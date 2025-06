Lovitură pentru Aston Martin: Stroll absent din grilă – Alonso, singurul pilot al echipei la Barcelona

Oficialii Aston Martin au confirmat că Lance Stroll nu va lua parte la Marele Premiu al Spaniei de Formula 1 din cauza unei accidentări. Echipa britanică îl va avea pe grila de start de pe circuitul de la Montmelo doar pe veteranul Fernando Alonso.

Stroll nu va putea pilota la Barcelona din cauza unei recidive a unei accidentări la mână. Pilotul va fi operat în următoarea perioadă.

Conform Aston Martin, Lance a simțit dureri în ultimele săptămâni. Pilotul a suferit un accident de ciclism în 2023, iar problemele persistă (a fost deja operat o dată în aceeași zonă).

„În cursul ultimelor șase săptămâni, Lance a acuzat dureri la mână și încheietură, despre care consultantul său medical crede că sunt legate de procedura la care a fost supus în 2023”, a precizat echipa într-un comunicat oficial.

„Echipa sa medicală a confirmat că nu va concura duminică și că va fi supus unei noi proceduri pentru a remedia aceste probleme, înainte de a se concentra pe recuperarea sa.”

Echipa britanică are parte de o situație complicată la Barcelona, urmând să aibă pe circuit un singur pilot: pe veteranul Fernando Alonso.

Aston Martin nu poate folosi un pilot de rezervă: regulamentul FIA impune participarea la sesiunea de calificări pentru a fi eligibil în cursă.

Stroll ar fi plecat în cursă de pe locul 14. Alonso a bifat un loc 10 în calificările de sâmbătă.

Grila de start nu va suferi alte modificări: ceilalți piloți din spatele lui Stroll vor rămâne pe pozițiile deja stabilite.

