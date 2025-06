Aston Martin a anunțat piloții pentru Marele Premiu de F1 al Canadei

Lance Stroll va reveni în monopostul Aston Martin cu ocazia Marelui Premiu al Canadei de Formula 1 de pe circuitul de la Montreal. Canadianul va fi pe pistă alături de coechipierul Fernando Alonso

Retras din MP al Spaniei din cauza durerilor pe care le resimțea la mână și încheietură, Stroll a intrat într-o perioadă de recuperare după intervenția suferită, iar participarea sa la cursa din Canada era sub semnul întrebării.

Aston Martin a anunțat miercuri că Stroll va fi apt pentru a concura în acest weekend în Canada.

„Sunt încântat să mă întorc la volan cu echipa pentru Marele Premiu de acasă din acest weekend.

Întotdeauna am vrut să lupt din greu pentru a fi pregătit să concurez în fața publicului din Montreal.

Mă simt bine după procedură și am făcut câteva tururi la Paul Ricard săptămâna aceasta pentru a mă pregăti. Mulțumesc pentru tot sprijinul, ne vedem în acest weekend”, a precizat Lance Stroll.

