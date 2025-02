Brian Molko, solistul trupei Placebo, acuzat de defăimare în Italia, după ce a spus despre Giorgia Meloni că este „fascistă şi rasistă”

Brian Molko, solistul trupei Placebo, este acuzat de defăimare după ce a spus, în italiană, despre Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, că este „de rahat, fascistă, rasistă”, în timp ce cânta la un festival din Torino în 2023, relatează The Guardian, citat de News.ro.

În august 2023, Meloni l-a dat în judecată pe Molko din cauza comentariilor. Procurorii au deschis ulterior o anchetă privind afirmaţiile şi l-au acuzat pe Molko de „sfidarea instituţiilor”.

Luni, Ministerul Justiţiei din Italia a permis procurorilor din Torino să meargă mai departe cu procedurile judiciare. Defăimarea guvernului, parlamentului, instanţelor sau armatei italiene atrage după sine o amendă de până la 5 000 de euro şi o trimitere directă în judecată.

Deşi defăimarea publică în Italia poate atrage o pedeapsă cu închisoarea de până la trei ani, un purtător de cuvânt al ministrului justiţiei Carlo Nordio a declarat că este puţin probabil ca Molko să primească o pedeapsă cu privare de libertate.

Un purtător de cuvânt al formaţiei a declarat că nu va face niciun comentariu.

Meloni conduce partidul naţionalist Fratelli di Italia şi coaliţia de extremă-dreapta care conduce ţara din 2022 şi a urmărit politici dure privind imigraţia, avortul şi creşterea copiilor de acelaşi sex. Ea s-a alăturat recent figurilor de extremă dreapta la inaugurarea lui Donald Trump.

Partidul său a interzis recent sarcinile surogat, punându-i pe cei care pleacă în străinătate pentru a avea copii prin acest mod pe picior de egalitate cu teroriştii, pedofilii şi criminalii de război – aparent ca parte a poziţiei homofobe a partidului – dar ignorând faptul că nouă din 10 din cele 250 de cupluri italiene care caută în fiecare an sarcini surogat în străinătate sunt heterosexuale. În septembrie, nepoata dictatorului italian din timpul războiului, Benito Mussolini, a declarat că părăseşte Fratelli di Italia pentru că este prea de dreapta.

În mai, filosoful Donatella Di Cesare, care a fost dat în judecată de cumnatul lui Meloni pentru că a comparat unul dintre discursurile sale cu Mein Kampf al lui Hitler, a afirmat că guvernul său foloseşte în mod strategic procesele de defăimare pentru a reduce la tăcere intelectualii publici. Primul an de mandat al lui Meloni a înregistrat cel mai mare număr de procese împotriva participării publice, potrivit comisiei pentru libertăţi civile a Parlamentului European.

Molko a format Placebo în 1994. Trupa britanică de rock este cunoscută pentru aspectul său androgin şi versurile în care discută despre sexualitate, consumul de droguri şi sănătatea mintală. Single-ul lor Nancy Boy a ajuns pe locul 4 în Marea Britanie în 1997. Cel mai recent album al lor, Never Let Me Go, a fost lansat în 2022.