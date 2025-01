Azerbaidjanul a suspendat livrările de gaze spre Bulgaria până în data de 11 ianuarie

Compania bulgară de distribuţie a gazelor Bulgargaz EAD a fost înştiinţată de faptul că Azerbaidjanul a suspendat livrările de gaze contractate spre Bulgaria, începând din data de 7 ianuarie şi până la 11 ianuarie, din motive tehnice, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Volume de gaze care să le înlocuiască pe cele din Azerbaidjan au fost obţinute de la compania turcă Botas, a precizat Bulgargaz.

„În consecinţă, întreruperea nu a provocat costuri suplimentare pentru companie în vederea înlocuirii gazelor naturale şi nici nu a afectat piaţa gazelor naturale din regiune”, a informat Bulgargaz într-un comunicat publicat joi seară pe pagina sa de Internet, în care adaugă că această situaţie oferă noi argumente pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale.

O sursă din industria de gaze a dezvăluit pentru Reuters că livrările au fost întrerupte din cauza unei „probleme” apărute la platforma Alpha pe care grupul BP o are la zăcământul de gaze Shah Deniz.

Vineri, compania BP Azerbaijan a informat că a suspendat lucrările la platforma Shah Deniz Alfa (SDA) după identificarea unor probleme tehnice la o linie submarină de export a gazelor condensate care face legătura între platformă şi terminalul Sangachal.

„Din motive operaţionale, activităţile de producţie şi export de la platforma SDA au fost suspendate şi platforma a fost închisă în siguranţă…În prezent lucrăm la soluţionarea problemei şi reluarea operaţiunilor normale în cel mai scurt timp posibil”, a declarat o purtătoare de cuvânt de la BP Azerbaijan.

Bulgaria a încetat să mai primească gaze naturale ruseşti în luna aprilie 2022, după ce a refuzat să plătească pentru aceste gaze via o schemă care implica plata în ruble, cum a cerut preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. Ţara vecină are nevoie de aproximativ trei miliarde metri cubi de gaze pe an şi în prezent primeşte mai mult de un miliard de metri cubi pe an din Azerbaidjan şi cumpără restul din alte părţi.

Azerbaidjanul, care a început să vândă gaze Europei în 2020, furnizează în prezent gaze naturale în opt state din Europa şi are un acord cu regiunea să îşi dubleze exporturile până în 2027.

În acest an, exporturile de gaze ale Azerbaidjanului spre Europa sunt aşteptate să ajungă la 13 milioane metri cubi, în contextul în care Italia a devenit cel mai recent cumpărător de gaze din Azerbaidjan. Ceilalţi clienţi sunt Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, Serbia, Slovenia şi Croaţia.