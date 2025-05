BREAKING Ministrul Apărării din Ungaria, înregistrat când anunță că guvernul Orban a început ”faza zero a războiului” și că Ungaria a renunțat la ”faza pacifistă” – AUDIO

Într-o înregistrare audio identificată ca fiind din aprilie 2023 și făcută publică de liderul opoziției din Ungaria, ministrul Apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, spune că guvernul Viktor Orbán a decis să renunțe la ”mentalitatea pacifistă” și că armata Ungariei ”a intrat în faza zero a războiului”. Guvernul Orban nu a contestat autenticitatea înregistrării.

Apariția înregistrării vine la o zi după ce Serviciul ucrainean de securitate (SBU) a anunțat că a descoperit o rețea de spionaj ungară și că a arestat doi presupuși spioni ai Budapestei.

Viktor Orban duce de peste un deceniu o politică de revizionism istoric. El vorbește constant despre unificarea maghiarilor din afara granițelor și prezintă frecvent harta Ungariei Mari, care include Transilvania și teritorii din Slovacia, Ucraina și Croația.

Înregistrarea audio în maghiară, subtitrată în engleză:

The scandalous leaked record from Orban’s defence minister with English subtitle. ‼️ pic.twitter.com/1zoA1m5Xwq

— SzabadonMagyarul 🇬🇧🇭🇺🇺🇦🇪🇺 (@SzabadonMagyar) May 8, 2025