BEACH, PLEASE! își deschide porțile: Cel mai mare festival de muzică din Europa dă startul unei noi ediții și pune în vânzare biletele pentru 2026 la un preț incredibil

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Costinești, 9 iulie 2025 — Într-o atmosferă incendiară, Beach, Please! – cel mai mare festival de muzică din Europa – a dat astăzi startul oficial ediției 2025. Selly, co-fondatorul festivalului, a deschis oficial ediția din 2025 și a anunțat începerea vânzărilor pentru Beach, Please! 2026. Primele bilete vor fi disponibile din 10 iulie, ora 19:00, la un preț special de 449 lei pentru un abonament General Access. Un număr limitat de bilete va fi disponibil la acest preț, după care vor urma alte praguri. Fanii festivalului sunt încurajați să își rezerve locul din timp, în contextul în care ediția din 2025 a fost sold-out cu luni înainte de începere.

„Beach, Please! Este mai mult decât un festival. Este o mișcare artistică, culturală și socială pentru tineri, este o platforma a exprimării libere care le oferă un cadru sigur și organizat în care să interactioneze cu alți tineri ca ei, din alte orașe, din alte țări, din alte culturi. Este un eveniment care stimuleaza creativitatea, exprimarea artistică. Tinerii își formează amintiri, își formează prietenii. Dezvoltarea unui tânăr nu are loc doar în școală, ci și prin contact direct cu realitatea – prin interacțiune, artă, și experiențe care lasă amintiri”, a declarat Selly în cadrul conferinței de presă.

Parcarea Beach, Please! se întinde pe 50 de hectare, dar pentru a evita timpul petrecut în trafic, organizatorii recomandă folosirea transportului în comun. 100 de autobuze și microbuze vor asigura transportul participanților de pe litoral în festival. Autovehiculele destinate evenimentului Beach Please vor avea afișate în parbriz logo-ul festivalului și vor opri în toate stațiunile.

Cele 13 stații sunt: Constanța (Gara CFR), Agigea (Centru), Eforie Nord (Centru), Eforie Sud (Centru), Tuzla (Centru), Mangalia (Centru), 23 August (Centru), Saturn (Stație Dunărea – In apropiere complex Dunărea Saturn), Venus (str Iuliu Maniu – Villa Stela Maris), Cap Aurora (Str. Gala Galaction Hotel Rio) , Neptun (În dreptul terasei Antik Efendi), Jupiter (Str. Gala Galaction Hotel Jupitor), Olimp (Intersecția str. Olimp cu str. Trandafirilor în apropierea Olimp Garden Hotel Craiova).

Programul de transport:

– Din Constanța: între 12:00 – 21:00, cel târziu din oră în oră.

– Din Mangalia: între 14:00 – 20:00, din oră în oră.

– Noaptea, între 00:00 – 03:00: din oră în oră.

– Între 03:00 – 06:00: autobuzele pleacă imediat ce sunt pline.

Tarife: 25 lei / persoană (tarif unic). Voluntarii beneficiază de tarif special – 10 lei, pe baza brățării de voluntar.

Organizatorii desfășoară mai multe campanii de responsabilitate socială în cadrul festivalului. Prima dintre ele adresează problema consumului de substanțe, este un mesaj antidrog, pe limba tinerilor, de conștientizare a riscurilor. A doua condamnă fenomenul violenței domestice. În fiecare pauză, după fiecare artist, pe ecranele scenelor vor rula spoturi cu mesaje dedicate. De asemenea, în festival există The Safe Zone, un proiect derulat de ANPCDA – Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor în parteneriat cu Asociația Caravana Medicilor. The Safe Zone un spațiu dedicat sprijinului psihologic, informării și prevenirii consumului de substanțe, gândit special pentru participanții la marile festivaluri. Zona este deservită de psihologi, medici, voluntari și consilieri specializați, și oferă sesiuni de consiliere, activări interactive și resurse utile pentru tineri. Proiectul reflectă angajamentul organizatorilor față de o generație adesea greșit înțeleasă, dar responsabilă.

Pentru siguranța participanților, festivalul beneficiază de sprijinul autorităților: Jandarmeria, Poliția, ISU, BCCO, Brigada Antiteroristă și ANPC sunt prezente pe toată durata evenimentului și colaborează strâns cu echipa Beach, Please! pentru o experiență lipsită de incidente.

Pentru ediția din 2025 au fost implementate măsuri avansate de protecție: 800 de agenți vor asigura controlul accesului și vor supraveghea întreaga zonă a festivalului, iar participanții au la dispoziție spații special amenajate pentru odihnă și rehidratare, puncte de prim ajutor modernizate și un dispecerat activ 24/7.

Organizatorii au anunțat și deschiderea pre-sale-ului pentru Beach, Please! 2026, începând de miercuri, 10 iulie, la ora 19:00. Prețul biletului Early Bird este de 449 lei, cel mai accesibil din ultimii trei ani. Beach, Please! continuă până pe 14 iulie, cu un lineup impresionant care include A$AP Rocky, 21 Savave, Ken Carson, YEAT, Lil Pump și mulți ații. În total, peste 200 de artiști urcă pe scenele festivalului în acest an.

Pe lângă muzică, festivalul promite o experiență completă: zone de activări, artă urbană, gastronomie, sporturi de plajă și momente memorabile.