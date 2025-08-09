Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad / Două persoane au murit

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Ara, iar două persoane au murit – transmite News.ro.

ISU Arad anunţă, sâmbătă, un accident aviatic.

”Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu”, a transmis ISU Arad.

Intervin forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului sunt alocate şi trei ambulanţe SAJ.

Din primele informaţii, avionul a căzut în curtea Astra Vagoane din Arad.