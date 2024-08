BREAKING Marcel Ciolacu, răspuns acid pentru Nicolae Ciucă în cel mai dur schimb de replici între partenerii de coaliție: Ciucă a știut de scandalul azilelor dar a stat ascuns prin birouri / Îi recomand domnului Ciucă să scrie mai mult la vestita sa carte și mai puțin pe rețelele sociale

Premierul Marcel Ciolacu (PSD) i-a răspuns vineri extrem de acid colegului său de coaliție, Nicolae Ciucă (PNL), la doar o oră după o replică a acestuia. Cei doi se atacă la foc continuu pe rețelele sociale, dar și prin intermediul locotenenților, în cel mai tensionat schimb de replici de la formarea coaliției.

Ciolacu l-a acuzat pe Ciucă de faptul că anul trecut știa despre scandalul azilelor groazei din voluntari încă din februarie, când liberalul era prim-ministru în funcție, dar ar fi preferat să stea ”ascuns prin birouri” și să-i paseze lui problema la rotația în funcția de premier.

Ciolacu a fost ironic și la adresa ”onoarei” militare invocate de Nicolae Ciucă, precum și față de cartea promisă de liderul liberal.

Cu doar o oră mai devreme, Ciucă lansase un val de ironii și critici pentru Ciolacu: ”Îi trimit un exemplar din carte, sper că va reuși să citească / Premierul trebuie să transmită încredere în justiție și sistemul de sănătate, nu să spună azi ceva, iar mâine altceva”.

Cei doi șefi de partide se înțeapă constant încă de la jumătatea lunii iunie, după ce Nicolae Ciucă a refuzat să își respecte promisiunea de a organiza alegerile prezidențiale în luna septembrie, așa cum conveniseră cele două partide la începutul anului.

Postarea integrală a lui Marcel Ciolacu:

România are nevoie de lideri coerenți și, mai ales, consecvenți!

Atacurile isterice sunt apanajul oamenilor politici slabi și disperați, nu al bărbaților de stat, de la care lumea așteaptă #soluții la problemele lor. Să te prăbușești așa, după ce ai bătut marșul ”stabilității” la înviorare, la prânz și seara, este destul de trist. Și ipocrit!

Domenii vitale precum sănătatea și educația nu se tratează precum o ciorbă de burtă, ci cu foarte multă seriozitate și atenție, sub toate aspectele.

Ne dorim ca justiția să facă lumină în cazul de la Spitalul Sf. Pantelimon! Și, de aceea, am spus că decența în fața interesului public ridicat pe această temă nu trebuie să fie subiect de provocări și atacuri politice!

Așa cum decența a primat și în scandalul azilurilor, unde, deși știa din februarie, premierul de atunci a stat ascuns prin birouri. Eu mi-am asumat problema și am luat măsuri, chiar dacă asta a însemnat plecarea unor miniștri.

De aceea, Guvernul pe care îl conduc va continua să facă tot ce ține de prerogativele sale și eu, ca premier și lider politic, voi fi foarte atent în a arunca vorbe, mai ales partenerilor de Coaliție.

Jignirea nu înseamnă deloc #onoare, la fel cum nici jocul de glezne sau proba de panotaj- viteză nu sunt probe olimpice. Nici măcar în politică!

Îi recomand deci domnului Ciucă să scrie mai mult la vestita sa carte și mai puțin pe rețelele sociale. Altfel, riscă să aibă mai multe panouri publicitare decât pagini la această ”Capră cu trei iezi” liberală de 2 milioane de euro.