LIVE Joe Biden s-a retras din cursa prezidențială a SUA: ”Este în interesul partidului meu și al țării să mă retrag” / Biden a anunțat că o susține pe Kamala Harris / Reacția lui Trump

Președintele Joe Biden s-a retras din cursa prezidențială a SUA din 2024. Acesta a făcut anunțul sâmbătă seară, pe Twitter, când a spus că nu va mai încerca să obțină un al doilea mandat. Acesta a anunțat pe Twitter că o susține pe vicepreședinta Kamala Harris. Retragerea președintelui SUA din cursa prezidențială vine după luni de gafe și controverse referitoare la sănătatea și capacitatea cognitivă a lui Joe Biden de a mai conduce SUA încă patru ani.

UPDATE 22:20 Președintele Partidului Democrat promite un „proces transparent și ordonat” pentru a găsi un nou candidat, scrie The Guardian. Toți ochii vor fi în curând ațintiți asupra președintelui partidului, Jamie Harrison, în timp ce democrații se străduiesc să găsească un nou candidat la alegerile prezidențiale, ca urmare a ieșirii din cursă a lui Joe Biden cu mai puțin de patru luni înainte de ziua alegerilor, scrie The Guardian.

”Munca pe care trebuie să o facem acum, deși fără precedent, este clară. În zilele următoare, partidul va întreprinde un proces transparent și ordonat pentru a avansa ca un Partid Democrat unit cu un candidat care îl poate învinge pe Donald Trump în noiembrie. Acest proces va fi guvernat de normele și procedurile stabilite ale partidului. Delegații noștri sunt pregătiți să își ia în serios responsabilitatea de a prezenta rapid un candidat poporului american. Democrații sunt pregătiți și uniți în hotărârea noastră de a câștiga în noiembrie. Pe măsură ce mergem mai departe pentru a selecta oficial candidatul partidului nostru, valorile noastre ca democrați rămân aceleași – reducerea costurilor, restabilirea libertății, protejarea drepturilor tuturor oamenilor și salvarea democrației noastre de amenințarea dictaturii. Am prezentat și vom continua să prezentăm aceste argumente poporului american”, scrie Harrison citat de The Guardian.

UPDATE 22:15 Fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, una dintre cei care au pus presiune asupra lui Joe Biden să se retragă după prima dezbatere cu Donald Trump, a avut cuvinte de laudă pentru Biden, conform The Guardian:

”Președintele Joe Biden este un american patriotic care a pus întotdeauna țara noastră pe primul loc. Moștenirea sa de viziune, valori și leadership fac din el unul dintre cei mai importanți președinți din istoria Americii. Cu dragoste și recunoștință față de președintele Biden pentru că a crezut întotdeauna în promisiunea Americii și a oferit oamenilor oportunitatea de a-și atinge împlinirea. Dumnezeu a binecuvântat America cu măreția și bunătatea lui Joe Biden”, a transmis Pelosi.

UPDATE 22:10 Bill și Hillary Clinton i-au mulțumit pe X lui Joe Biden pentru cariera sa „extraordinară” înainte de a spune că sunt „onorați” să o susțină pe Harris, scrie Sky News. Ei au spus că aceasta a fost cea mai bună modalitate de a-l împiedica pe Donald Trump să reintre la Casa Albă pentru un al doilea mandat de președinte.

„Am trecut prin multe suișuri și coborâșuri, dar nimic nu ne-a făcut mai îngrijorați pentru țara noastră decât amenințarea reprezentată de un al doilea mandat Trump”, se arată în declarația lor.

„El a promis să fie un dictator din prima zi, iar recenta hotărâre a Curții sale Supreme servile nu va face decât să-l încurajeze să distrugă și mai mult Constituția.

„Acum este momentul să o susținem pe Kamala Harris și să luptăm cu tot ce avem pentru a-l alege”.

Statement from President Clinton and Secretary Clinton pic.twitter.com/R7tYMFWbsu — Bill Clinton (@BillClinton) July 21, 2024

UPDATE 21:57 Platformele de social media ale extremei drepte și canalele extremiste Telegram abundă deja în mesaje de ură misogină și rasistă la adresa Kamalei Harris, scrie wired.com.

UPDATE 21:52 Jill Biden a postat scrisoarea președintelui Joe Biden care anunță alegerea sa de a nu solicita realegerea pe Instagram, împreună cu emoji-ul dublu de inimă roz, transmite CNN. Prima Doamnă este așteptată să conducă delegația SUA la Jocurile Olimpice de la Paris la sfârșitul acestei săptămâni.

UPDATE 21:47 Prima reacție a lui Donald Trump după retragerea lui Biden: ”A plecat într-o rușine totală / Harris e mai ușor de învins”

UPDATE 21:45 Cine e Kamala Harris, prima vicepreședintă a SUA, susținută de Biden pentru Casa Albă / Experiență profesională, minusuri și controverse.



UPDATE 21:40 Comitetul Național Democrat, după retragerea lui Biden: ”A fost un președinte transformator”



UPDATE 21:35 Cum se va desfăşura procesul de înlocuire a lui Biden în cursa electorală după anunțul retragerii.

„Astăzi vreau să-mi ofer întregul sprijin și susținerea pentru Kamala pentru a fi candidatul partidului nostru în acest an.„Democrați – este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump. Haideți să facem asta”.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

În scrisoarea adresată „concetățenilor mei americani”, el a declarat că a fost „cea mai mare onoare a vieții mele să vă fiu președinte”.

„Deși intenția mea a fost să candidez la realegere, cred că este în interesul partidului meu și al țării să mă retrag și să mă concentrez exclusiv asupra îndeplinirii îndatoririlor mele de președinte pentru restul mandatului meu”.

