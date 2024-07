Alegeri în SUA: Ce urmează după retragerea lui Joe Biden din cursa prezidențială? O susține pe Kamala Harris / Prima reacție a vicepreședintei SUA / Ce spun Trump, investitorii și democrații / Republicanii îi cer demisia: Dacă nu e apt să candideze, nu poate conduce țara

Președintele Joe Biden s-a retras, duminică, din cursa prezidențială a SUA din 2024. Acesta a făcut anunțul sâmbătă seară, pe Twitter, când a spus că nu va mai încerca să obțină un al doilea mandat.

Acesta a anunțat pe Twitter că o susține pe vicepreședinta Kamala Harris. Retragerea președintelui SUA din cursa prezidențială vine după luni de gafe și controverse referitoare la sănătatea și capacitatea cognitivă a lui Joe Biden de a mai conduce SUA încă patru ani.

În timp ce democrații îi mulțumesc pentru sprijin, republicanii îi cer demisia din funcția de președinte al SUA, spunând că dacă nu este apt să candideze la președinția SUA, atunci nu este apt nici să conducă Statele Unite ale Americii.

UPDATE 02:30 Donald Trump şi partenerul său de tandem, J.D. Vance, au atacat cu înverşunare duminică bilanţul lui Joe Biden şi Kamala Harris, după anunţul retragerii preşedintelui democrat din cursa pentru Casa Albă, notează AFP, transmite Agerpres.

„Coruptul de Joe Biden nu era apt să candideze la postul de presedinte şi cu siguranţă nu este apt nici să ocupe această funcţie, şi nu a fost niciodată!”, a reacţionat Trump pe reţeaua sa socială. „Pe oricine va alege stânga de acum înainte va fi la fel”, a adăugat candidatul republican.

J.D. Vance, care va deveni vicepreşedinte dacă republicanii vor câştiga alegerile prezidenţiale americane din noiembrie, a spus că Joe Biden a fost „cel mai prost preşedinte din viaţa” (sa). De asemenea, el a atacat-o imediat pe vicepreşedinta Kamala Harris, pe care Joe Biden a spus că o sprijină pentru a-l înlocui şi a deveni candidata democraţilor.

Kamala Harris l-a „însoţit” pe toată durata mandatului său, a declarat J.D. Vance. „Ea este responsabilă pentru toate aceste eşecuri şi a minţit timp de aproape patru ani în legătură cu abilităţile mentale ale lui Biden”, a mai spus senatorul de Ohio.

„Nu numai că Harris ar fi un dezastru la Casa Albă, dar l-a ajutat pe Biden să-şi ascundă sănătatea în declin în timpul mandatului său, ceea ce îi distruge credibilitatea”, a atacat şi Partidul Republican.

Cu Kamala Harris va fi „chiar mai rău” decât cu Joe Biden, a subliniat echipa de campanie a lui Donald Trump.

UPDATE 01:54 Zelenski, după retragerea lui Biden: ”Respectăm decizia dură, dar puternică / Ne-a ajutat să-l împiedicăm pe Putin să ne ocupe ţara”. Detalii, aici.

UPDATE 01:52 Fostul preşedinte Barack Obama şi-a exprimat sprijinul pentru preşedintele Joe Biden după ce acesta a ieşit din cursa prezidenţială 2024, descriindu-l drept „un patriot de cel mai înalt rang”, transmite News.ro.

„Joe Biden a fost unul dintre cei mai importanţi preşedinţi ai Americii, un prieten şi partener drag mie. Astăzi, ni s-a reamintit – din nou – că este un patriot de cel mai înalt rang. Ştiu că Joe nu a dat niciodată înapoi de la o luptă”, se arată într-o declaraţie a Biroului lui Barack şi Michelle Obama.

„Pentru el, să se uite la peisajul politic şi să decidă că ar trebui să predea ştafeta unui nou candidat este cu siguranţă unul dintre cele mai grele din viaţa sa. Dar ştiu că nu ar fi luat această decizie ddacă nu credea că este bine pentru America. Este o dovadă a dragostei de ţară a lui Joe Biden – şi un exemplu istoric al unui funcţionar public autentic care pune din nou interesele poporului american înaintea intereselor sale, pe care generaţiile viitoare de lideri ar face bine să îl urmeze.

