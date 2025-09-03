BREAKING 47 de percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la peste 18 milioane de euro / Perchezițiile au loc la firme și persoane fizice din București și opt județe (surse)

Procurorii DNA au descins, miercuri dimineață, în 9 județe: 47 de percheziții au loc într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de procurorii Anticorupție la peste 18 milioane de euro, conform surselor Info Sud-Est și G4Media.

Perchezițiile au loc la persoane fizice și firme din București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.

Ancheta este coordonată de structura centrală a DNA.

știre în curs de actualizare