Barcelona a surclasat Bayern München cu 4-1, într-un meci în care Raphinha a strălucit / Celelalte rezultate ale serii

Barcelona a câștigat detașat duelul cu Bayern München din Liga Campionilor, scor 4-1, miercuri, pe teren propriu, după ce Raphinha a înscris un hat-trick și a demolat apărarea adversă. Astfel, Barcelona reușește să învingă pe Bayern după nouă ani de înfrângeri usturătoare, ultimul succes împotriva bavarezilor datând din 2015.

Scorul a fost deschis rapid, în secunda 58, de cel mai în formă jucător al catalanilor, Raphinha, care a driblat portarul Neuer și a înscris, după ce a primit o pasă perfectă în adâncime. După trecerea în avantaj, Barcelona a făcut un pas în spate, împinsă de atacurile în serie ale Bayernului, care, după mai multe încercări, a reușit să restabilească egalitatea printr-o reluare acrobatică a vârfului Harry Kane în careu.

Meciul a reintrat sub controlul Barcei, iar cu zece minute înainte de pauză, Fermin Lopez s-a desprins de un fundaș advers și a reușit să împingă la limită mingea în careu pentru Lewandowski, care avea poarta liberă în față și a înscris împotriva fostei sale echipe. În minutul 45, Raphinha a dat un gol de autor, după ce a driblat în fața a doi adversari și a trimis un șut imparabil din afara careului.

Repriza secundă i-a aparținut tot elevilor lui Hansi Flick, care a marcat rapid în minutul 56, tot prin Raphinha, cu un șut din afara careului, lăsându-l din nou pe Neuer neputincios.