„Vom naviga pe ape neexplorate în zilele următoare”, continuă declaraţia. „Dar am o încredere extraordinară că liderii partidului nostru vor fi capabili să creeze un proces din care să rezulte un candidat remarcabil. Cred că viziunea lui Joe Biden despre o Americă generoasă, prosperă şi unită, care oferă oportunităţi tuturor, va fi expusă pe deplin la Convenţia democrată din august. Şi mă aştept ca fiecare dintre noi să fie pregătit să transmită acest mesaj de speranţă şi progres până în noiembrie şi după aceea”, se mai arată în declaraţie.

UPDATE 01:50 Cum au reacționat liderii europeni la anunțul retragerii lui Joe Biden din cursa prezidențială? Ce spun susținătorii și criticii.

UPDATE 01:37 Trump este „speriat de moarte” de confruntarea cu Kamala Harris, spune fost candidat prezidențial republican la președinție Joe Walsh, citat de Sky News.

Walsh, care a candidat din partea republicanilor în alegerile din 2020, spune că „problemele lui Trump cu femeile puternice” s-ar putea dovedi o mare provocare.

„Cred că este speriat de moarte din câteva motive”, a spus Walsh.

„Trump este un bătăuș. Este un laș. Dar întotdeauna a avut probleme cu femeile puternice. S-a luptat mereu cu Nancy Pelosi. Cred că asta îl sperie. Uite, toată campania a mizat pe faptul că va candida împotriva lui Joe Biden. Ei și-au construit întreaga campanie pentru a candida împotriva lui Joe Biden, în vârstă de 81 de ani. Au încercat să îl țină pe Biden în cursă. Kamala Harris este o carte sălbatică. Așa că eu cred că se vor lupta enorm să candideze împotriva ei.”

UPDATE 01:34 Utilizarea de către Donald Trump a poreclelor pentru dușmanii săi a fost o strategie de-a lungul carierei sale politice – și se pare că a lucrat deja la caracterizarea lui Kamala Harris, relatează Sky News. Trump a început discreditarea Kamalei Harris pe care o face ”nebună” și o numește Laffin’ (de la râs, n.red.) Kamala Harris.

Într-o postare pe platforma sa de social media, Truth Social, Trump a încercat să o descrie pe Harris ca fiind ”nebună” și a legat-o de fostul iubit și mentor Willie Brown, fostul primar al orașului San Francisco și președinte al Adunării din California.

„Respect pentru noua noastră potențială contracandidată democrată, Laffin’ Kamala Harris”, a postat Trump.

„S-a descurcat prost în procesul de nominalizare al democraților… dar asta nu înseamnă că nu este un politician ‘foarte talentat’! Întrebați-l doar pe mentorul ei, marele Willie Brown din San Francisco”.

Ieri, la un miting de campanie în Michigan, Trump a explicat porecla, spunând: „Eu îi spun Laffin’ Kamala. Ai văzut-o vreodată râzând? E nebună. Poți spune multe după un râs. Nu, e nebună. E nebună.”

UPDATE 01:30 Trump a donat bani pentru Kamala Harris în campania de realegere din 2014, pentru funcția de procuror general al Californiei.

UPDATE 01:19 Ce spune purtătorul de cuvânt al dictatorului Putin după retragerea lui Biden: ”Se pot schimba multe / Să monitorizăm cu atenție”.

UPDATE 01:15 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia monitorizează cu atenţie situaţia din SUA, după retragerea lui Joe Biden din cursa prezidenţială, dar prioritatea rămâne operaţiunea militară specială, referire la războiul din Ucraina, transmite News.ro. Detalii, aici.

UPDATE 01:13 Senatorul republican de Ohio JD Vance, care va candida împreună cu Donald Trump la Casa Albă, a comentat duminică retragerea lui Joe Biden din cursa prezidenţială atacând-o pe vicepreşedinta Kamala Harris, favorită pentru a deveni contracandidata democrată. El o acuză că i-a fost complice lui Joe Biden şi a ascuns incapacitatea lui de a fi preşedinte, transmite News.ro.

UPDATE 01:12 FOTO De ce a renunțat Joe Biden: Coperta revistei Time după anunțul retragerii din cursa prezidențială a SUA și susținerea Kamalei Harris.

UPDATE 00:50 Kamala Harris a declarat, citată de NBC News:

„Sunt onorată să am sprijinul președintelui și intenția mea este să câștig această nominalizare”, a declarat ea într-o declarație după anunțul și sprijinul lui Biden. „Voi face tot ceea ce îmi stă în putere pentru a uni Partidul Democrat – și pentru a uni națiunea noastră – pentru a-l învinge pe Donald Trump și agenda sa extremă Project 2025.

