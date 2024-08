Axios: Ministrul israelian al Apărării i-a spus şefului Pentagonului că se aşteaptă la un atac iranian pe scară largă

Ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, i-a spus duminică secretarului american al apărării, Lloyd Austin, că Iranul face pregătiri pentru un atac militar la scară largă asupra Israelului, susţine reporterul Barak Ravid, de la publicaţia Axios, într-o postare pe X, citând o sursă care are cunoştinţă despre această convorbire, transmite News.ro.

Luni, într-un comunicat, ministerul lui Gallant a confirmat că apelul a avut loc peste noapte. Acesta a declarat că Gallant şi Austin au discutat despre coordonarea operaţională şi strategică şi despre pregătirea armatei israeliene în faţa ameninţărilor iraniene.

New Israeli intelligence suggests Iran prepares to attack Israel within days. My story on @axios https://t.co/r3JuMFDhn8

— Barak Ravid (@BarakRavid) August 11, 2024

Potrivit jurnalistului de la Axios, conform evaluării actualizate a comunităţii israeliene de informaţii, Iranul este pe punctul de a ataca direct Israelul ca represalii pentru asasinarea liderului politic al Hamas la Teheran şi este probabil să o facă în câteva zile, au declarat două surse care cunosc direct această problemă.

Noua evaluare a serviciilor de informaţii indică faptul că un atac ar putea avea loc înainte de negocierile privind ostaticii din Gaza şi încetarea focului, planificate pentru joi, ceea ce ar putea pune în pericol negocierile în ceea ce oficialii israelieni au declarat că este un moment „acum sau niciodată” pentru un potenţial acord între Israel şi Hamas.

Sursele au mai declarat că atacurile Hezbollah şi Iranului vor fi probabil mai mari decât cel efectuat de Iran în aprilie anul trecut şi vor include lansarea de rachete şi drone către ţinte militare din centrul Israelului, inclusiv în apropierea centrelor cu populaţie civilă.

Însă una dintre sursele care are cunoştinţă directă de informaţiile respective a declarat că situaţia este „încă fluidă”. Evaluarea, care a fost redactată în ultimele 24 de ore, reprezintă o schimbare, au declarat sursele jurnalistului de la Axios.

În ultima săptămână, serviciile secrete israeliene au considerat că Iranul nu a decis încă momentul şi natura răspunsului său şi că presiunea internaţională şi dezbaterile interne l-ar putea împinge pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, să amâne, să limiteze sau să minimizeze represaliile împotriva Israelului.

Pe de altă parte, Corpul Gardienilor Revoluţiei Iraniene face presiuni pentru un răspuns mai sever şi mai amplu decât atacul Iranului din 13 aprilie asupra Israelului, dar noul preşedinte iranian şi consilierii săi consideră că o escaladare regională acum nu ar servi intereselor Iranului, a declarat o sursă.

Între timp, şeful Pentagonului, Lloyd Austin, a ordonat desfăşurarea unui submarin cu rachete ghidate în Orientul Mijlociu. Armata americană declarase deja că va desfăşura avioane de luptă suplimentare şi nave de război ale Marinei în regiune pentru a consolida apărarea israeliană.

Tot luni, într-o declaraţie comună, liderii din Marea Britanie, Franţa şi Germania au cerut Iranului şi aliaţilor săi să se abţină de la atacuri împotriva Israelului, care ar escalada şi mai mult tensiunile şi ar pune în pericol şansele unei încetări a focului şi ale unui acord pentru eliberarea ostaticilor.

Vineri, un comandant adjunct al Gardienilor Revoluţiei iraniene a fost citat de agenţiile de presă locale afirmând că Iranul este pe cale să execute un ordin al liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, de a „pedepsi aspru” Israelul pentru asasinarea la Teheran, la 31 iulie, a liderului grupării militante palestiniene Hamas.