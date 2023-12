Brazi creaţi de designeri şi artişti români, licitaţi vineri seara în cadrul unui eveniment caritabil realizat de Organizaţia Salvaţi Copiii/ 95% dintre familiile vulnerabile nu şi-au mai permis cheltuieli elementare în ultimul an

Brazi unicat, creaţi de designeri şi artişti români, vor fi licitaţi vineri seara, în cadrul celei de-a XXIII-a ediţii a Galei Festivalului Brazilor de Crăciun, eveniment caritabil realizat de Organizaţia Salvaţi Copiii, în parteneriat cu Muzeul Naţional de Artă al României, transmite Agerpres.

„Cea mai mare reuşită a Festivalului Brazilor de Crăciun este felul în care oamenii de bine, designeri, artişti, susţinători se mobilizează pentru cauza celor mai vulnerabili dintre noi: copiii care sunt nevoiţi să ducă o luptă zilnică pentru a putea merge la şcoală, pentru a putea citi, pentru a se putea forma intelectual şi social. Suntem mereu surprinşi de forţa solidarităţii şi ea rămâne resursa care ne dă curaj, nouă şi copiilor, să construim o lume mai bună cu fiecare an”, a declarat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv Salvaţi Copiii România.

Creatorii celor 22 de brazi care vor fi licitaţi anul acesta sunt Doina Levintza, Gheorghe Fikl, Omid Ghannadi & Zoli Toth, Laura Hîncu, Constantin Alexandru Marinete, Lemon Interior Design, Endorphin Lab – Adonis Enache & Atelier Dual, Dhaniel Nora cu sprijinul Sephora, Untold Creative Team, Nicu Bocancea & Florăria Iris, Simona & Gabriel Gherasim – Gallantiue Boutique, Adela Pârvu, Mihai Popescu & Twins Studio, Architectural Christmas – Ana Mohonea Daia & Maria Mohonea, Studium on Space cu sprijinul Edenholz Residence, arh Roxana Dan cu sprijinul Lisa & Co, Diana Nicolae & Ela Crăciun, Iulia Totoianu & Libris, Summer Well Creative Lab & Kaustik, Smiley & Hahaha Production, Ovidiu Buta împreună cu Mara & Tom şi Salvaţi Copiii cu sprijinul Ştefaniei Mircea.

Printre creaţiile care vor putea fi licitate la gală se află „Bradul roşu de aur” realizat de Gheorghe Fikl, bradul „Candoare” realizat Omid Ghannadi & Zoli Toth, bradul „Îngerul” creat de Dhaniel Nora cu sprijinul Sephora, bradul „Îngeri păzitori pentru copii” creat de Simona & Gabriel Gherasim – Gallantique Boutique, bradul „Holy spirit” creat de Diana Nicolaie & Ela Crăciun, „Bradul de ACASĂ” realizat de Smiley & HaHaHa Production, un brad care pune în poveste bucuria sărbătorii realizat de Doina Levintza, dar şi „Sunete magice de Crăciun” creat de Salvaţi Copiii, cu sprijinul Ştefaniei Mircea.

Potrivit unui studiu prezentat de „Salvaţi Copiii”, 95% dintre familiile vulnerabile nu şi-au mai permis cheltuieli elementare în ultimul an, 71% dintre ele renunţând la achiziţia de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii.

La ediţia din 2022 a festivalului, brazii au fost licitaţi cu sume cuprinse între 7.000 şi 100.000 de euro. În total, anul trecut s-au strâns 820.000 euro din licitaţia brazilor, vânzarea biletelor de tombolă şi sponsorizări.

Cel mai râvnit brad în 2022 a fost cel creat de Răzvan Luca & UNTOLD, „Magia vieţii reale”, adjudecat contra sumei de 100.000 euro.

Comitetul de organizare a evenimentului este compus din Florentina Costea, Andreea Nicoleta Deliu-Pasol, Omid Ghannadi, Amalia Năstase, Dhaniel Nora, Andreea Raicu, Gabriela Alexandrescu.