„Mai avem 107 zile până în ziua alegerilor. Împreună, vom lupta. Și împreună, vom câștiga”, a spus ea.

UPDATE 00:20 Casa Albă a transmis că preşedintele Joe Biden are de gând să îşi ducă mandatul până la capăt, după ce mai mulți republicani din Congres i-au cerut lui Biden să renunţe şi la funcţia de preşedinte relatează CNN, citat de News.ro.

UPDATE 23:45 Trump a donat pentru campania anterioară a lui Harris, scrie Sky News: O donație destul de ciudată din trecutul lui Donald Trump a apărut în această seară, pe măsură ce au început să apară susținerile pentru Kamala Harris, care va fi candidatul democrat la președinție în alegerile din noiembrie.

Joe Biden l-a susținut pe vicepreședintele său pentru a-i lua locul în fruntea listei atunci când alegătorii se vor prezenta la urne.

Campania lui Trump și-a îndreptat rapid furia împotriva dnei Harris, însă rețeaua noastră parteneră NBC News a relatat cum candidatul republican a donat 5.000 de dolari campaniei sale de realegere din 2014 pentru funcția de procuror general al Californiei.

Conform site-ului web al secretarului de stat din California. Jared Moskowitz, congresman democrat din Florida, a postat pe Twitter o imagine a cecului acordat de dl Trump dnei Harris, numindu-l o „investiție înțeleaptă”.

UPDATE 23:08 Reacţiile investitorilor americani după retragerea lui Joe Biden din cursa prezidenţială americană: ”Un nivel cu totul nou de incertitudine politică”.

PDATE 23:00 Ambasadorul României în SUA: Vom avea o Convenţie Democrată cu totul şi cu totul excepţională / Evaluarea mea este că vicepreşedintele Kamala Harris are cele mai multe şanse de nominalizare.

UPDATE 22:50 Cronologia unei crize: De la dezastrul dezbaterii Biden-Trump la retragerea din cursa prezidenţială. Cum s-a ajuns aici?

UPDATE 22:40 Preocupările legate de vârsta lui Joe Biden au fost în centrul apelurilor din cadrul Partidului Democrat pentru ca acesta să se retragă, scrie Sky News. O ironie a plecării sale este că Donald Trump devine acum cel mai în vârstă candidat la președinție din istorie, la 78 de ani. Aceasta, desigur, presupunând că o persoană și mai în vârstă nu îl va înlocui pe Biden în calitate de candidat democrat. Kamala Harris, vicepreședinta care a fost susținută oficial de Biden, are 59 de ani.

UPDATE 22:20 Președintele Partidului Democrat promite un „proces transparent și ordonat” pentru a găsi un nou candidat, scrie The Guardian. Toți ochii vor fi în curând ațintiți asupra președintelui partidului, Jamie Harrison, în timp ce democrații se străduiesc să găsească un nou candidat la alegerile prezidențiale, ca urmare a ieșirii din cursă a lui Joe Biden cu mai puțin de patru luni înainte de ziua alegerilor, scrie The Guardian.

”Munca pe care trebuie să o facem acum, deși fără precedent, este clară. În zilele următoare, partidul va întreprinde un proces transparent și ordonat pentru a avansa ca un Partid Democrat unit cu un candidat care îl poate învinge pe Donald Trump în noiembrie. Acest proces va fi guvernat de normele și procedurile stabilite ale partidului. Delegații noștri sunt pregătiți să își ia în serios responsabilitatea de a prezenta rapid un candidat poporului american. Democrații sunt pregătiți și uniți în hotărârea noastră de a câștiga în noiembrie. Pe măsură ce mergem mai departe pentru a selecta oficial candidatul partidului nostru, valorile noastre ca democrați rămân aceleași – reducerea costurilor, restabilirea libertății, protejarea drepturilor tuturor oamenilor și salvarea democrației noastre de amenințarea dictaturii. Am prezentat și vom continua să prezentăm aceste argumente poporului american”, scrie Harrison citat de The Guardian.

