BREAKING Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, le cere lui Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean să îl schimbe pe deputatul AUR Valeriu Munteanu de la șefia Comisiei comune România–Republica Moldova: ”A fost un promotor al narativelor rusești”

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, le cere miercuri într-o scrisoare deschisă adresată președinților Parlamentului, Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean, să îl schimbe pe deputatul partidului extremist AUR Valeriu Munteanu de la șefia Comisiei comune România–Republica Moldova. Șalaru l-a acuzat pe Munteanu că a fost ”promotor al narativelor rusești”.

”Domnul Valeriu Munteanu nu are calitatea morală de a reprezenta România în această comisie și, cu atât mai puțin, de a o conduce. În Republica Moldova, acest domn nu are ușile deschise în cadrul Parlamentului și nici nu le va avea vreodată”, a arătat Șalaru în scrisoarea citată.

”Valeriu Munteanu a fost, și în această campanie, un promotor al narativelor rusești. A încercat să creeze percepția că România interferează în procesul electoral din Republica Moldova, deschizând astfel ușa propagandei Federației Ruse. Declarația acestui deputat, potrivit căreia „România nu trebuie să intervină în procesul de alegeri din Republica Moldova”, nu este altceva decât o încercare de a oferi Federației Ruse un pretext pentru a-și continua războiul hibrid”, a mai spus Anatol Șalaru.

El a făcut referire la o criticile publice ale lui Munteanu la adresa Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) din România după ce instituția a notificat rețeaua chineză Tiktok pentru falsurile din campania electorală din Republica Moldova.

În plus, Șalaru a mai spus că ”participarea lui Valeriu Munteanu, alături de exponenții grupării Șor, la conferința MEGA organizată la Chișinău în luna iulie, precum și acordarea de interviuri posturilor de propagandă rusă din Republica Moldova, confirmă încă o dată că Munteanu nu este un prieten al statului moldovean, ci mai degrabă un apropiat al statului rus”.

”Asocierea deputatului AUR Valeriu Munteanu cu Vasile Costiuc, susținut de asemenea de gruparea Șor, precum și campania pe care George Simion a desfășurat-o pentru acest personaj, arată clar care sunt adevăratele obiective ale celor din conducerea AUR”, a mai arătat Anatol Șalaru.

Reamintim că Șalaru a susținut că George Simion, președintele partidului extremist AUR, a fost interzis în Republica Moldova din cauza unor presupuse întâlniri cu spioni ruși. Simion a respins acuzațiile.

Valeriu Munteanu este politician român de origine moldoveană. Fratele său, Ruslan Munteanu, a fost adjunctul serviciului secret moldovean SIS în perioada în care Plahotniuc controla de facto țara.

Valeriu Munteanu a fost ministru al Mediului în Republica Moldova în perioada 2015 – 2017.

Presa moldoveană de investigație a scris în repetate rânduri despre afacerile cu statul pe care frații Munteanu le-au făcut în Republica Moldova.

Scrisoare deschisă integrală a lui Anatol Șalaru:

”În atenția Președintelui Senatului României, domnului Mircea Abrudean

În atenția Președintelui Camerei Deputaților din Parlamentul României, domnului Sorin Grindeanu

Vă scriu aceste rânduri cu speranța că voi găsi în domnia voastră un susținător al unui demers politic pe care îl consider extrem de necesar, atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova.

Vă rog să luați în considerare schimbarea din funcția de președinte al Comisiei comune România–Republica Moldova a domnului Valeriu Munteanu.

Domnul Valeriu Munteanu nu are calitatea morală de a reprezenta România în această comisie și, cu atât mai puțin, de a o conduce. În Republica Moldova, acest domn nu are ușile deschise în cadrul Parlamentului și nici nu le va avea vreodată.

Nu doresc să evoc istoricul îndepărtat al domniei sale, ci să mă refer la acțiunile recente. După cum știți, Republica Moldova a rezistat cu brio tuturor atacurilor declanșate de Federația Rusă, în contextul războiului hibrid pe care Vladimir Putin îl poartă împotriva întregii Europe.

Nici atacurile din războiul informațional, nici banii murdari și nici rețelele mafiote nu au putut schimba voința oamenilor exprimată prin votul din 28 septembrie. Moldovenii au ales să meargă mai departe spre obiectivul nostru comun – aderarea la Uniunea Europeană.

Valeriu Munteanu a fost, și în această campanie, un promotor al narativelor rusești. A încercat să creeze percepția că România interferează în procesul electoral din Republica Moldova, deschizând astfel ușa propagandei Federației Ruse.

Declarația acestui deputat, potrivit căreia „România nu trebuie să intervină în procesul de alegeri din Republica Moldova”, nu este altceva decât o încercare de a oferi Federației Ruse un pretext pentru a-și continua războiul hibrid.

Participarea lui Valeriu Munteanu, alături de exponenții grupării Șor, la conferința MEGA organizată la Chișinău în luna iulie, precum și acordarea de interviuri posturilor de propagandă rusă din Republica Moldova, confirmă încă o dată că Munteanu nu este un prieten al statului moldovean, ci mai degrabă un apropiat al statului rus.

Asocierea deputatului AUR Valeriu Munteanu cu Vasile Costiuc, susținut de asemenea de gruparea Șor, precum și campania pe care George Simion a desfășurat-o pentru acest personaj, arată clar care sunt adevăratele obiective ale celor din conducerea AUR.

Ei nu vor o Moldovă liberă, independentă și suverană. Nu vor reunirea cu România prin intermediul Uniunii Europene. Nu doresc să ne regăsim în aceeași familie europeană și nici nu vor ca granița de la Prut să dispară.

Ei vor o Moldovă aflată în zona de influență a Kremlinului.

Stimați domni,

România a oferit totul Republicii Moldova. Știm cu toții acest lucru. Știm că fără sprijinul României nu am fi putut depăși multe dintre momentele dificile din istoria noastră de după 1990. Pentru mulți moldoveni, țara-mamă, România, reprezintă un reper moral, cultural și politic.

Tocmai de aceea, consider că Valeriu Munteanu nu poate conduce această comisie comună, nu poate reprezenta Parlamentul României în Republica Moldova și nu poate aduce niciun plus în relația dintre cele două state.

El nu poate reprezenta nici România europeană, nici aspirațiile europene pe care noi, cei de dincolo de Prut, le împărtășim.

Vă solicit respectuos, pentru binele comun, să demarați formalitățile parlamentare necesare pentru schimbarea din funcție a domnului Valeriu Munteanu.

Cu respect,

Anatol Salaru”