa Anca Neacşu, Sorana Darclee Mohamad, Iana Novac şi Anemona Niculescu.

Pe 8 martie, steaua muzicii fado, Mariza, le-a oferit doamnelor, de Ziua Femeii, un concert cu piese de dragoste.

Şi Ştefan Bănică a sărbătorit femeia, în prima lună a primăverii, printr-un concert acustic de excepţie: „Te iubesc, femeie!”, susţinut pe 12 martie la Sala Radio.

Un concert special, cu nume mari a avut loc pe 15 martie. Bruce Dickinson (Iron Maiden) – voce, Tanya O’Callaghan – bass, John O’Hara (Jethro Tull) – clape/hammond, Kaitner Z Doka (Jon Lord, Ian Paice) – chitară, Bernhard Welz (Jon Lord, Don Airey) – tobe, alături de Paul Mann (Deep Purple, Jon Lord) – dirijor, plus Bucharest Film Orchestra au adus muzica lui Jon Lord şi Deep Purple în Sala Palatului.

Două zile mai târziu, trupa Celelalte Cuvinte a demarat turneul de lansare a albumului „Lumea asta” cu un show în care au fost incluse mare parte a pieselor de pe noul album.

Tot în martie au susţinut concerte Tudor Gheorghe, dar şi artista greacă Alkistis Protopsalti.

În aprilie iubitorii de muzică l-au putut vedea în concert, la Arenele Romane, pe artistul britanic Michael David Rosenberg, cunoscut sub numele de scenă Passenger.

De asemenea, la Arenele Romane, pe 19 aprilie, în ziua în care liderul trupei Phoenix, Nicu Covaci, a împlinit 76 de ani, a avut loc un concert aniversar. Invitaţi speciali au fost Ovidiu Lipan Ţăndărică, Manni Neumann, Titi Dragomir, Cristian Hrubaru, Călin Pop de la „Celelalte Cuvinte”, Marius Pop, Tavi Colen, Bogdan Munteninţă, Alin Dincă şi Balauru de la Trooper, Alin Oprea şi Ştefan Valentin.

Tot în aprilie, au concertat la Bucureşti Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band pe 22 aprilie şi Eros Ramazzotti pe 23 aprilie.

Direcţia 5 a adus, pe 19 mai, în faţa fanilor, un concert simfonic în care membrii trupei au interpretat live, alături de orchestra alcătuită din 40 de muzicieni, cele mai cunoscute piese ale trupei.

Sala Palatului a găzduit, pe 20 mai, şi spectacolul aniversar „25 Years of Standing Ovations” al trupei de dans irlandez „Lord of the Dance”.

O altă aniversare, tot la Sala Palatului, de data aceasta a artistului italian Al Bano, a avut loc pe 27 mai. El şi-a sărbătorit cei 80 de ani de viaţă cu show-ul „Al Bano & Simfonico”, eveniment care a făcut parte din turneul aniversar al artistului. Acompaniat de instrumentiştii Valahia Symphony Orchestra, sub bagheta maestrului dirijor Alterisio Paoletti, Al Bano a adus pe scenă de la celebra piesă de debut „Nel sole” la seria refrenelor nostalgice precum „Felicita”, „Ci sara”, „Sempre sempre”, „Liberta”.

Vara a început în forţă pentru iubitorii muzicii rock cu un concert al supergrupului Hollywood Vampires din care fac parte Alice Cooper, Johnny Depp şi Joe Perry. Trupa a revenit la Bucureşti pe 8 iunie, pentru un show în aer liber, la Romexpo.

Au urmat alte două legende ale muzicii – Tom Jones, cu un concert în cadrul turneului „Ages and Stages”, pe 18 iunie, la Sala Palatului, şi Scorpions pe 28 iunie, la Romexpo, cu turneul de promovare a albumului „Rock Believer”.

O altă revenire la Bucureşti a fost consemnată şi de artistul Al Di Meola, care a susţinut un nou concert pe 28 iunie, la Arenele Romane.

Legendele au continuat în iulie. Deep Purple, una dintre cele mai influente trupe din istoria muzicii, a revenit la Bucureşti cu un concert la Romexpo, pe 9 iulie. Din playlist nu au lipsit hituri precum „Smoke on the Water”, „Black Night”, „Anya” sau „When a Blind Man Cries”. În deschidere, pe scenă, a urcat formaţia austriacă de space rock psihedelic – Mother’s Cake.

Apoi, pe 26 iulie, Depeche Mode s-au întors în Bucureşti după 10 ani, pentru un concert pe Arena Naţională. Setlist-ul a fost generos, cu 23 de piese incluse, de la „Memento Mori”, „My Cosmos Is Mine” şi „Wagging Tongue” până la „It’s No Good”, „I Feel You” sau „World In My Eyes”.

Şi celebrul violonist David Garrett a revenit la Bucureşti în 2023. Pe 18 august, el a concertat la Arenele Romane, în cadrul turneului „Iconic Tour 2023”. Pentru prima dată, violonistul David Garrett a urcat pe scenă în formulă de trio, alături de Franck van der Heijden la chitară şi Rogier van Wegberg la bass.

Toamna a început cu artiştii români. Trupa Sarmalele Reci a marcat 30 de ani de activitate printr-un mare concert la Arenele Romane, pe 14 septembrie.

A doua zi, pe 15 septembrie, Gheorghe Zamfir a fost sărbătorit printr-un concert pe Stadionul Arcul de Triumf, unde invitaţi speciali au fost Jose Carreras şi Lara Fabian.

Il Volo, celebrul grup de origine italiană, compus din tenorii Piero Barone şi Ignazio Boschetto şi baritonul Gianluca Ginoble, au susţinut un concert la Sala Palatului, pe 4 octombrie. Trupa a interpretat melodii pop-opera adorate de publicul din întreaga lume, dar şi piesele de rezistenţă care au propulsat-o în topul celor mai apreciaţi artişti internaţionali.

Cântăreţul francez Enrico Macias s-a întors în România pentru un concert ce a avut loc pe 20 octombrie, tot la Sala Palatului.

Gipsy Kings by Diego Baliardo a marcat cea de a 35-a aniversare a hit-ului „Bamboleo” într-un show care a avut loc pe 30 octombrie.

Pe 6 noiembrie, Chris Norman, fost solist al trupei Smokie, a susţinut un concert de excepţie, în prezenţa a circa 4.000 de spectatori. În deschiderea show-ului, prezentat de Dan Negru, pe scenă au urcat Ovidiu Lipan Ţăndărică feat Admiral C4C & Jessie, apoi Paul Ciuci cu trupa Compact.

În acelaşi spaţiu, la Sala Palatului, formaţia Trooper a susţinut, pe 19 noiembrie, un concert simfonic, acompaniată de o orchestră formată din 50 de persoane. Evenimentul a marcat 28 ani de la înfiinţarea trupei.

În data de 28 noiembrie, Trupa 3 Sud Est a adus, într-un show live, cele mai iubite piese scrise de-a lungul carierei de peste 25 de ani.

Tarja Turunen s-a întors în România pe 4 decembrie, la Arenele Romane, cu un concert care a făcut parte din turneul Dark Christmas. În deschidere au urcat scenă trupele Abakas şi Serpentyne.

Ricchi e Poveri, artiştii italieni care au făcut istorie în anii ’70 – ’80 cu hit-uri precum „Sara perché ti amo”, „Cosa Sei”, au revenit pe 18 decembrie în Bucureştişi au adus pe scena de la Sala Palatului hit-uri precum „Sara perché ti amo”, „Mamma Maria”, „Acapulco”, „Voulez-Vous Danser”, „Canzone D’amore”.