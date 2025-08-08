Brandurile readuc sexul în publicitate – acum cu vedete de pe OnlyFans

După ani de prudență în marketing, tot mai multe branduri revin la reclame centrate pe sex. Diferența față de trecut? Strategiile includ acum creatori de conținut de pe OnlyFans, campanii senzuale și chiar romane erotice, reinterpretate printr-o perspectivă feminină și de autoafirmare, relatează BoF.

Ari Kytsya, protagonista celei mai recente campanii Urban Decay, și-a început cariera pe platforma OnlyFans, cunoscută pentru conținutul său NSFW destinat abonaților plătitori, înainte de a-și extinde audiența pe Instagram și TikTok.

Potrivit Anika Majithia, director global Urban Decay, trecutul său neconvențional a făcut-o perfectă pentru campania „Battle the Bland”, care și-a propus să combată așa-numitul „blandemic” din industria de beauty, promovat prin estetica minimalistă „clean girl”, înlocuindu-l cu creativitate și exprimare personală.

Colaborarea cu o creatoare OnlyFans a fost un risc calculat. „Chiar și Ari știe că unele branduri ezită să colaboreze cu ea”, spune Majithia. Rezultatul? Peste un milion de vizualizări organice în mai puțin de 24 de ore – cel mai rapid succes video al brandului pe Instagram în 2025. Datele Hootsuite arată că sentimentul pozitiv față de Urban Decay a crescut cu 142% în săptămâna lansării, iar mențiunile brandului pe TikTok au urcat cu 160%.

„[Kytsya] reprezintă schimbarea în ceea ce înseamnă influența astăzi”, a subliniat Majithia.

După #MeToo, multe companii au evitat să se asocieze cu imagini sexualizate. Însă în prezent, sexul revine în publicitate: de la relansarea show-ului Victoria’s Secret, la spoturi precum cel al lanțului Carl’s Jr. cu Alix Earle în bikini, difuzat la Super Bowl.

Tot mai multe branduri aleg însă o abordare diferită – redefinirea senzualității din perspectiva femeilor. MAC Cosmetics, de exemplu, a prezentat-o pe Martha Stewart în halat de mătase pentru campania „I Only Wear MAC” dedicată rujurilor nude.

„În anii 2000 exista o singură definiție a sexy-ului. Astăzi, femeile își definesc singure ce le face să se simtă bine. Nu mai suntem doar ‘provocatoare’ sau ‘pudice’”, spune Majithia.

Brandul de costume de baie modelatoare TA3 a colaborat cu creatoarea OnlyFans Levi Coralynn, apreciată nu doar pentru clipurile senzuale, ci și pentru conținutul care o arată pe logodnicul ei gătim și făcând treburi casnice.

Pentru fondatoarea Leila Shams, Levi se potrivește misiunii TA3 de a face femeile să se simtă sexy pentru ele însele. „Cine mai vrea sexy-ul în stil Victoria’s Secret? Asta era doar privirea masculină. Levi este în control, iar asta este noul sexy.”

Campania „The Lazy Girl’s Guide to Hotness” a avut aproape 100% feedback pozitiv pe Instagram. Clipurile, în versiune „spicy” pe YouTube au arătat-o pe Coralynn într-o atmosferă jucăușă și provocatoare, subliniind ideea de „sexy împuternicit”.

Publicul tânăr este expus zilnic la conținut explicit, dar are așteptări diferite de la publicitate. Studiile arată că Generația Z are mai puține relații sexuale decât generațiile anterioare, dar apreciază campaniile care folosesc senzualitatea ca mijloc de exprimare și explorare personală, nu doar ca atracție vizuală.

Exemplu: Neutrogena a lansat, alături de influencerița Serena Kerrigan, două „romane digitale” erotice gratuite pentru a promova un nou ser cu vitamina C, mizând pe teme precum încrederea în sine și împuternicirea personală.

„Când există o potrivire reală între brand și campania sexy, consumatorii apreciază îndrăzneala și autenticitatea”, spune strategul de brand Ana Andjelic.