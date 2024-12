Atleta Joan Chelimo Melly – Singura româncă din topul BBC 100 Women 2024

Joan Chelimo Melly, atletă de origine kenyană naturalizată în România, din 2021, este inclusă în prestigioasa listă BBC 100 Women 2024, în categoria Sport și Entertainment.

Ea este singura reprezentantă a României în acest top. Joan este cunoscută atât pentru performanțele sale în atletism, cât și pentru activitatea în sprijinul femeilor afectate de violența de gen.

În calitate de ambasadoare a competiției de atletism Brașov Running Festival, Joan Chelimo Melly continuă să inspire comunitatea prin dedicarea sa nu doar sportului, ci și cauzelor sociale.

Ea este co-fondatoarea organizației Tirop’s Angels, care sprijină victimele violenței de gen și militează activ împotriva femicidului, o problemă gravă în multe comunități.

De asemenea, Joan este medaliată cu argint la Campionatul European de semimaraton, un rezultat remarcabil.

Topul BBC 100 Women cuprinde femei din întreaga lume care s-au remarcat prin reziliență și impact pozitiv asupra comunităților lor.

Printre numele prezente în ediția din acest an se numără personalități notabile din diverse domenii, precum actrița Sharon Stone, gimnasta Rebeca Andrade și cântăreața Raye.

Tema centrală a selecției este reziliența, subliniind provocările cu care s-au confruntat femeile în 2024 și modul în care acestea au transformat dificultățile în acțiuni cu impact.

Includerea lui Joan Chelimo Melly în acest top reflectă recunoașterea internațională a valorilor promovate de atleții români și a eforturilor pentru a aduce schimbări pozitive în societate.

Prin prezența sa în cadrul BBC 100 Women 2024, Joan devine un simbol al determinării și al capacității de a influența nu doar lumea sportului, ci și societatea în ansamblu.