În scrisoarea postată pe X, el a continuat: „Voi vorbi cu națiunea mai târziu în această săptămână în detaliu despre decizia mea.

„Pentru moment, permiteți-mi să-mi exprim cea mai profundă recunoștință față de toți cei care au muncit din greu pentru a mă vedea reales.

„Vreau să îi mulțumesc vicepreședintelui Kamala Harris pentru că a fost un partener extraordinar în toată această muncă. Și permiteți-mi să îmi exprim aprecierea sinceră față de poporul american pentru credința și încrederea pe care le-ați avut în mine.

„Cred astăzi ceea ce am crezut întotdeauna: că nu există nimic ce America nu poate face – atunci când o facem împreună. Trebuie doar să ne amintim că suntem Statele Unite ale Americii”, arară Sky News.

În momentul de față democrații trebuie să-și aleagă un nou candidat pentru cursa din noiembrie, o cursă care a fost deja marcată de tensiune, diviziune și o tentativă de asasinat, amintește BBC.

Anunțul lui Biden vine după luni de speculații cu privire la vârsta și capacitatea sa de a servi SUA încă patru ani – pe fondul unei serii de gafe foarte mediatizate și a unei prestații dezastruoase la dezbateri.

Deşi în trecut au mai existat preşedinţi democraţi (Harry Truman în 1952 şi Lyndon B. Johnson în 1968) care au decis să nu candideze pentru al doilea mandat, retragerea lui Joe Biden reprezintă prima dată când acest lucru s-a întâmplat atât de târziu în procesul electoral, cu mai puţin de patru luni până la alegeri, explică Agerpres.

Este și prima dată când un candidat se retrage după ce a obţinut sprijinul majorităţii delegaţilor în alegerile primare şi la mai puţin de o lună de desfăşurarea Convenţiei Democrate, programată la Chicago pentru 19-22 august.

Biden are 81 de ani.

Scrisoarea integrală publicată de Joe Biden:

Concetățenii mei americani,

În ultimii ani, am făcut progrese mari ca națiune.

Astăzi, America are cea mai puternică economie din lume. Am făcut investiții istorice în reconstruirea națiunii noastre, în scăderea prețurilor medicamentelor eliberate pe bază pe rețetă pentru senori, și în extinderea asistenței medicale la prețuri accesibile pentru un număr record de americani. Am oferit îngrijire de importanță critică pentru un milion de veterani expuși la substanțe toxice. Am adoptat prima lege privind siguranța armelor în 30 de ani. Am numit prima femeie afro-americană la Curtea Supremă. Și am adoptat cea mai semnificativă legislație cu privire la crimă din istoria lumii. America nu a fost niciodată într-o poziție mai bună pentru a conduce decât suntem acum.

Știu că nimic nu ar fi fost posibil fără voi, poporul american. Împreună, am biruit o pandemie care apare o dată la un secol și cea mai mare criză economică de la Marea Depresie încoace. Am protejat și menținut democrația. Și am revitalizat și întărit alianțele noastre din toată lumea.

A fost cea mai mare onoare a vieții mele să fiu președintele vostru.

A fost cea mai mare onoare a vieții mele să vă fiu președinte. Și, deși intenția mea a fost să candidez la realegere, cred că este în interesul partidului meu și al țării să mă retrag și să mă concentrez exclusiv asupra îndeplinirii îndatoririlor mele de președinte pentru restul mandatului meu.

Mă voi adresa națiunii la sfârșitul acestei săptămâni cu mai multe detalii despre decizia mea.

Pentru moment, permiteți-mi să îmi exprim profunda recunoștință față de toți cei care au muncit din greu pentru a mă vedea reales. Vreau să îi mulțumesc vicepreședintelui Kamala Harris pentru că a fost un partener extraordinar în toată această muncă. Și permiteți-mi să-mi exprim aprecierea sinceră față de poporul american pentru credința și încrederea pe care le-ați avut în mine.

Cred astăzi ceea ce am crezut întotdeauna: că nu există nimic ce America nu poate face – atunci când o facem împreună. Trebuie doar să ne amintim că suntem Statele Unite ale Americii.

Cum s-ar putea desfăşura procesul de înlocuire a lui Biden

O analiză EFE citată de Agerpres explică modul în care se va desfășura procesul de înlocuire a lui Biden în cursa electorală, după ce președintele american a anunțat că nu va mai candida pentru al doilea mandat: DNC va organiza o reuniune de urgenţă în care comisia sa de regulament va stabili procesul de înlocuire a candidatului.

Având în vedere că și-a anunțat retragerea înainte de a fi confirmat (nominalizat) la convenţia din august drept candidat la preşedinţie, DNC poate decide desfăşurarea unei convenţii speciale pentru nominalizarea unui alt candidat sau desemnarea directă a acestuia în urma consultărilor cu liderii democraţi.

Un element de luat în calcul este că fiecare stat al SUA are propria dată limită până la care candidaţii la alegerile din noiembrie pot fi înscrişi pe buletinele de vot, unele foarte apropiate de data convenţiei, ceea ce limitează marja de timp pentru organizarea unei convenţii speciale.

Astfel, înlocuitorul său va fi cel mai probabil decis în timpul convenției din august. De asemenea, actualul preşedinte are în acest scenariu o mare capacitate de a influenţa alegerea celui care-i va lua locul în cursa electorală, întrucât el controlează în acest moment 3.908 din cei 3.939 de delegaţi.

Biden le-ar putea cere de asemenea acestor delegaţi să voteze după propria lor dorinţă, iar câştigătorul va fi aspirantul care obţine sprijinul a cel puţin 1.976 de delegaţi.

