BREAKING Un avion de pasageri cu 62 de persoane la bord s-a prăbușit în statul brazilian Sao Paulo

Un avion de pasageri s-a prăbușit vineri în statul brazilian Sao Paulo, a anunțat presa locală, transmite agenția AP, care precizează că deocamdată nu este clar câte persoane se aflau la bord. Potrivit agenției AFP, la bord se aflau 62 de persoane.

Pompierii au confirmat că avionul a căzut în orașul Vinhedo, dar nu a oferit mai multe detalii.

Televiziunea GloboNews din Brazilia a prezentat imagini cu o zonă mare în flăcări și cu fum ieșind aparent din fuselajul unui avion. Imagini suplimentare difuzate de GloboNews au arătat un avion care cobora vertical, în spirală.