UPDATE 22:15 Fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, una dintre cei care au pus presiune asupra lui Joe Biden să se retragă după prima dezbatere cu Donald Trump, a avut cuvinte de laudă pentru Biden, conform The Guardian:

”Președintele Joe Biden este un american patriotic care a pus întotdeauna țara noastră pe primul loc. Moștenirea sa de viziune, valori și leadership fac din el unul dintre cei mai importanți președinți din istoria Americii. Cu dragoste și recunoștință față de președintele Biden pentru că a crezut întotdeauna în promisiunea Americii și a oferit oamenilor oportunitatea de a-și atinge împlinirea. Dumnezeu a binecuvântat America cu măreția și bunătatea lui Joe Biden”, a transmis Pelosi.

UPDATE 22:10 Bill și Hillary Clinton i-au mulțumit pe X lui Joe Biden pentru cariera sa „extraordinară” înainte de a spune că sunt „onorați” să o susțină pe Harris, scrie Sky News. Ei au spus că aceasta a fost cea mai bună modalitate de a-l împiedica pe Donald Trump să reintre la Casa Albă pentru un al doilea mandat de președinte.

„Am trecut prin multe suișuri și coborâșuri, dar nimic nu ne-a făcut mai îngrijorați pentru țara noastră decât amenințarea reprezentată de un al doilea mandat Trump”, se arată în declarația lor.

„El a promis să fie un dictator din prima zi, iar recenta hotărâre a Curții sale Supreme servile nu va face decât să-l încurajeze să distrugă și mai mult Constituția.

„Acum este momentul să o susținem pe Kamala Harris și să luptăm cu tot ce avem pentru a-l alege”.

UPDATE 21:57 Platformele de social media ale extremei drepte și canalele extremiste Telegram abundă deja în mesaje de ură misogină și rasistă la adresa Kamalei Harris, scrie wired.com.

UPDATE 21:52 Jill Biden a postat scrisoarea președintelui Joe Biden care anunță alegerea sa de a nu solicita realegerea pe Instagram, împreună cu emoji-ul dublu de inimă roz, transmite CNN. Prima Doamnă este așteptată să conducă delegația SUA la Jocurile Olimpice de la Paris la sfârșitul acestei săptămâni.

UPDATE 21:47 Prima reacție a lui Donald Trump după retragerea lui Biden: ”A plecat într-o rușine totală / Harris e mai ușor de învins”

UPDATE 21:45 Cine e Kamala Harris, prima vicepreședintă a SUA, susținută de Biden pentru Casa Albă / Experiență profesională, minusuri și controverse.



UPDATE 21:40 Comitetul Național Democrat, după retragerea lui Biden: ”A fost un președinte transformator”



UPDATE 21:35 Cum se va desfăşura procesul de înlocuire a lui Biden în cursa electorală după anunțul retragerii.

știrea inițială

„Astăzi vreau să-mi ofer întregul sprijin și susținerea pentru Kamala pentru a fi candidatul partidului nostru în acest an.„Democrați – este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump. Haideți să facem asta”.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

În scrisoarea adresată „concetățenilor mei americani”, el a declarat că a fost „cea mai mare onoare a vieții mele să vă fiu președinte”.

„Deși intenția mea a fost să candidez la realegere, cred că este în interesul partidului meu și al țării să mă retrag și să mă concentrez exclusiv asupra îndeplinirii îndatoririlor mele de președinte pentru restul mandatului meu”.

În scrisoarea postată pe X, el a continuat: „Voi vorbi cu națiunea mai târziu în această săptămână în detaliu despre decizia mea.

„Pentru moment, permiteți-mi să-mi exprim cea mai profundă recunoștință față de toți cei care au muncit din greu pentru a mă vedea reales.

„Vreau să îi mulțumesc vicepreședintelui Kamala Harris pentru că a fost un partener extraordinar în toată această muncă. Și permiteți-mi să îmi exprim aprecierea sinceră față de poporul american pentru credința și încrederea pe care le-ați avut în mine.

„Cred astăzi ceea ce am crezut întotdeauna: că nu există nimic ce America nu poate face – atunci când o facem împreună. Trebuie doar să ne amintim că suntem Statele Unite ale Americii”, arară Sky News.

În momentul de față democrații trebuie să-și aleagă un nou candidat pentru cursa din noiembrie, o cursă care a fost deja marcată de tensiune, diviziune și o tentativă de asasinat, amintește BBC.

Anunțul lui Biden vine după luni de speculații cu privire la vârsta și capacitatea sa de a servi SUA încă patru ani – pe fondul unei serii de gafe foarte mediatizate și a unei prestații dezastruoase la dezbateri.

