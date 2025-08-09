G4Media.ro
Astronauţii misiunii Crew-10 de pe Stația Spațială Internațională au revenit pe Pământ

Sursa foto: NASA

Astronauţii misiunii Crew-10 de pe Stația Spațială Internațională au revenit pe Pământ

Un echipaj format din doi astronauţi americani, un cosmonaut rus şi un astronaut japonez a revenit pe Pământ sâmbătă, după amerizarea reuşită a capsulei Dragon a companiei SpaceX în largul Californiei, potrivit transmisiunii video difuzate de agenţia spaţială americană NASA, transmite France Presse, preluată de Agerpres.

Americanii Anne McClain şi Nichole Ayers, rusul Kirill Peskov şi japonezul Takuya Onishi au petrecut aproape cinci luni în spaţiu.

Întoarcerea lor încheie cea de-a zecea misiune de rotaţie a echipajului pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) efectuată ca parte a programului Commercial Crew al NASA, creat pentru a succeda erei navetelor spaţiale prin parteneriate cu industria privată.

Capsula Dragon a companiei SpaceX a multimiliardarului Elon Musk a amerizat în Oceanul Pacific la 08:34 ora locală (15:34 GMT) după ce s-a desprins de ISS cu o zi înainte. Coborârea sa vertiginoasă a fost încetinită de intrarea în atmosfera terestră, apoi de paraşute uriaşe.

Capsula urma să fie recuperată de o navă SpaceX şi, odată ridicată la bord, să fie în sfârşit deschisă pentru a permite astronauţilor să iasă.

În timpul şederii lor pe ISS, Crew-10 a efectuat o gamă largă de experimente ştiinţifice, studiind creşterea plantelor şi modul în care celulele reacţionează la gravitaţie.

În martie, plecarea lor în spaţiu a făcut obiectul unei atenţii deosebite, deoarece trebuia să permită întoarcerea a doi astronauţi americani care au fost blocaţi în spaţiu timp de nouă luni.

Programată iniţial pentru o misiune de opt zile în 2024, Butch Wilmore şi Suni Williams au fost blocaţi pe ISS din iunie anul trecut din cauza unor defecţiuni la nava spaţială Boeing Starliner care îi transporta.

După 25 de ani de serviciu la NASA, Wilmore a decis să se pensioneze, a anunţat agenţia spaţială săptămâna aceasta.