Deşi în trecut au mai existat preşedinţi democraţi (Harry Truman în 1952 şi Lyndon B. Johnson în 1968) care au decis să nu candideze pentru al doilea mandat, retragerea lui Joe Biden reprezintă prima dată când acest lucru s-a întâmplat atât de târziu în procesul electoral, cu mai puţin de patru luni până la alegeri, explică Agerpres.

Este și prima dată când un candidat se retrage după ce a obţinut sprijinul majorităţii delegaţilor în alegerile primare şi la mai puţin de o lună de desfăşurarea Convenţiei Democrate, programată la Chicago pentru 19-22 august.

Biden are 81 de ani.

Scrisoarea integrală publicată de Joe Biden:

Concetățenii mei americani,

În ultimii ani, am făcut progrese mari ca națiune.

Astăzi, America are cea mai puternică economie din lume. Am făcut investiții istorice în reconstruirea națiunii noastre, în scăderea prețurilor medicamentelor eliberate pe bază pe rețetă pentru senori, și în extinderea asistenței medicale la prețuri accesibile pentru un număr record de americani. Am oferit îngrijire de importanță critică pentru un milion de veterani expuși la substanțe toxice. Am adoptat prima lege privind siguranța armelor în 30 de ani. Am numit prima femeie afro-americană la Curtea Supremă. Și am adoptat cea mai semnificativă legislație cu privire la crimă din istoria lumii. America nu a fost niciodată într-o poziție mai bună pentru a conduce decât suntem acum.

Știu că nimic nu ar fi fost posibil fără voi, poporul american. Împreună, am biruit o pandemie care apare o dată la un secol și cea mai mare criză economică de la Marea Depresie încoace. Am protejat și menținut democrația. Și am revitalizat și întărit alianțele noastre din toată lumea.

A fost cea mai mare onoare a vieții mele să fiu președintele vostru.

A fost cea mai mare onoare a vieții mele să vă fiu președinte. Și, deși intenția mea a fost să candidez la realegere, cred că este în interesul partidului meu și al țării să mă retrag și să mă concentrez exclusiv asupra îndeplinirii îndatoririlor mele de președinte pentru restul mandatului meu.

Mă voi adresa națiunii la sfârșitul acestei săptămâni cu mai multe detalii despre decizia mea.

Pentru moment, permiteți-mi să îmi exprim profunda recunoștință față de toți cei care au muncit din greu pentru a mă vedea reales. Vreau să îi mulțumesc vicepreședintelui Kamala Harris pentru că a fost un partener extraordinar în toată această muncă. Și permiteți-mi să-mi exprim aprecierea sinceră față de poporul american pentru credința și încrederea pe care le-ați avut în mine.

Cred astăzi ceea ce am crezut întotdeauna: că nu există nimic ce America nu poate face – atunci când o facem împreună. Trebuie doar să ne amintim că suntem Statele Unite ale Americii.

Cum s-ar putea desfăşura procesul de înlocuire a lui Biden

O analiză EFE citată de Agerpres explică modul în care se va desfășura procesul de înlocuire a lui Biden în cursa electorală, după ce președintele american a anunțat că nu va mai candida pentru al doilea mandat: DNC va organiza o reuniune de urgenţă în care comisia sa de regulament va stabili procesul de înlocuire a candidatului.

Având în vedere că și-a anunțat retragerea înainte de a fi confirmat (nominalizat) la convenţia din august drept candidat la preşedinţie, DNC poate decide desfăşurarea unei convenţii speciale pentru nominalizarea unui alt candidat sau desemnarea directă a acestuia în urma consultărilor cu liderii democraţi.

Un element de luat în calcul este că fiecare stat al SUA are propria dată limită până la care candidaţii la alegerile din noiembrie pot fi înscrişi pe buletinele de vot, unele foarte apropiate de data convenţiei, ceea ce limitează marja de timp pentru organizarea unei convenţii speciale.

Astfel, înlocuitorul său va fi cel mai probabil decis în timpul convenției din august. De asemenea, actualul preşedinte are în acest scenariu o mare capacitate de a influenţa alegerea celui care-i va lua locul în cursa electorală, întrucât el controlează în acest moment 3.908 din cei 3.939 de delegaţi.

Biden le-ar putea cere de asemenea acestor delegaţi să voteze după propria lor dorinţă, iar câştigătorul va fi aspirantul care obţine sprijinul a cel puţin 1.976 de delegaţi.

știre în curs de actualizare